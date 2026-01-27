লাজু হয়ে সকলের মন জয় করেছেন এই জেন- আলফা সুন্দরী

ছোটপর্দার নতুন মুখ হলেও দর্শকের মনে পাকাপাকি জায়গা করে নিতে সময় লাগেনি সাইনা চট্টোপাধ্যায়ের। ‘কনে দেখা আলো’ ধারাবাহিকের হাত ধরেই নায়িকা হিসেবে তাঁর যাত্রা শুরু, আর প্রথম সুযোগেই তিনি বুঝিয়ে দিয়েছেন—এই নামটা মনে রাখার মতো। ধারাবাহিকে লাজবন্তী ওরফে লাজুর চরিত্রে তাঁর সাবলীল অভিনয়, সংযত অভিব্যক্তি আর চোখের ভাষা ইতিমধ্যেই দর্শকের প্রশংসা কুড়িয়েছে। প্রতিদিনই ভালোবাসা আর প্রশংসার বার্তা আসছে এই চরিত্রকে ঘিরে। প্রয়াত অভিনেতা অভিষেক চট্টোপাধ্যায়ের কন্যা সাইনা। অভিনয়ের উত্তরাধিকার থাকলেও, নিজের পরিচয় গড়ে তুলতে তিনি নির্ভর করছেন কাজের উপরেই। লম্বা চুল, টানা চোখ আর স্বাভাবিক নায়িকাসুলভ উপস্থিতি—সব মিলিয়ে বয়স মাত্র ১৫ হলেও অনুরাগীর সংখ্যা নেহাত কম নয়। দর্শক তাঁকে প্রথম দেখেছিল ‘অনুরাগের ছোঁয়া’ ধারাবাহিকে। এরপর পড়াশোনার দিকে মন দিতে কিছুটা সময় অভিনয় থেকে দূরে ছিলেন তিনি। এই মুহূর্তে সাইনা দশম শ্রেণির ছাত্রী। অভিনয়ের পাশাপাশি পড়াশোনাকেও সমান গুরুত্ব দিতে চান তিনি। সেই কারণেই মায়ের সিদ্ধান্তে হোম স্কুলিংয়ের মাধ্যমে পড়াশোনা চালিয়ে যাচ্ছেন। ভবিষ্যতে মনোবিজ্ঞান নিয়ে বিদেশে পড়ার ইচ্ছে রয়েছে, তবে অভিনয়ের প্রতি টানও সমান শক্ত। বলা যায়, বাবার দেখানো পথেই হাঁটছেন সাইনা, তবে নিজের মতো করেই। জেন আলফা প্রজন্মের এই উঠতি তারকাকে আলাদা করে নজরে আনে তাঁর ফ্যাশন সেন্সও। গ্ল্যামারাস লুক কিন্তু একেবারেই নিজস্ব—এই হলো সাইনার স্টাইলের সবচেয়ে বড় বৈশিষ্ট্য। ট্রেন্ডের পেছনে না ছুটে তিনি বেছে নেন এমন লুক, যেখানে স্বচ্ছন্দতাই মুখ্য। অভিনয়, পড়াশোনা আর স্টাইল—তিনয়ের সুন্দর ভারসাম্যেই ধীরে ধীরে নিজের জায়গা তৈরি করছেন সাইনা চট্টোপাধ্যায়। বয়সে ছোট হলেও আত্মবিশ্বাসে তিনি অনেকটাই পরিণত, আর সেটাই তাঁকে সমসাময়িকদের ভিড়ে আলাদা করে তুলে ধরছে।
ছবি: ইন্সটাগ্রাম