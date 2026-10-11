চেহারায় আঘাতের চিহ্ন নিয়ে প্রতিবাদে সোচ্চার, নানা লুকে মুগ্ধ করা সম্ভাবনাময় অভিনেত্রীর কামব্যাক করাই এখন বড় চ্যালেঞ্জ

কী সুন্দর মায়াময় মুখখানি! পর্দায় নানা চ্যালেঞ্জিং চরিত্রে ও পর্দার বাইরে সামাজিক মাধ্যম ও বিভিন্ন ইভেন্টে নানা লুকে মুগ্ধ করেছেন আমাদেরকে সম্ভাবনাময় অভিনেত্রী মেঘলা মুক্তা। অথচ গত আগস্ট মাসে এক ভয়াবহ সড়ক দুর্ঘটনায় গুরুতর আহত হওয়ার পর এখন রিকভারির ক্ষেত্রে সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ হয়ে দাঁড়িয়েছে তাঁর চেহারার ক্ষতি। মেঘলার ফেসবুক থেকে জানা যায়, নাক থেকে থুতনি পর্যন্ত মুখের অনেক অংশর সেলাই পড়েছে তাঁর। উপুড় হয়ে পড়ায় দাঁতও ভেঙেছে। এমনিতেই কাজ কম পান বলে আফসোস করে মেঘলা বলেন, এখন এই ক্ষতিগ্রস্ত মুখমণ্ডলের কারণে কামব্যাক করা নিয়ে আশঙ্কায় আছেন তিনি। সম্প্রতি মেঘলা একাই সড়কে দাঁড়িয়ে ব্যানার হাতে তাঁর সঙ্গে ঘটে যাওয়া অপরাধের বিচার চেয়ে নজরে আসেন সকলের। ফেসবুক লাইভেও জানিয়েছেন এ বিষয়ে তাঁর বক্তব্য ও অভিযোগ। একজন সাধারণ নাগরিক ও মেধাবী অভিনেত্রী হিসেবে মেঘলার এই কঠিন সময়ে তাঁর এই প্রতিবাদের প্রতি আমাদের সমর্থন থাকা অত্যন্ত জরুরি। ভক্ত ও সাধারণ নেটিজেনরা মেঘলার এই অবস্থার জন্য দায়ী ঘাতক গাড়িচালকের উপযুক্ত বিচার চেয়ে কমেন্ট করছেন তাঁর পোস্টগুলোতে। নিজেরাও শেয়ার দিচ্ছেন মেঘলার পোস্ট। সকল বিপদ ও প্রতিকূলতা কাটিয়ে মেঘলার ফিরে আসার অপেক্ষা এখন।
ছবি: ইন্সটাগ্রাম