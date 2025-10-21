দীপিকা-রণবীরের দুয়া এই প্রথম সামনে এলেন মায়ের সঙ্গে ম্যাচিং লাল লুকে

লুক
দীপিকা-রণবীরের দুয়া এই প্রথম সামনে এলেন মায়ের সঙ্গে ম্যাচিং লাল লুকে
বলিউড দিওয়ালি এবার পরিপূর্ণ হলো দীপিকা-রণবীরের দুয়ার ফার্স্ট লুকের মাধ্যমে
ম্যাচিং লাল এথনিক পোশাকে দীপিকা-দুয়া
উচ্ছসিত বাবা রণবীর পরেছেন অফ হোয়াইট কুর্তা-পাজাম-কোটি। গলায় কয়েক লহরের সোনালি মালা
দুয়ার দুই ঝুঁটি আর লাল টিপের সঙ্গে লাল লেহেঙ্গা আর মুখের মিষ্টি হাসি দেখে ভক্তরা ভেসে যাচ্ছেন উচ্ছাসে
ঝলমলে গয়নাইয় আর লাল টিপে দীপিকা দুয়া বা প্রার্থনাতেই মগ্ন তাঁর আদরের দুয়াকে কোলে নিয়ে
ছবি
: দীপিকার ইন্সটাগ্রাম
প্রকাশ: ২১ অক্টোবর ২০২৫, ১৬: ২৭
