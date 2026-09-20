কিম কার্ডাশিয়ানের লন্ডন লুক: লেদার গাউন থেকে ঝলমলে টু-পিসে গ্ল্যামারের নতুন অধ্যায়

স্কিমসের প্রথম আন্তর্জাতিক ফ্ল্যাগশিপ স্টোর উদ্বোধনকে কেন্দ্র করে লন্ডনে কিম কার্ডাশিয়ানের স্টাইলে ছিল একের পর এক চমক। লেদার, লেস, স্পার্কল আর বডি-হাগিং সিলুয়েটে নিজের পরিচিত গ্ল্যামারকে নতুনভাবে তুলে ধরেছেন তিনি।
লন্ডনে পা রাখার পর মাত্র কয়েক দিন। এর মধ্যেই একাধিক আলোচিত লুকে শহরের ফ্যাশন প্রক্ষাপটে নিজের উপস্থিতি জানান দিয়েছেন কিম কার্ডাশিয়ান। নিজের শেপওয়্যার ব্র্যান্ড স্কিমসের প্রথম আন্তর্জাতিক ফ্ল্যাগশিপ স্টোর উদ্বোধন এবং লন্ডন ফ্যাশন উইকের ব্যস্ত সময়ে তাঁকে দেখা গেছে একের পর এক নজরকাড়া সাজে। লেদার, লেস, স্পার্কল আর বডি-হাগিং প্যার্টানের গাউন। সব মিলিয়ে কিমের সাম্প্রতিক লুকগুলো ছিল তাঁর চেনা গ্ল্যামারেরই নতুন সংস্করণ।