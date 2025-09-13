একান্নই এখন নতুন একুশ, ৪ লুকে চোখ ধাঁধালেন মালাইকা
লুক

একান্নই এখন নতুন একুশ, ৪ লুকে চোখ ধাঁধালেন মালাইকা

সৌন্দর্য, আত্মবিশ্বাস আর সহজাত আবেদনময়তা  মালাইকা অরোরাকে সত্যিকারের স্টাইল আইকন করে তুলেছে। গ্ল্যামারাস ও সাহসী সাজপোশাকের জন্য ভক্তদের কাছে সবসময় তিনি প্রশংসা পেয়ে থাকেন। সম্প্রতি একান্ন বছর বয়সী এই বলিউড ডিভা নেটিজেনদের নজর কেড়েছেন এইচটিসিটি শোস্টপার শুটের ছবি দিয়ে। ৪টি ফ্যাশনেবল ও রাজকীয় লুকে দেখা গিয়েছে তাকে এখানে। এই লুকগুলো দেখে বলাই যায়: একান্নই এখন নতুন একুশ। এই বয়সেও কেন এত আবেদনময়ী আর ফিট হবে কেউ! এজন্য প্রতিনিয়ত এইজ শেমিং মোকাবিলা করতে হয় বলিউড সুন্দরী মালাইকা অরোরাকে।

১/১২
রাহুল মিশ্রের অসাধারণ সৃষ্টিতে মালাইকা একেবারেই ভিন্ন এক সোনালী আভায় উদ্ভাসিত। শুকনো পাতার এমব্রয়ডারিতে এমবেলিশ করা হয়েছে পোশাকটি।
২/১২
রাহুল মিশ্রর এই সোনালি অনসম্বলটি ফরেস্ট থিমে তৈরি। ফয়েলের কেপটিতে বোটানিক্যাল ড্রামা রাখা হয়েছে
৩/১২
পার্লের ড্রপ ইয়ার রিং আর রেদ লিপসে আকর্ষণীয় মালাইকা
৪/১২
শান্তনু ও নিখিলের অফ হোয়াইট অফ-শোল্ডার গাউনে দেখা যাচ্ছে এই বলিউড ডিভাকে। গাউনটিতে এমব্রয়ডারি ও বিডসের কাজ করা।
৫/১২
ফ্লোয়ি ট্রেইল নাটকীয়তা এনেছে ফ্লোর টাচ গাউনের লুকে।  
৬/১২
গ্ল্যাম মেকআপ আর খোলা চুলে অপূর্ব লাগছে তাঁকে। কান আর হাত খালি রেখেছেন এই লুকে। আর গলায় পরেছেন ডায়মেন্ডের স্টেটমেন্ট নেকলেস।
৭/১২
অস্ট্রিচ ফেদার ডিটেইল দেওয়া বারগ্দেযান্খাডি গাউনে যাচ্ছে এখানে তাঁকে
৮/১২
রিমজিম দাদূর এই গাউনের এক্সট্রিম ডিপনেকের সঙ্গে দারুণ মানিয়েছে হীরার নেকলেস
৯/১২
ফ্লোর টাচ গাউনের এই লুকে মিনিমাল মেকওভার বেছে নিয়েছেন তিনি
১০/১২
টিলরঙা স্কাল্পটেড গাউনটী অমিত আগরওয়ালের।
১১/১২
ক্ল্যাসিক ও ফিউচারিস্টিক লুকে্র সমন্বয়ে দেখা যাচ্ছে এখানে মালাইকাকে। বডিসের স্পাইরাল ডিটেইলিং নজর কাড়ছে আলাদাভাবে।
১২/১২
ঙ্গোল্ড হলিউড স্টাইলে ভিনটেজ ওয়েভস দেখা যাছে তাঁর চুলে। হাতে ব্রেসলেট আর আংটি পরেছেন মালাইকা হালকা সাজ ও ন্যুড লিপসের সঙ্গে
ছবি: ইন্সটাগ্রাম

প্রকাশ: ১৩ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১৭: ৪০
