একান্নই এখন নতুন একুশ, ৪ লুকে চোখ ধাঁধালেন মালাইকা

সৌন্দর্য, আত্মবিশ্বাস আর সহজাত আবেদনময়তা মালাইকা অরোরাকে সত্যিকারের স্টাইল আইকন করে তুলেছে। গ্ল্যামারাস ও সাহসী সাজপোশাকের জন্য ভক্তদের কাছে সবসময় তিনি প্রশংসা পেয়ে থাকেন। সম্প্রতি একান্ন বছর বয়সী এই বলিউড ডিভা নেটিজেনদের নজর কেড়েছেন এইচটিসিটি শোস্টপার শুটের ছবি দিয়ে। ৪টি ফ্যাশনেবল ও রাজকীয় লুকে দেখা গিয়েছে তাকে এখানে। এই লুকগুলো দেখে বলাই যায়: একান্নই এখন নতুন একুশ। এই বয়সেও কেন এত আবেদনময়ী আর ফিট হবে কেউ! এজন্য প্রতিনিয়ত এইজ শেমিং মোকাবিলা করতে হয় বলিউড সুন্দরী মালাইকা অরোরাকে।
ছবি: ইন্সটাগ্রাম