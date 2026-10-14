বিয়ে নিয়ে জোর গুঞ্জন, দেখুন 'লিচুর বাগানে' গিয়ে বদলে যাওয়া সাবিলার যত ট্রান্সফরমেশন লুক
লুক

বিয়ে নিয়ে জোর গুঞ্জন, দেখুন 'লিচুর বাগানে' গিয়ে বদলে যাওয়া সাবিলার যত ট্রান্সফরমেশন লুক

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মিষ্টি মেয়ে ইমেজের জন্যই বেশি পরিচিত ছিলেন অভিনেত্রী সাবিলা নূর। 'লিচুর বাগানে' দেখা যায় গ্ল্যামার গার্ল লুকে। এখন তাঁর বিয়ে নিয়ে চলছে জোর গুঞ্জন।
সম্প্রতি এই সুন্দরী নায়িকার বিয়ে নিয়ে চলছে জোর গুঞ্জন। অনেকেই শুনতে পাচ্ছেন দেশি শোবিজে আরেকটি বিচ্ছেদের ঘন্টা। মিষ্টি মেয়ে ইমেজের জন্যই বেশি পরিচিত ছিলেন অভিনেত্রী সাবিলা নূর। এরপর দেশের সবচেয়ে জনপ্রিয় তারকা শাকিব খানের সঙ্গে তাণ্ডব সিনেমার 'লিচুর বাগানে' গানে পারফর্ম করার পর থেকে তাঁকে দেখা যায় গ্ল্যামার গার্ল লুকে। আর এই ট্রান্সফরমেশন কিন্তু বেশ নজর কেড়েছে সবার।

