তারকাদের ১৫টি ছবি দেখে বলুন তো উনিশ শতকের কোন ফ্যাশন ট্রেন্ড এখন নতুন করে তুঙ্গে উঠে এসেছে
লুক

তারকাদের ১৫টি ছবি দেখে বলুন তো উনিশ শতকের কোন ফ্যাশন ট্রেন্ড এখন নতুন করে তুঙ্গে উঠে এসেছে

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হঠাৎ করেই ফ্যাশনে আবারও জোরালোভাবে ফিরে এসেছে ব্যান্ডানা। মাথায় বাঁধা এই ছোট্ট অনুষঙ্গটি এখন স্টাইলিশ লুকের গুরুত্বপূর্ণ অংশ। ক্রোশেট, স্যাটিন কিংবা সুতি—বিভিন্ন ফেব্রিকের ব্যান্ডানা পোশাকের সঙ্গে যোগ করছে নতুন মাত্রা। বিশেষ করে অবকাশযাপন ও ভ্রমণের সাজে এর ব্যবহার বেশি দেখা গেলেও পার্টি থেকে শুরু করে রেড কার্পেটেও ব্যান্ডানাকে নতুন আঙ্গিকে উপস্থাপন করছেন তারকারা। ব্যান্ডানার ইতিহাস অবশ্য বেশ পুরোনো। এর শিকড় দক্ষিণ এশিয়ার ‘বন্ধনী’ নামের ঐতিহ্যবাহী বাঁধাই-রঞ্জন কৌশলের সঙ্গে জড়িত। সিল্ক ও সুতি কাপড়ে তৈরি এসব রুমাল বাণিজ্যের মাধ্যমে ইউরোপে পৌঁছানোর পর ধীরে ধীরে জনপ্রিয় হয়ে ওঠে। পরে উনিশ শতকে ইউরোপে ব্যান্ডানা তৈরির প্রচলন বাড়ে। এর নকশায় কাশ্মীরি শালের নকশার প্রভাবও দেখা যায়। সময় গড়ানোর সঙ্গে সঙ্গে ব্যান্ডানা পরার ধরনেও এসেছে নানা পরিবর্তন। সত্তরের দশক থেকেই ফ্যাশনে নিয়মিত জায়গা করে নেওয়া এই অনুষঙ্গ কখনো মাথায় স্কার্ফের মতো আবার কখনো পোশাকের সঙ্গে সাজের বাড়তি অনুষঙ্গ হিসেবে ব্যবহৃত হয়ে আসছে। সমকালীন ফ্যাশনে পুরোনো দিনের নান্দনিকতা নতুনভাবে ফিরে আসার প্রবণতার সঙ্গে ব্যান্ডানার জনপ্রিয়তাও বেড়েছে। সেই পুরোনো অনুষঙ্গই যেন তারকাদের হাত ধরে আবারও ফিরে এসেছে। চলুন দেখে নেওয়া যাক, কোন তারকা কীভাবে ব্যান্ডানাকে নিজের স্টাইলের অংশ করে নিয়েছেন।

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ক্যাজুয়াল সামার লুকে বেলা হাদিদ। স্টাইলিশ এই লুকে তিনি পরেছেন কালো বিকিনি টপ এবং লুজ-ফিট ডেনিম বটম। আকর্ষণ কাড়ছে মাথায় পরা সিল্ক ফেব্রিকের লাল প্রিন্টেড ব্যান্ডানা
ক্যাজুয়াল সামার লুকে বেলা হাদিদ। স্টাইলিশ এই লুকে তিনি পরেছেন কালো বিকিনি টপ এবং লুজ-ফিট ডেনিম বটম। আকর্ষণ কাড়ছে মাথায় পরা সিল্ক ফেব্রিকের লাল প্রিন্টেড ব্যান্ডানা
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এথনিক লুকেও আলিয়া ভাট বেছে নিয়েছেন ব্যান্ডানা স্টাইল। প্রচলিত ওড়নার বদলে টাই-ডাই করা বেগুনি ব্যান্ডানাকে মাথায় স্কার্ফের মতো জড়িয়ে স্টাইল করেছেন সুন্দরী। তাঁর ঐতিহ্যবাহী সাজে ফুটে উঠেছে বোহেমিয়ান আবহ
এথনিক লুকেও আলিয়া ভাট বেছে নিয়েছেন ব্যান্ডানা স্টাইল। প্রচলিত ওড়নার বদলে টাই-ডাই করা বেগুনি ব্যান্ডানাকে মাথায় স্কার্ফের মতো জড়িয়ে স্টাইল করেছেন সুন্দরী। তাঁর ঐতিহ্যবাহী সাজে ফুটে উঠেছে বোহেমিয়ান আবহ
