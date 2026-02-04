ডেনিমের কাজ ডেনিম করেছে, দেখুন মিমের আকর্ষণীয় ৪ লুক

ডেনিমের সঙ্গে ডেনিমের জুটি বাঁধার ট্রেন্ডকেই ফ্যাশনের ভাষায় বলা হয়, ‘ডেনিম অন ডেনিম’। তবে আউটফিটের টপ আর বটমে পুরোটাই থাকা চাই ডেনিম। পুরোনো না হওয়া এই ক্ল্যাসিক ফ্যাশনকে স্টাইল স্টেটমেন্টে আনা যায় নানাভাবে। এ ক্ষেত্রে তারকাদের অনুসরণ করতেই পারেন ফ্যাশনিস্তারা। এয়ারপোর্ট লুক থেকে বিভিন্ন অনুষ্ঠান, ফটোশুট—সব জায়গায় ডেনিমের জয়জয়কার। আর তারকাদের ডেনিম নিয়ে নানা ধরনের নিরীক্ষা আকৃষ্ট করে ফ্যাশনপ্রেমীদের। সম্প্রতি এই সুপার ট্রেন্ডি লুকে ভক্তদের চোখ ধাঁধালেন জনপ্রিয় অভিনেত্রী বিদ্যা সিনহা মিম। ক্যাপশনে লিখেছেন, ডেনিমের কাজ ডেনিম করেছে।
ছবি: বিদ্যা সিনহা মিমের ইন্সটাগ্রাম