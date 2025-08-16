গ্ল্যামারাস গাউনে পূজা চেরী: ক্ল্যাসিক হলিউড স্টাইল
তারকাদের অন্যতম আকর্ষণ তাঁদের সাজপোশাকে। সে হোক যেকোনো অ্যাওয়ার্ড অনুষ্ঠান, এয়ারপোর্ট লুক কিংবা ভ্রমণ। সবকিছুতেই তাঁরা স্টাইলিশ আর ফিটফাট। বাংলাদেশের জনপ্রিয় তারকা অভিনেত্রী পূজা চেরীও এ ব্যাপারে এক ধাপ এগিয়ে। তাঁর সাজপোশাকের প্রতি ফ্যাশনিস্তাদের রয়েছে বিশেষ আগ্রহ। সম্প্রতি অভিনেত্রীকে দেখা গেছে আকর্ষণীয় গাউনের লুকে। রইল বিস্তারিত...

বাংলাদেশের চিত্রনায়িকাদের মধ্যে পূজা চেরীর ফিগার তো রীতিমতো আকর্ষণীয়। আর তা তিনি ধরে রেখেছেন বেশ কয়েক বছর ধরেই। আমরা প্রায়ই পূজাকে দেখি নানা ধরনের সাজপোশাকে আবেদন ছড়াতে। এবার হাজির হয়েছেন একেবারে রেড কার্পেট উপযোগী এক গ্ল্যামারাস লুকে।

তাঁর পরনে শানায়া কত্যুরের আকর্ষণীয় গাউন। মূলত স্ট্র্যাপলেস ব্ল্যাক কোরসেট গাউন পরেছেন পূজা। তবে এই লুকের আসল আকর্ষণ গাউনের সঙ্গে জড়ানো ক্রিম শেডের বিশাল ফুলেল ট্রেন। যেন হাতে গড়া অসংখ্য বড় গোলাপ গায়ে জড়িয়ে নিয়েছেন তিনি।

এই ট্রেন শোল্ডারের কিছুটা নিচ থেকে শুরু হয়ে ফ্লোর পর্যন্ত নেমে এসেছে। অর্গাঞ্জা ফ্যাব্রিকের থ্রি-ডি ফুলগুলো গাউনটিকে দিয়েছে এক চমৎকার ড্রামাটিক আমেজ।

গাউনটির সঙ্গে পূজার সাজও তাঁর লুককে জমকালো করেছে। তিনি যেন ক্ল্যাসিক হলিউড ডিভা। শিমারি আইশ্যাড এবং স্মোকি আইয়ের সঙ্গে তাঁর রেড লিপ লুক বিশেষ আকর্ষণ কাড়ছে। চুলের স্টাইলিংয়ে আছে ভিনটেজ ওয়েভস, যা লুকে রেট্রো চার্ম যোগ করেছে। কানে পরা কালো-সাদা স্টোনের লম্বা ড্যাঙ্গলার ইয়ার রিংস সাজকে করেছে সম্পূর্ণ।

সব মিলিয়ে পূজা চেরীর এই লুক আন্তর্জাতিক ফ্যাশন শো থেকে শুরু করে রেড কার্পেট ইভেন্ট, সব জায়গাতেই মানিয়ে যাবে। এই সুন্দর লুকের পেছনে ছিলেন কোরিওগ্রাফার মাহফুজ কাদেরী, আর ছবিগুলো তুলেছেন চিত্রগ্রাহক রফিকুল ইসলাম (র‍্যাফ ক্লিক)।

প্রকাশ: ১৬ আগস্ট ২০২৫, ০৩: ১১
