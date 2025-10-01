ককটেল গাউনে সমুদ্রপারে সুনেরাহ

তারকা অভিনেত্রী সুনেরাহ বিনতে কামালকে বাংলাদেশের অভিনয়জগতের অন্যতম সেরা ফ্যাশনিস্তা বলা যায়। দীর্ঘাঙ্গী সুনেরাহ যেকোনো পোশাকেই নিজেকে মানিয়ে নিতে পারেন।
লুক নিয়েও তিনি অত্যন্ত সাহসী। প্রায়ই সুনেরাহকে ওয়েস্টার্ন গেটআপে দেখি আমরা। ক্যারি করেন অত্যন্ত আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে সুনেরাহর অনুসারীরা বেশির ভাগই নতুন প্রজন্মের। তাঁরা সব সময় অপেক্ষা করে থাকেন প্রিয় তারকার নতুন লুক দেখার জন্য। অভিনেত্রীর সাম্প্রতিক লুকটিও তাঁদের প্রশংসা কুড়িয়েছে।
সুনেরাহর কালো পোশাকের সঙ্গে সখ্য দীর্ঘদিনের, যা তাঁর ইনস্টাগ্রামে ঢুঁ মারলেই টের পাওয়া যায়। ব্যাকগ্রাউন্ডে সমুদ্রকে রেখে এই সুন্দরী এবার ধরা দিয়েছেন এইচঅ্যান্ডএম ব্র্যান্ডের কালো ককটেল ড্রেসে। এর জমিন আর হাতায় আছে আকর্ষণীয় রুশড ডিটেলিং। বডিকন ফিট গাউনটিতে যেন সুনেরাহর সহজাত সৌন্দর্য আরও নিখুঁতভাবে ফুটে উঠেছে।
আউটফিটের সঙ্গে স্টাইলিংয়েও বেশ সচেতন এই অভিনেত্রী। তাঁর প্রিয় মিনিমাল ও ন্যাচারাল মেকআপ লুকের সঙ্গে পরেছেন সোনার নাকফুল ও চেইন। সমুদ্রপারের হাওয়ায় খোলা চুল উড়ছে। কানে পরার জন্য বেছে নিয়েছেন স্টাড আর হাতে শোভা পাচ্ছে নানা ধরনের বিডসের স্টাইলিশ ব্রেসলেট। এই সুন্দর লুক সম্পূর্ণ হয়েছে কালো সানগ্লাসে। প্রিয় তারকার এই চমৎকার সাজপোশাক থেকে অনুপ্রেরণা নিয়ে আপনি নিজেও আপনার স্টাইলকে দিতে পারেন নতুন মাত্রা।
ছবি: ইনস্টাগ্রাম হ্যান্ডল