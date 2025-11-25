৫০ ছুঁয়েও আবেদন ছড়াচ্ছেন সাবেক এই মিস ইউনিভার্স
৫০ ছুঁয়েও আবেদন ছড়াচ্ছেন সাবেক এই মিস ইউনিভার্স

সুস্মিতা সেনের কথা উঠলে ফিরে যেতে হবে ১৯৯৪ সালে। ইন্ডিয়ার প্রথম মিস ইউনিভার্স হয়েছিলেন তিনি। স্নিগ্ধ, সুন্দর, ফিট, ইতিবাচক মনোভাব আর এলিগেন্ট তকমাগুলো আসলে তাঁর জন্যই। অভিনয়ের পাশাপাশি তিনি পরিচিত তাঁর অনবদ্য ফ্যাশন সেন্স আর বিউটির জন্যও। ব্যক্তিজীবনে বিয়ে না করে দুই কন্যাকে দত্তক নিয়েছেন আর পাশাপাশি সামলাচ্ছেন ক্যারিয়ার। দীর্ঘ এই পথচলায় তিনি হয়ে উঠেছেন অনেকের রোল মডেল বা আইকন। সাবেক বিশ্বসুন্দরী জীবনের হাফ সেঞ্চুরিতে এসেও সমানভাবেই আকর্ষণ কাড়েন যেন। বয়স যে একটা নিছক সংখ্যা, সেটা সুস্মিতা বারবার প্রমাণ করেছেন। হাল ফ্যাশনের পাঠকদের জন্য সুস্মিতা সেনের কিছু ফ্যাশন ও যাপন তুলে ধরা হলো।

লাল ফ্রিঞ্জড ডিটেইলিং ফ্লেয়ার টপের সঙ্গে ডেনিম প্যান্ট জুটি হয়েছে এই লুকে
সাদা স্যাটিন শার্ট আর বটমের সঙ্গে লেয়ার করেছেন নেভি ব্লু স্ট্রাইপ ব্লেজার। নজর কাড়ছে স্টেটমেন্ট নেকপিসও
লাল শাড়ির মোহনীয় লুকে বং সুন্দরী
অল ব্ল্যাক ক্যাজুয়াল লুকে সাবেক বিশ্বসুন্দরী
ক্রিম রঙের স্যাটিন শর্ট-টপের সঙ্গে জুটি বেঁধেছে পায়ে পরা হলুদ জুতা
নীল ব্লেজারের লুকে তাঁকে স্টাইলিশ লাগছে। শিমারি মেকআপ আর মিনিমাল জুয়েলারি পরেছেন সঙ্গে
ফ্লোরাল শাড়ির সঙ্গে হল্টারনেক ব্লাউজ। শাড়িতে নারী সব সময়ই আলাদা সুন্দর
স্যাফায়ার শিয়ার গাউনে আবেদন কাড়ছেন অভিনেত্রী
এথনিক সাজপোশাকে বরাবরই মুগ্ধতা ছড়ান সুস্মিতা । সোনালি জরিসুতার কাজ করা কালো আনারকলি পরেছেন এই লুকে
কালো রঙের রাফল তাঁকে লাগছে অনবদ্য ও এলিগেন্ট
ইন্ডিয়ার প্রথম মিস ইউনিভার্স সুস্মিতা সেন। ছবিটা ১৯৯৪ সালের
সুস্মিতা সেন এই ছবিতে পোজ দিয়েছেন ট্রপিক্যাল প্রিন্টের কোল্ড শোল্ডার টপ ও ব্ল্যাক লেগিংসে
প্রকাশ: ২৫ নভেম্বর ২০২৫, ০৪: ০০
