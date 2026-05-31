উত্তম কুমারের নাতবউয়ের চোখধাঁধানো স্টাইল, একের পর এক বোল্ড লুকে দেবলীনা

টালিউড ইন্ডাস্ট্রির পরিচিত মুখ দেবলীনা কুমার অভিনয়, নাচ এবং ব্যক্তিত্ব সব মিলিয়ে নিজের আলাদা পরিচয় গড়ে তুলেছেন। বড়পর্দায় একের পর এক কাজের মাধ্যমে দর্শকদের প্রশংসা কুড়িয়েছেন তিনি। একই সঙ্গে মহানায়ক উত্তম কুমারের নাতবউ তিনি, সেই পরিবারের দায়িত্বও রয়েছে তাঁর ওপর। তবে অভিনয়ের পাশাপাশি দেবলীনার আরেকটি আকর্ষণীয় দিক হলো তাঁর অসাধারণ ফিটনেস। নিয়মিত শরীরচর্চা, নাচ এবং স্বাস্থ্যকর জীবনযাপনের কারণে বয়সকে যেন অনেকটাই থামিয়ে রেখেছেন এই অভিনেত্রী। তাঁর টোনড ফিগার এবং প্রাণবন্ত উপস্থিতি প্রায়ই অনুরাগীদের নজর কাড়ে। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমেও বেশ সক্রিয় দেবলীনা। প্রায়ই নতুন নতুন ফটোশুট এবং স্টাইলিশ লুকের ছবি শেয়ার করে ভক্তদের চমকে দেন তিনি। এথনিক হোক কিংবা ওয়েস্টার্ন, সব ধরনের পোশাকেই নিজস্ব সৌন্দর্য ও ব্যক্তিত্বের ছাপ রেখে যান। তাঁর ছবিগুলোও সেই কথাই আবার মনে করিয়ে দিল।
