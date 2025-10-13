জাস্টিন ট্রুডোর নতুন লাভ-ইন্টারেস্ট কেটি পেরি, দেখুন এই আবেদনময়ী সঙ্গীত তারকার ১ ডজন লুক

এই মুহূর্তে রীতিমতো ভাইরাল কানাডার সাবেক প্রধানমন্ত্রী জাস্টিন ট্রুডো আর এই বছরেই সিঙ্গেল হওয়া মার্কিন সঙ্গীত তারকা কেটি পেরির গভীর চুম্বনের ছবি। বিলাসবহুল এক ইয়টে শার্টলেস ট্রুডো আর বিকিনিতে কেটির মেক আউট করার দৃশ্য এখন আলোচনার শীর্ষে। কাছের লোকেরা বলছেন মিডিয়া আর বিশ্ববাসীর নজরের উপদ্রবে আরাম করে প্রেমই করতে পারছেন না এই নতুন জুটি। তবে এ কথা এখন ওপেন সিক্রেট যে কেটি পেরিই ট্রুডোর নতুন লাভ ইন্সটারেস্ট। জাস্টিন ট্রুডোর প্রতি ক্রাশ অনুভব করে নি এমন নারী খুঁজে পাওয়া কঠিন দুনিয়া জুড়ে। এদিকে কেটিও কম যান না আবেদন ও খ্যাতির দিক থেকে। ৪০ বছর বয়সী এই গায়িকা এক সময় সবচেয়ে বেশি উপার্জন করা নারী সঙ্গীতশিল্পী ছিলেন। করেছেন বহু রেকর্ড আর ট্যুর। কনসার্টে অত্যন্ত আবেদনময় সব কস্টিউমে নিজেকে উপস্থাপন করার জন্য বিখ্যাত কেটি। তাঁর পুরো নাম অবশ্য ক্যাথরিন এলিজাবেথ হাডসন। নিজের লুক নিয়ে খুব বেশি নিরীক্ষা করেন এই গায়িকা, সঙ্গীত প্রযোজক ও টিভি ব্যক্তিত্ব। এই বছরে অভিনেতা স্বামী অরল্যান্ডো ব্লুমের সঙ্গে বিচ্ছেদ হয়েছে তাঁর। দুই কন্যার মা এই গায়িকা এখন ট্রুডোর প্রেমিকা। এদিকে জাস্টিন ট্রুডোর সঙ্গে ১৮ বছরের বিয়ে ভেঙে গিয়েছে সোফির ২০২৩ সালেই। চলুন সব পাশে রেখে কেটি পেরির কিছু অত্যন্ত স্টাইলিশ ও আবেদনময় লুক দেখে আসি ইন্সটাগ্রাম থেকে।
ছবি: ইন্সটাগ্রাম