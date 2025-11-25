৫০ ছুঁয়েও আবেদন ছড়াচ্ছেন সাবেক এই মিস ইউনিভার্স

সুস্মিতা সেনের কথা উঠলে ফিরে যেতে হবে ১৯৯৪ সালে। ইন্ডিয়ার প্রথম মিস ইউনিভার্স হয়েছিলেন তিনি। স্নিগ্ধ, সুন্দর, ফিট, ইতিবাচক মনোভাব আর এলিগেন্ট তকমাগুলো আসলে তাঁর জন্যই। অভিনয়ের পাশাপাশি তিনি পরিচিত তাঁর অনবদ্য ফ্যাশন সেন্স আর বিউটির জন্যও। ব্যক্তিজীবনে বিয়ে না করে দুই কন্যাকে দত্তক নিয়েছেন আর পাশাপাশি সামলাচ্ছেন ক্যারিয়ার। দীর্ঘ এই পথচলায় তিনি হয়ে উঠেছেন অনেকের রোল মডেল বা আইকন। সাবেক বিশ্বসুন্দরী জীবনের হাফ সেঞ্চুরিতে এসেও সমানভাবেই আকর্ষণ কাড়েন যেন। বয়স যে একটা নিছক সংখ্যা, সেটা সুস্মিতা বারবার প্রমাণ করেছেন। হাল ফ্যাশনের পাঠকদের জন্য সুস্মিতা সেনের কিছু ফ্যাশন ও যাপন তুলে ধরা হলো।