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জ্যাকেট আর ডেনিম প্যান্টের সঙ্গে প্রিয়াঙ্কা চোপড়া কালো-সাদা নকশার ব্যান্ডানার স্টাইল করেছেন
জ্যাকেট আর ডেনিম প্যান্টের সঙ্গে প্রিয়াঙ্কা চোপড়া কালো-সাদা নকশার ব্যান্ডানার স্টাইল করেছেন
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অফ-হোয়াইট ড্রেসের সঙ্গে একই রঙের ব্যান্ডানা মাথায় জড়িয়ে স্টাইল করেছেন প্রিয়াঙ্কা চোপড়া জোনাস
অফ-হোয়াইট ড্রেসের সঙ্গে একই রঙের ব্যান্ডানা মাথায় জড়িয়ে স্টাইল করেছেন প্রিয়াঙ্কা চোপড়া জোনাস
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গোলাপি বিকিনি সেটের ওপর কমলা রঙের ঢিলেঢালা শার্ট পরেছেন ক্যাটরিনা কাইফ। তবে এই লুকে আবেদন যোগ করেছে স্যাটিন ব্যান্ডানাটি। খোলা চুলের সঙ্গে স্টাইল করেছেন তিনি
গোলাপি বিকিনি সেটের ওপর কমলা রঙের ঢিলেঢালা শার্ট পরেছেন ক্যাটরিনা কাইফ। তবে এই লুকে আবেদন যোগ করেছে স্যাটিন ব্যান্ডানাটি। খোলা চুলের সঙ্গে স্টাইল করেছেন তিনি
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নীল রঙের চেরি-প্রিন্টের ব্যান্ডানাটি মাথায় জড়িয়ে কালো কুইল্টেড জ্যাকেট ও ডেনিম শর্টসের সঙ্গে স্টাইল করেছেন কে-পপ তারকা লিসা। কালো পোশাকের সঙ্গে ব্যান্ডানাটি তাঁর সাজে যোগ করেছে আলাদা মাত্রা
নীল রঙের চেরি-প্রিন্টের ব্যান্ডানাটি মাথায় জড়িয়ে কালো কুইল্টেড জ্যাকেট ও ডেনিম শর্টসের সঙ্গে স্টাইল করেছেন কে-পপ তারকা লিসা। কালো পোশাকের সঙ্গে ব্যান্ডানাটি তাঁর সাজে যোগ করেছে আলাদা মাত্রা
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জেন্ডায়া মানেই আলাদা আবেদন ও স্টাইলিশ উপস্থিতি। ‘দ্য অডিসি’ সিনেমার প্রচারণায় তাঁর এই লুক বেশ প্রশংসা পেয়েছে। তাঁর পরনে সাদা গাউন। তবে লুকটির অন্যতম নজরকাড়া অনুষঙ্গ পুরো মাথায় বাঁধা সাদা ব্যান্ডানা। গাউনেরই কাপড় দিয়ে তৈরি এই মাথার স্কার্ফটি সাজে এনেছে আলাদা সৌন্দর্য। স্টেটমেন্ট গোলাকার কানের দুলের সঙ্গে ব্যান্ডানাটি আরও নজর কাড়ছে
জেন্ডায়া মানেই আলাদা আবেদন ও স্টাইলিশ উপস্থিতি। ‘দ্য অডিসি’ সিনেমার প্রচারণায় তাঁর এই লুক বেশ প্রশংসা পেয়েছে। তাঁর পরনে সাদা গাউন। তবে লুকটির অন্যতম নজরকাড়া অনুষঙ্গ পুরো মাথায় বাঁধা সাদা ব্যান্ডানা। গাউনেরই কাপড় দিয়ে তৈরি এই মাথার স্কার্ফটি সাজে এনেছে আলাদা সৌন্দর্য। স্টেটমেন্ট গোলাকার কানের দুলের সঙ্গে ব্যান্ডানাটি আরও নজর কাড়ছে
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সাদা টি-শার্ট, মাথায় ব্যান্ডানা—স্টাইলে আর কী লাগে জেন্ডায়ার!
