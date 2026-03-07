দুষ্টু-মিষ্টি বোল্ড লুকে তাক লাগালেন নাটকের লক্ষী বউ

এই সময়ের সবচেয়ে জনপ্রিয় ধারাবাহিকে লক্ষী বউয়ের চরিত্রে সকলের মন জয় করে চলেছেন অভিনেত্রী কেয়া পায়েল। এমনিতেই বাংলাদেশের টেলিভিশন-জগতের জনপ্রিয় ও আলোচিত মুখ তিনি। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে তাঁর উপস্থিতিও মুগ্ধ করে অনুরাগীদের। সম্প্রতি নতুন একটি লুকে ফ্রেমবন্দী হয়েছেন নাটকের এই লক্ষী বউ। দুষ্টু-মিষ্টি এই বোল্ড লুকে রীতিমতো তাক লাগিয়েছেন তিনি পরেছেন আইভরি শেডের একটি ওয়ান-শোল্ডার আউটফিট। এই ডিজাইনের সবচেয়ে আকর্ষণীয় দিক অ্যাসিমেট্রিক্যাল নেকলাইন।প্লিটেড বা ‘ক্রিঙ্কল’ টেক্সচারের এই পোশাকটি এক কাঁধ খোলা ডিজাইনে তৈরি, যা আধুনিকতার সঙ্গে ক্লাসিক এলিগ্যান্সের এক সুন্দর মেলবন্ধন তৈরি করেছে।
কোমরের পাশে হালকা গ্যাদারিং বা ড্রেপড ফিনিশ পোশাকটিকে আরও স্টাইলিশ করে তুলেছে। সব মিলিয়ে তাঁর এই লুকটি একই সঙ্গে মিনিমাল, আবার অত্যন্ত স্টাইলিশ।
গয়নার ক্ষেত্রে অভিনেত্রী বেছে নিয়েছেন স্টেটমেন্টধর্মী অ্যাকসেসরিজ। কানে রয়েছে পোশাকের রঙের সঙ্গে মিলিয়ে নেওয়া রাউন্ড হুপ ইয়াররিং। হাতে পরেছেন একটি গোল্ড ব্রেসলেট ও আংটি।
মেকআপেও রয়েছে গ্ল্যামারাস ছোঁয়া। ঠোঁটের লাল লিপস্টিক পুরো লুকের কেন্দ্রবিন্দু হয়ে উঠেছে। লেন্স পরা চোখ সাজানো হয়েছে আইলাইনারে।
গালে হালকা গোলাপি ব্লাশ অন ও হাইলাইটারে সম্পূর্ণ হয়েছে সাজ। চুলের স্টাইলও লুকের সঙ্গে বেশ মানানসই। ব্রাউন টোনের ঢেউ খেলানো ওয়েভি হেয়ারস্টাইল সাইড পার্ট করে ছেড়ে রাখা হয়েছে। কেয়ার ডিপ ওয়াইন রঙের নেইলপলিশও নজর কাড়ছে।
সব মিলিয়ে আইভরি টোনের মিনিমাল কিন্তু গ্ল্যামারাস স্টাইলিংয়ে কেয়া পায়েল তুলে ধরেছেন এক নজরকাড়া ফ্যাশন স্টেটমেন্ট।
ছবি: কেয়া পায়েলের ইন্সটাগ্রাম