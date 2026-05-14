তরুণ তাহিলিয়ানির কতুর ও এয়ারলুম ডায়মন্ডে আলিয়ার রাজকীয় আবির্ভাব

এই বিশেষ সন্ধ্যার জন্য আলিয়া বেছে নেন ভারতীয় ডিজাইনার তরুণ তাহিলিয়ানির কাস্টম ব্রোকেড কতুর। ঐতিহ্যবাহী চিন্টজ টেক্সটাইল ও ভিনটেজ ইউরোপিয়ান রোমান্স থেকে অনুপ্রাণিত এই গাউনে ছিল পুরোনো দিনের আভিজাত্যের ছোঁয়া, আবার একই সঙ্গে আধুনিক কতুরের পরিশীলিত প্রকাশও।
গাউনটির সবচেয়ে আকর্ষণীয় দিক ছিল এর স্ট্রাকচার্ড অফ-শোল্ডার করসেট সিলুয়েট। ডাস্টি রোজ, বারগেন্ডি ও অ্যান্টিক আইভরির মিশেলে তৈরি পোশাকজুড়ে ছিল সূক্ষ্ম ফ্লোরাল এমব্রয়ডারি ও পেইসলি ব্রোকেডের কাজ, যা দেখতে অনেকটা হাতে আঁকা বোটানিক্যাল ইলাস্ট্রেশনের মতো।
ভিক্টোরিয়ান ঘরানার ডিজাইনের করসেট বডিস আলিয়ার লুককে দিয়েছে নাটকীয় আবেদন, আর নিচের ড্রেপড স্কার্টে এসেছে নরম, প্রবাহমান সৌন্দর্য।
এই লুককে আরও অনন্য করে তোলে তার জুয়েলারি স্টাইলিং। আলিয়া পরেছিলেন এয়ারলুম অনুপ্রাণিত একটি ডায়মন্ড চোকার, যেখানে ছিল বো-আকৃতির ডিজাইন, ফ্লোরাল মোটিফ ও ঝুলন্ত অ্যান্টিক স্টোন ডিটেইল।
সঙ্গে ম্যাচিং ইয়াররিং, আংটি ও করসেটে বসানো অলঙ্কৃত ব্রোচ পুরো স্টাইলিংয়ে যোগ করেছে অভিজাত আভা।
স্টাইলিস্ট রিয়া আলিয়ার পুরো লুকটিকে রেখেছেন পরিমিত অথচ গ্ল্যামারাস। সফট গ্ল্যাম মেকআপে ছিল উজ্জ্বল ত্বক, হালকা ব্লাশ, নিখুঁত ব্রাউ ও গ্লসি নিউড লিপস। আর মিডল পার্ট করা স্লিক বান পুরো লুকটিকে দিয়েছে ক্লাসিক ও পরিশীলিত।
