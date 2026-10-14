বিয়ে নিয়ে জোর গুঞ্জন, দেখুন 'লিচুর বাগানে' গিয়ে বদলে যাওয়া সাবিলার যত ট্রান্সফরমেশন লুক

মিষ্টি মেয়ে ইমেজের জন্যই বেশি পরিচিত ছিলেন অভিনেত্রী সাবিলা নূর। 'লিচুর বাগানে' দেখা যায় গ্ল্যামার গার্ল লুকে। এখন তাঁর বিয়ে নিয়ে চলছে জোর গুঞ্জন।
সম্প্রতি এই সুন্দরী নায়িকার বিয়ে নিয়ে চলছে জোর গুঞ্জন। অনেকেই শুনতে পাচ্ছেন দেশি শোবিজে আরেকটি বিচ্ছেদের ঘন্টা। মিষ্টি মেয়ে ইমেজের জন্যই বেশি পরিচিত ছিলেন অভিনেত্রী সাবিলা নূর। এরপর দেশের সবচেয়ে জনপ্রিয় তারকা শাকিব খানের সঙ্গে তাণ্ডব সিনেমার 'লিচুর বাগানে' গানে পারফর্ম করার পর থেকে তাঁকে দেখা যায় গ্ল্যামার গার্ল লুকে। আর এই ট্রান্সফরমেশন কিন্তু বেশ নজর কেড়েছে সবার।
ছবি: সাবিলার ইন্সটাগ্রাম