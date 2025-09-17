সাদামাটা লুকে টেলিভিশন জগত মাতিয়ে তিনি এখন আবেদনময়ী ফ্যাশন আইকন
লুক

সাদামাটা লুকে টেলিভিশন জগত মাতিয়ে তিনি এখন আবেদনময়ী ফ্যাশন আইকন

শেয়ার করুন
ফলো করুন

২০০৯ সালে হিন্দি সিরিয়াল ‘পবিত্র রিশতা’ দিয়ে অভিনয় জগতে পা রাখেন অঙ্কিতা লোখান্ডে। এই ধারাবাহিকে প্রয়াত অভিনেতা সুশান্ত সিং রাজপুতের সঙ্গে জুটি বেঁধে কাজ করেছিলেন তিনি, আর ঠিক এখান থেকেই শুরু হয় তাঁদের প্রেমের গল্প। একসঙ্গে রিয়েলিটি শোতেও অংশগ্রহণ করেছিলেন দুজন। মূলত এই ধারাবাহিকের মধ্য দিয়ে দর্শকের নজরে আসেন মিষ্টি অঙ্কিতা। সুশান্তের সঙ্গে বিচ্ছেদের পর তিনি ভিকি জৈনের সঙ্গে সাতপাকে বাঁধা পড়েন। ছোট পর্দার জনপ্রিয় এই মুখ প্রায় দুই দশক ধরে বলিউড ইন্ডাস্ট্রিতে কাজ করছেন। ‘বিগ বস ১৭’-এর অন্যতম চর্চিত প্রতিযোগী হিসেবেও ছিলেন তিনি। অভিনয়ের পাশাপাশি নাচের প্রতি রয়েছে গভীর ভালোবাসা। সুন্দর আর আকর্ষণীয় অবয়বের অঙ্কিতা চলতি বছর পা দিয়েছেন ৪০-এ। দেখে যেন বোঝার একদম উপায় নেই। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমেও তিনি দাপিয়ে বেড়াচ্ছেন। বিভিন্ন মুহূর্তের স্টাইলিশ ছবি শেয়ার করে নিয়মিতই আসেন ভক্তদের নজরে। চলুন, দেখে নিই অঙ্কিতার কিছু লুকের ঝলক—

১/১৪
পাউডার ব্লু কোরসেট ড্রেসের সঙ্গে সাদা পাথরের অলংকার পরেছেন এই লুকে তিনি।
পাউডার ব্লু কোরসেট ড্রেসের সঙ্গে সাদা পাথরের অলংকার পরেছেন এই লুকে তিনি।
বিজ্ঞাপন
২/১৪
সাগরপাড়ে অঙ্কিতা যেন একটু বেশিই আবেদন ছড়ান। এখানে তাঁকে দেখা যাচ্ছে হলুদ বডিকন ড্রেসে। সঙ্গে ম্যাচিং ফ্লোরাল দুলও আকর্ষণ কাড়ছে।
সাগরপাড়ে অঙ্কিতা যেন একটু বেশিই আবেদন ছড়ান। এখানে তাঁকে দেখা যাচ্ছে হলুদ বডিকন ড্রেসে। সঙ্গে ম্যাচিং ফ্লোরাল দুলও আকর্ষণ কাড়ছে।
বিজ্ঞাপন
৩/১৪
অফশোল্ডার সাদা গাউনে গ্ল্যাম গার্ল অঙ্কিতা।
অফশোল্ডার সাদা গাউনে গ্ল্যাম গার্ল অঙ্কিতা।
৪/১৪
ডিপনেক র‍্যাপ ড্রেসের সঙ্গে নজর কাড়ছে তাঁর পায়ে পরা মেটালিক স্ট্র্যাপি হিল।
ডিপনেক র‍্যাপ ড্রেসের সঙ্গে নজর কাড়ছে তাঁর পায়ে পরা মেটালিক স্ট্র্যাপি হিল।
৫/১৪
স্টেটমেন্ট ব্লাউজের সঙ্গে কালো শাড়িতে আবেদন কাড়ছেন নায়িকা।
স্টেটমেন্ট ব্লাউজের সঙ্গে কালো শাড়িতে আবেদন কাড়ছেন নায়িকা।
৬/১৪
হল্টারনেক ফ্লোরাল ড্রেস আর তাঁর সহজাত কোঁকড়া চুল একসঙ্গে লুকটিকে দিয়েছে এক অনন্য মাত্রা।
হল্টারনেক ফ্লোরাল ড্রেস আর তাঁর সহজাত কোঁকড়া চুল একসঙ্গে লুকটিকে দিয়েছে এক অনন্য মাত্রা।
৭/১৪
স্টাইলিশ অভিনেত্রী এই লুকে বেছে নিয়েছেন নীল মিনি ড্রেস।
স্টাইলিশ অভিনেত্রী এই লুকে বেছে নিয়েছেন নীল মিনি ড্রেস।
৮/১৪
স্প্যাগেটি স্ট্র্যাপের মিনি ড্রেসে।
স্প্যাগেটি স্ট্র্যাপের মিনি ড্রেসে।
৯/১৪
হালকা বেগুনি শিফন শাড়ির সঙ্গে ব্যাকলেস ব্লাউজ জুটি হয়েছে।
হালকা বেগুনি শিফন শাড়ির সঙ্গে ব্যাকলেস ব্লাউজ জুটি হয়েছে।
১০/১৪
সিকুইনে সজ্জিত গোলাপি শাড়ির সাজে গ্ল্যামারাস অভিনেত্রী। আকর্ষণ কাড়ছে সাদা পাথরের স্টেটমেন্ট চোকারটি।
সিকুইনে সজ্জিত গোলাপি শাড়ির সাজে গ্ল্যামারাস অভিনেত্রী। আকর্ষণ কাড়ছে সাদা পাথরের স্টেটমেন্ট চোকারটি।
১১/১৪
অল ব্ল্যাক লুকে অন্য রকম অঙ্কিতা। এই লুকে অভিনেত্রীকে দেখা যাচ্ছে লেদারের স্ট্র্যাপলেস আউটফিটে।
অল ব্ল্যাক লুকে অন্য রকম অঙ্কিতা। এই লুকে অভিনেত্রীকে দেখা যাচ্ছে লেদারের স্ট্র্যাপলেস আউটফিটে।
১২/১৪
নীল-সাদা মনোকিনিতে সাগরপাড়ে উষ্ণতা ছড়াচ্ছেন অভিনেত্রী।
নীল-সাদা মনোকিনিতে সাগরপাড়ে উষ্ণতা ছড়াচ্ছেন অভিনেত্রী।
১৩/১৪
স্ট্র্যাপলেস হলুদ ড্রেসের সঙ্গে পরেছেন মিনিমাল জুয়েলারি।
স্ট্র্যাপলেস হলুদ ড্রেসের সঙ্গে পরেছেন মিনিমাল জুয়েলারি।
১৪/১৪
নীল গাউনে নজর কাড়ছে ব্যাকলেস স্টাইল।
নীল গাউনে নজর কাড়ছে ব্যাকলেস স্টাইল।

ছবি: অঙ্কিতার ইন্সটাগ্রাম

প্রকাশ: ১৭ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ০৫: ০৪
বিজ্ঞাপন