'সামার গার্লি' লুকে দেশি বিউটি কুইনের ফুকেট 'ফ্রলিক'

দেশি বিউটি কুইন বললেই মনে পড়ে তানজিয়া জামান মিথিলার কথা। প্যাজেন্ট্রিতে নিজের অবস্থানের জানান দিয়ে মিস ইউনিভার্স বাংলাদেশ খেতাব জেতা মিথিলা এখন অভিনয় জগতেও পা রেখেছেন। মডেলিং করতেন আগে থেকেই। আর সেই সঙ্গে ভালোবাসেন ঘুরে বেড়াতে। থাইল্যান্ডের ফুকেট আইল্যান্ডে 'ফ্রলিক' মুডে দেখা যাচ্ছে সামার গার্লি লুকের দেশি বিউটি কুইনকে। নিজেকে বলছেন, 'ফরএভার সামার গার্লি'। যেন সবটুকু রোদ, হাওয়া আর আনন্দ শুঁষে নিচ্ছেন প্রাণভরে। আকর্ষণীয় মিনিড্রেসে আপনমনে নিজের মতো করে ঘুরে বেড়াচ্ছেন তিনি এই নয়নাভিরাম দ্বীপে। আর ফ্রলিকিংয়ের আসল মানে তো সেটাই।