সাদা টি-শার্ট, মাথায় ব্যান্ডানা—স্টাইলে আর কী লাগে জেন্ডায়ার!
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ওয়ান শোল্ডার কালো টপের সঙ্গে প্যাস্টেল লেস ব্যান্ডানাটি মাথায় জড়িয়ে স্টাইল করেছেন ওয়ামিকা গাব্বি
ওয়ান শোল্ডার কালো টপের সঙ্গে প্যাস্টেল লেস ব্যান্ডানাটি মাথায় জড়িয়ে স্টাইল করেছেন ওয়ামিকা গাব্বি
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বাদামি-কালো প্রিন্টেড স্ট্র্যাপলেস পোশাকের সঙ্গে একই নকশার ব্যান্ডানা হেডব্যান্ড হিসেবে পরেছেন দীপিকা পাড়ুকোন
বাদামি-কালো প্রিন্টেড স্ট্র্যাপলেস পোশাকের সঙ্গে একই নকশার ব্যান্ডানা হেডব্যান্ড হিসেবে পরেছেন দীপিকা পাড়ুকোন
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সিল্কের ফুলেল ছাপা শার্ট ও ট্রাউজার্সের সঙ্গে একই নকশার স্কার্ফ মাথায় বেঁধে ব্যান্ডানার আদলে স্টাইল করেছেন দীপিকা
সিল্কের ফুলেল ছাপা শার্ট ও ট্রাউজার্সের সঙ্গে একই নকশার স্কার্ফ মাথায় বেঁধে ব্যান্ডানার আদলে স্টাইল করেছেন দীপিকা
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ছুটির আমেজের এই সাজে ব্যান্ডানাটিই হয়ে উঠেছে কারিনা কাপুরের লুকের মূল আকর্ষণ। নেভি ব্লু ব্যান্ডানাটি মাথায় বেঁধে ঢিলেঢালা স্ট্রাইপ শার্টের সঙ্গে স্টাইল করেছেন তিনি
ছুটির আমেজের এই সাজে ব্যান্ডানাটিই হয়ে উঠেছে কারিনা কাপুরের লুকের মূল আকর্ষণ। নেভি ব্লু ব্যান্ডানাটি মাথায় বেঁধে ঢিলেঢালা স্ট্রাইপ শার্টের সঙ্গে স্টাইল করেছেন তিনি
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ইতালিতে মধুচন্দ্রিমার ছুটিতে বিকিনি ও নেভি ব্লু ব্যান্ডানা জুটি বেছে নিয়েছেন পপ তারকা ডুয়া লিপা
ইতালিতে মধুচন্দ্রিমার ছুটিতে বিকিনি ও নেভি ব্লু ব্যান্ডানা জুটি বেছে নিয়েছেন পপ তারকা ডুয়া লিপা
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ডুয়েল ফেব্রিকের কমলা-নীল ব্যান্ডানা পরে পোজ দিয়েছেন নেহা ধুপিয়া। রঙিন সোয়েটারের সঙ্গে ব্যান্ডানাটি চওড়া হেডব্যান্ডের মতো মাথায় জড়িয়ে নজরকাড়া টপ নটের সঙ্গে স্টাইল করেছেন তিনি
ডুয়েল ফেব্রিকের কমলা-নীল ব্যান্ডানা পরে পোজ দিয়েছেন নেহা ধুপিয়া। রঙিন সোয়েটারের সঙ্গে ব্যান্ডানাটি চওড়া হেডব্যান্ডের মতো মাথায় জড়িয়ে নজরকাড়া টপ নটের সঙ্গে স্টাইল করেছেন তিনি
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মার্কিন মডেল কেন্ডাল জেনার পরেছেন লাল টপ। আর তাঁর মাথায় নজর কাড়ছে কালো-ক্রিম রঙের প্রিন্টেড ব্যান্ডানা
মার্কিন মডেল কেন্ডাল জেনার পরেছেন লাল টপ। আর তাঁর মাথায় নজর কাড়ছে কালো-ক্রিম রঙের প্রিন্টেড ব্যান্ডানা
প্রকাশ: ১৪ আগস্ট ২০২৬, ০৪: ১১
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