লাজু হয়ে সকলের মন জয় করেছেন এই জেন- আলফা সুন্দরী

ছোটপর্দার নতুন মুখ হলেও দর্শকের মনে পাকাপাকি জায়গা করে নিতে সময় লাগেনি সাইনা চট্টোপাধ্যায়ের। ‘কনে দেখা আলো’ ধারাবাহিকের হাত ধরেই নায়িকা হিসেবে তাঁর যাত্রা শুরু, আর প্রথম সুযোগেই তিনি বুঝিয়ে দিয়েছেন—এই নামটা মনে রাখার মতো। ধারাবাহিকে লাজবন্তী ওরফে লাজুর চরিত্রে তাঁর সাবলীল অভিনয়, সংযত অভিব্যক্তি আর চোখের ভাষা ইতিমধ্যেই দর্শকের প্রশংসা কুড়িয়েছে। প্রতিদিনই ভালোবাসা আর প্রশংসার বার্তা আসছে এই চরিত্রকে ঘিরে। প্রয়াত অভিনেতা অভিষেক চট্টোপাধ্যায়ের কন্যা সাইনা। অভিনয়ের উত্তরাধিকার থাকলেও, নিজের পরিচয় গড়ে তুলতে তিনি নির্ভর করছেন কাজের উপরেই। লম্বা চুল, টানা চোখ আর স্বাভাবিক নায়িকাসুলভ উপস্থিতি—সব মিলিয়ে বয়স মাত্র ১৫ হলেও অনুরাগীর সংখ্যা নেহাত কম নয়। দর্শক তাঁকে প্রথম দেখেছিল ‘অনুরাগের ছোঁয়া’ ধারাবাহিকে। এরপর পড়াশোনার দিকে মন দিতে কিছুটা সময় অভিনয় থেকে দূরে ছিলেন তিনি। এই মুহূর্তে সাইনা দশম শ্রেণির ছাত্রী। অভিনয়ের পাশাপাশি পড়াশোনাকেও সমান গুরুত্ব দিতে চান তিনি। সেই কারণেই মায়ের সিদ্ধান্তে হোম স্কুলিংয়ের মাধ্যমে পড়াশোনা চালিয়ে যাচ্ছেন। ভবিষ্যতে মনোবিজ্ঞান নিয়ে বিদেশে পড়ার ইচ্ছে রয়েছে, তবে অভিনয়ের প্রতি টানও সমান শক্ত। বলা যায়, বাবার দেখানো পথেই হাঁটছেন সাইনা, তবে নিজের মতো করেই। জেন আলফা প্রজন্মের এই উঠতি তারকাকে আলাদা করে নজরে আনে তাঁর ফ্যাশন সেন্সও। গ্ল্যামারাস লুক  কিন্তু একেবারেই নিজস্ব—এই হলো সাইনার স্টাইলের সবচেয়ে বড় বৈশিষ্ট্য। ট্রেন্ডের পেছনে না ছুটে তিনি বেছে নেন এমন লুক, যেখানে স্বচ্ছন্দতাই মুখ্য। অভিনয়, পড়াশোনা আর স্টাইল—তিনয়ের সুন্দর ভারসাম্যেই ধীরে ধীরে নিজের জায়গা তৈরি করছেন সাইনা চট্টোপাধ্যায়। বয়সে ছোট হলেও আত্মবিশ্বাসে তিনি অনেকটাই পরিণত, আর সেটাই তাঁকে সমসাময়িকদের ভিড়ে আলাদা করে তুলে ধরছে।

সাদা স্লিভলেস টপ আর ডেনিম মিনি স্কার্টের সঙ্গে পার্পেল শু পরে পোজ দিয়েছেন সাইনা
এই আউটফিটের সঙ্গে মিনিমাল অনুষঙ্গে সেজেছেন সুন্দরী ।  
সাইনা ফ্রেমবন্দী হয়েছেন প্যাস্টেল প্যালেট লুকে।  কোমলতা আর ট্র্যাডিশনের নিখুঁত মেলবন্ধন যেন। পরেছেন ল্যাভেন্ডার আর সফট টিলের একটি শাড়ি। সাজে ট্র্যাডিশনাল টাচ এনেছে গোল্ড নেকলেস ও ম্যাচিং গোল্ড ঝুমকা। লুককে আরও বিশেষ করে তুলেছে টিল টিপ আর গ্লো ছড়ানো মেকআপ
লেমন টিউব টপ আর ডেনিমের সঙ্গে মিনিমাল সাজে সাইনা
পিঙ্ক বডিহাগিং স্লিভলেস মিনি ড্রেসে সুন্দর লাগছে বেশ।
সঙ্গে গোল্ডেন লেয়ার্ড নেকপিস আর ব্রেসলেট পরেছেন তিনি
প্রিয় পোষ্যর সঙ্গে মিষ্টি সাইনা
ডেনিম অন ডেনিম লুকে অভিনেত্রী পরেছেন টপ আর মিনি স্কার্ট
মেরুন পার্টি গাউনে ধরা দিয়েছেন সাইনা।  লুকে গ্ল্যামারের ছোঁয়া। ছেড়ে রাখা লম্বা চুল তার স্বাভাবিক সৌন্দর্যকে আরও উজ্জ্বল করেছে। কানে শুধুমাত্র স্টেটমেন্ট দুল। মেকআপে নজর কেড়েছে শিমারি আইশ্যাডো , মাসকারা ,  ব্লাশ অন এবং হাইলাইটারের খেলা
বিচ লুকে বেছে নিয়েছেন নীল-সাদা বডি হাগিং গাউন ।
পর্দার লাজু ফ্রেমে ধরা দিয়েছেন শুটিং ব্রেকে । সুতি লাল শাড়ি, রূপার নেকপিস- দুল, লাল টিপ আর এলো খোঁপায় ফুটে উঠেছে সারল্য
লাল লেহেঙ্গার লুকের সঙ্গে এক ঢাল ছেড়ে রাখা চুল, লাল লিপস্টিক , টিপ,  আর গোল্ডেন ঝুমকার সাজে বেশ সুন্দর লাগছে সাইনাকে
ধূসর কালো কো-অর্ড সেটে আবেদন কাড়ছেন সুন্দরী। ফুলস্লিভ ক্রপ টপের সঙ্গে জুটি হয়েছে মারমেইড কাট স্কার্ট
ফ্লোরাল মিনি ড্রেস, চোখে চশমা আর ছেড়ে রাখা চুলে পোজ দিয়েছেন তিনি
সাদা শর্ট মিনি ড্রেসের আবেদন কাড়া লুকে। হাতে গ্লিটারি পিঙ্ক মিনি ব্যাগ। ছেড়ে রাখা হেয়ারস্টাইলের সঙ্গে সাজে ধরা পরেছেন গ্ল্যাম আমেজ
নিউ ইয়ার লুকে লাল শর্ট ড্রেস পরেছেন সাইনা । মাথায় ম্যাচিং ব্যান্ডেনা আর হাতে শোভা পাচ্ছে সিলভার ক্লাচ
অফ দ্যা শোল্ডার সোয়েটার লুকে স্নিগ্ধতা ছড়াচ্ছেন যেন
টপ  আর প্লিটেড মিনি স্কার্টের লুকে বরাবরই স্টাইলিস্ট সাইনা
অল পিঙ্ক লুকে মিষ্টি সাইনা
ছবি: ইন্সটাগ্রাম

প্রকাশ: ২৭ জানুয়ারি ২০২৬, ০৪: ১৩
