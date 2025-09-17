সাদামাটা লুকে টেলিভিশন জগত মাতিয়ে তিনি এখন আবেদনময়ী ফ্যাশন আইকন

২০০৯ সালে হিন্দি সিরিয়াল ‘পবিত্র রিশতা’ দিয়ে অভিনয় জগতে পা রাখেন অঙ্কিতা লোখান্ডে। এই ধারাবাহিকে প্রয়াত অভিনেতা সুশান্ত সিং রাজপুতের সঙ্গে জুটি বেঁধে কাজ করেছিলেন তিনি, আর ঠিক এখান থেকেই শুরু হয় তাঁদের প্রেমের গল্প। একসঙ্গে রিয়েলিটি শোতেও অংশগ্রহণ করেছিলেন দুজন। মূলত এই ধারাবাহিকের মধ্য দিয়ে দর্শকের নজরে আসেন মিষ্টি অঙ্কিতা। সুশান্তের সঙ্গে বিচ্ছেদের পর তিনি ভিকি জৈনের সঙ্গে সাতপাকে বাঁধা পড়েন। ছোট পর্দার জনপ্রিয় এই মুখ প্রায় দুই দশক ধরে বলিউড ইন্ডাস্ট্রিতে কাজ করছেন। ‘বিগ বস ১৭’-এর অন্যতম চর্চিত প্রতিযোগী হিসেবেও ছিলেন তিনি। অভিনয়ের পাশাপাশি নাচের প্রতি রয়েছে গভীর ভালোবাসা। সুন্দর আর আকর্ষণীয় অবয়বের অঙ্কিতা চলতি বছর পা দিয়েছেন ৪০-এ। দেখে যেন বোঝার একদম উপায় নেই। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমেও তিনি দাপিয়ে বেড়াচ্ছেন। বিভিন্ন মুহূর্তের স্টাইলিশ ছবি শেয়ার করে নিয়মিতই আসেন ভক্তদের নজরে। চলুন, দেখে নিই অঙ্কিতার কিছু লুকের ঝলক—
ছবি: অঙ্কিতার ইন্সটাগ্রাম