দক্ষিণি সুন্দরী প্রজ্ঞা জয়সওয়ালের এক ডজন আবেদনময় লুক

দক্ষিণি সুন্দরীদের তালিকায় প্রথম সারিতেই জায়গা করে নিয়েছেন প্রজ্ঞা জয়সওয়াল। বলিউডে তাঁর পদার্পণ খুব বেশি দিনের নয়, তবে সাউথ ইন্ডাস্ট্রিতে তিনি ইতিমধ্যেই নিজের অবস্থান পাকা করেছেন। শুধু অভিনয় নয়, নামকরা আন্তর্জাতিক মেকআপ ব্র্যান্ডের সঙ্গে কাজ করে মডেলিং দুনিয়াতেও রেখেছেন দাপুটে ছাপ। পর্দার বাইরেও সমান জনপ্রিয় এই তারকা তাঁর অনন্য ফ্যাশন সেন্স আর লাস্যময়ী উপস্থিতির জন্য। বলা যায়, সত্যিকারের ফ্যাশনিস্তা তিনি। তাই ভক্তদের কৌতূহল সব সময় থাকে তাকে নিয়ে। চলুন, দেখে নিই তাঁর সাজপোশাকের কিছু ঝলক।