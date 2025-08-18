দক্ষিণি সুন্দরী প্রজ্ঞা জয়সওয়ালের এক ডজন আবেদনময় লুক
লুক

দক্ষিণি সুন্দরী প্রজ্ঞা জয়সওয়ালের এক ডজন আবেদনময় লুক

শেয়ার করুন
ফলো করুন

দক্ষিণি সুন্দরীদের তালিকায় প্রথম সারিতেই জায়গা করে নিয়েছেন প্রজ্ঞা জয়সওয়াল। বলিউডে তাঁর পদার্পণ খুব বেশি দিনের নয়, তবে সাউথ ইন্ডাস্ট্রিতে তিনি ইতিমধ্যেই নিজের অবস্থান পাকা করেছেন। শুধু অভিনয় নয়, নামকরা আন্তর্জাতিক মেকআপ ব্র্যান্ডের সঙ্গে কাজ করে মডেলিং দুনিয়াতেও রেখেছেন দাপুটে ছাপ। পর্দার বাইরেও সমান জনপ্রিয় এই তারকা তাঁর অনন্য ফ্যাশন সেন্স আর লাস্যময়ী উপস্থিতির জন্য। বলা যায়, সত্যিকারের ফ্যাশনিস্তা তিনি। তাই ভক্তদের কৌতূহল সব সময় থাকে তাকে নিয়ে। চলুন, দেখে নিই তাঁর সাজপোশাকের কিছু ঝলক।

১/১২
ডিপ হল্টারনেক পার্পেল গাউনে লাস্যময়ী প্রজ্ঞা। কানে শোভা পাচ্ছে গোল্ডেন স্টেটমেন্ট দুল
ডিপ হল্টারনেক পার্পেল গাউনে লাস্যময়ী প্রজ্ঞা। কানে শোভা পাচ্ছে গোল্ডেন স্টেটমেন্ট দুল
বিজ্ঞাপন
২/১২
লাল কোরসেট মিনি ড্রেসে স্টাইলিশ অভিনেত্রী
লাল কোরসেট মিনি ড্রেসে স্টাইলিশ অভিনেত্রী
বিজ্ঞাপন
৩/১২
এই লুকে তিনি বেছে নিয়েছেন  ঝলমলে মেটালিক পোশাক। সিলভার আউটফিটটির ওপর রয়েছে নেটের আবরণ, যা তাঁর লুকে যোগ করেছে ভিন্ন মাত্রা
এই লুকে তিনি বেছে নিয়েছেন  ঝলমলে মেটালিক পোশাক। সিলভার আউটফিটটির ওপর রয়েছে নেটের আবরণ, যা তাঁর লুকে যোগ করেছে ভিন্ন মাত্রা
৪/১২
সাদা সুইমস্যুটে আবেদন কাড়ছেন নায়িকা। নজর কাড়ছে গোল্ডেন এক্সেসরিজও
সাদা সুইমস্যুটে আবেদন কাড়ছেন নায়িকা। নজর কাড়ছে গোল্ডেন এক্সেসরিজও
৫/১২
মোনোক্রম লুকে নায়িকা। একরঙা ম্যাজেন্টা শাড়ির সঙ্গে স্লিভলেস ব্লাউজ জুটি হয়েছে
মোনোক্রম লুকে নায়িকা। একরঙা ম্যাজেন্টা শাড়ির সঙ্গে স্লিভলেস ব্লাউজ জুটি হয়েছে
৬/১২
কালো মিনি ড্রেস আর ওয়েট হেয়ার লুকে উষ্ণতা ছড়াচ্ছেন যেন তিনি
কালো মিনি ড্রেস আর ওয়েট হেয়ার লুকে উষ্ণতা ছড়াচ্ছেন যেন তিনি
৭/১২
সবুজ শাড়িতে গর্জিয়াস প্রজ্ঞা। আকর্ষণ কাড়ছে ব্লাউজের ব্যাকলেস ডিজাইন
সবুজ শাড়িতে গর্জিয়াস প্রজ্ঞা। আকর্ষণ কাড়ছে ব্লাউজের ব্যাকলেস ডিজাইন
৮/১২
স্ট্র্যাপলেস, সাইড স্লিট ড্রেসে আকর্ষণ ছড়াচ্ছেন অভিনেত্রী
স্ট্র্যাপলেস, সাইড স্লিট ড্রেসে আকর্ষণ ছড়াচ্ছেন অভিনেত্রী
৯/১২
এথনিক সাজপোশাকে ফ্রেমে ধরা দিয়েছেন প্রজ্ঞা। জমকালো আমেজের নীল লেহেঙ্গার সঙ্গে টেনে খোঁপা করেছেন। সাজে আছে মিনিমাল টাচ
এথনিক সাজপোশাকে ফ্রেমে ধরা দিয়েছেন প্রজ্ঞা। জমকালো আমেজের নীল লেহেঙ্গার সঙ্গে টেনে খোঁপা করেছেন। সাজে আছে মিনিমাল টাচ
১০/১২
এই লুকে তিনি দ্যুতি ছড়াচ্ছেন হলুদ শাড়ির সাজে
এই লুকে তিনি দ্যুতি ছড়াচ্ছেন হলুদ শাড়ির সাজে
১১/১২
ক্রস-হল্টার নেক ডিজাইনের, ফিউশন স্টাইলের সাদা পোশাক পরেছেন তিনি এই লুকে
ক্রস-হল্টার নেক ডিজাইনের, ফিউশন স্টাইলের সাদা পোশাক পরেছেন তিনি এই লুকে
১২/১২
পান্না সবুজ আউটফিটে প্রজ্ঞা। কোরসেট স্ট্র্যাপলেস টপের সঙ্গে জুটি হয়েছে প্লিটেট স্কার্ট
পান্না সবুজ আউটফিটে প্রজ্ঞা। কোরসেট স্ট্র্যাপলেস টপের সঙ্গে জুটি হয়েছে প্লিটেট স্কার্ট
প্রকাশ: ১৮ আগস্ট ২০২৫, ০৩: ৪০
বিজ্ঞাপন