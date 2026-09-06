'সামার গার্লি' লুকে দেশি বিউটি কুইনের ফুকেট 'ফ্রলিক'
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'সামার গার্লি' লুকে দেশি বিউটি কুইনের ফুকেট 'ফ্রলিক'

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দেশি বিউটি কুইন বললেই মনে পড়ে তানজিয়া জামান মিথিলার কথা। প্যাজেন্ট্রিতে নিজের অবস্থানের জানান দিয়ে মিস ইউনিভার্স বাংলাদেশ খেতাব জেতা মিথিলা এখন অভিনয় জগতেও পা রেখেছেন। মডেলিং করতেন আগে থেকেই। আর সেই সঙ্গে ভালোবাসেন ঘুরে বেড়াতে। থাইল্যান্ডের ফুকেট আইল্যান্ডে 'ফ্রলিক' মুডে দেখা যাচ্ছে সামার গার্লি লুকের দেশি বিউটি কুইনকে। নিজেকে বলছেন, 'ফরএভার সামার গার্লি'। যেন সবটুকু রোদ, হাওয়া আর আনন্দ শুঁষে নিচ্ছেন প্রাণভরে। আকর্ষণীয় মিনিড্রেসে আপনমনে নিজের মতো করে ঘুরে বেড়াচ্ছেন তিনি এই নয়নাভিরাম দ্বীপে। আর ফ্রলিকিংয়ের আসল মানে তো সেটাই।

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নটেড ডিজাইনের মিনিড্রেসে আবেদন ছড়াচ্ছেন মিথিলা
নটেড ডিজাইনের মিনিড্রেসে আবেদন ছড়াচ্ছেন মিথিলা
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প্যাস্টেল শেডের লেমন ইয়েলো বডিহাগিং ড্রেসটি সামার গার্লি লুকের জন্য পারফেক্ট
প্যাস্টেল শেডের লেমন ইয়েলো বডিহাগিং ড্রেসটি সামার গার্লি লুকের জন্য পারফেক্ট
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স্প্যাগেটি স্ট্র্যাপের ড্রেসের সঙ্গে বারগ্যান্ডি টিন্টের খোলা চুলে দেখা যাচ্ছে মিথিলাকে
স্প্যাগেটি স্ট্র্যাপের ড্রেসের সঙ্গে বারগ্যান্ডি টিন্টের খোলা চুলে দেখা যাচ্ছে মিথিলাকে
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নিটেদ বড় ব্রাউন টোট আর ব্রাউন কিটেন হিল স্যান্ডেল আছে সঙ্গে
নিটেদ বড় ব্রাউন টোট আর ব্রাউন কিটেন হিল স্যান্ডেল আছে সঙ্গে
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সামার গার্লি এখানে চিল করছেন শীতল পানীয় হাতে সাগরপাড়ে
সামার গার্লি এখানে চিল করছেন শীতল পানীয় হাতে সাগরপাড়ে
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স্টেটমেন্ট নেকপিস, রূপালি চুড়ি আর লালচে লিপকালারের সঙ্গে নজর কাড়ছে ক্রিমি ফিনিশের মেকওভার।
স্টেটমেন্ট নেকপিস, রূপালি চুড়ি আর লালচে লিপকালারের সঙ্গে নজর কাড়ছে ক্রিমি ফিনিশের মেকওভার।
প্রকাশ: ০৬ সেপ্টেম্বর ২০২৬, ০৬: ২৭
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