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নাটক আর মডেলিং দিয়ে নজরকাড়া জনপ্রিয় অভিনেত্রী সাবিলা নূরকে একসময় এমন স্নিগ্ধ 'মিষ্টি মেয়ে' লুকে দেখা যেত বেশি
নাটক আর মডেলিং দিয়ে নজরকাড়া জনপ্রিয় অভিনেত্রী সাবিলা নূরকে একসময় এমন স্নিগ্ধ 'মিষ্টি মেয়ে' লুকে দেখা যেত বেশি
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গ্ল্যাম লুকেও স্নিগ্ধতা ছড়াতেন তিনি। এখানে পরেছিলেন ধবধবে সাদা শাড়ি আর রূপালি গয়না
গ্ল্যাম লুকেও স্নিগ্ধতা ছড়াতেন তিনি। এখানে পরেছিলেন ধবধবে সাদা শাড়ি আর রূপালি গয়না
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এখন সেই সাদা শাড়ির লুকেই গ্ল্যাম গার্ল লাগছে সাবিলাকে। সফট কার্লস, ডিফাইন্ড সফট গ্ল্যাম মেকওভার আর ব্যাকলেস লুকের সঙ্গে যোগ হয়েছে অন্যরকম বডি ল্যাঙ্গুয়েজ
এখন সেই সাদা শাড়ির লুকেই গ্ল্যাম গার্ল লাগছে সাবিলাকে। সফট কার্লস, ডিফাইন্ড সফট গ্ল্যাম মেকওভার আর ব্যাকলেস লুকের সঙ্গে যোগ হয়েছে অন্যরকম বডি ল্যাঙ্গুয়েজ
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এই ট্রান্সফরমেশনের শুরুটা আসলে লিচুর বাগানে। তাণ্ডব সিনেমার আইটেম গানটিতে আবেদনময় লুকে তারকা অভিনেতা শাকিব খানের সঙ্গে দেখা দেন তিনি নতুন রূপে
এই ট্রান্সফরমেশনের শুরুটা আসলে লিচুর বাগানে। তাণ্ডব সিনেমার আইটেম গানটিতে আবেদনময় লুকে তারকা অভিনেতা শাকিব খানের সঙ্গে দেখা দেন তিনি নতুন রূপে
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এখানেও পরেছেন সাদা শাড়ি। তবে স্লিভলেস ব্লাউজের লাস্যময়ী লুকে
এখানেও পরেছেন সাদা শাড়ি। তবে স্লিভলেস ব্লাউজের লাস্যময়ী লুকে
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ঝলমলে চোলি ও স্কার্টে সাবিলা শাকিব খানের সঙ্গে এই গানের দৃশ্যে মাতিয়েছেন ডান্স ফ্লোর
ঝলমলে চোলি ও স্কার্টে সাবিলা শাকিব খানের সঙ্গে এই গানের দৃশ্যে মাতিয়েছেন ডান্স ফ্লোর
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এরপরই তাঁর লুকে আসতে থাকে পরিবর্তন। এখানে পাফড রেট্রো হেয়ারডু, গ্ল্যাম মেকওভার আর লাল সিকুইন গাউনে দেখা যাচ্ছে সাবিলাকে
এরপরই তাঁর লুকে আসতে থাকে পরিবর্তন। এখানে পাফড রেট্রো হেয়ারডু, গ্ল্যাম মেকওভার আর লাল সিকুইন গাউনে দেখা যাচ্ছে সাবিলাকে
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টুকটুকে লাল বেনারসি আর ব্যাকলেস ব্লাউজে সমান আবেদন ছড়াচ্ছেন তিনি। সঙ্গে আছে বিশাল দুল
টুকটুকে লাল বেনারসি আর ব্যাকলেস ব্লাউজে সমান আবেদন ছড়াচ্ছেন তিনি। সঙ্গে আছে বিশাল দুল
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পার্পল জর্জেট শাড়ি, সিকুইন ব্লাউজ আর ম্যাচিং শর্ট জ্যাকেটের লেয়ারে গ্ল্যামারাস সাবিলা নিজেকেই দেখছেন মুগ্ধ হয়ে
পার্পল জর্জেট শাড়ি, সিকুইন ব্লাউজ আর ম্যাচিং শর্ট জ্যাকেটের লেয়ারে গ্ল্যামারাস সাবিলা নিজেকেই দেখছেন মুগ্ধ হয়ে
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স্ট্রাকচার্ড রূপালি গাউন, ডার্ল শিমারি মেকওভার আর ওয়েট লুকে সাবিলার ট্রান্সফরমেশন অত্যন্ত স্পষ্ট
স্ট্রাকচার্ড রূপালি গাউন, ডার্ল শিমারি মেকওভার আর ওয়েট লুকে সাবিলার ট্রান্সফরমেশন অত্যন্ত স্পষ্ট
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ন্যুড গ্ল্যাম মেকওভার, ভিনটেজ হেয়ারস্টাইল আর কালো সিকুইন শাড়িতে সাবিলার ওল্ড বলিউড স্টাইল
ন্যুড গ্ল্যাম মেকওভার, ভিনটেজ হেয়ারস্টাইল আর কালো সিকুইন শাড়িতে সাবিলার ওল্ড বলিউড স্টাইল
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দেশি লুকে জমকালো শারি গয়নায় আবেদন ছড়াচ্ছেন সাবিলা
দেশি লুকে জমকালো শারি গয়নায় আবেদন ছড়াচ্ছেন সাবিলা
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এখানে প্যাস্টেল গোলাপি গর্জিয়াস শাড়ির লুকে সাবিলাকে অত্যন্ত আবেদনময়ী লাগছে
এখানে প্যাস্টেল গোলাপি গর্জিয়াস শাড়ির লুকে সাবিলাকে অত্যন্ত আবেদনময়ী লাগছে
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পুলসাইডে বিচ থিমের নেকপিস ও শুধুএকটি সাদা শার্টের লুকেও গ্ল্যামার ফুটে উঠছে সাবিলার
পুলসাইডে বিচ থিমের নেকপিস ও শুধুএকটি সাদা শার্টের লুকেও গ্ল্যামার ফুটে উঠছে সাবিলার

ছবি: সাবিলার ইন্সটাগ্রাম

প্রকাশ: ১৪ অক্টোবর ২০২৬, ০৬: ০৬
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