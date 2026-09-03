জয়া আহসান ম্যাচিং লুকে মেকআপ রুমে কার সঙ্গে খুনসুটি করছেন

আজকের কিছু দারুণ ছবিতে অভিনেত্রী জয়া আহসানকে দেখা যাচ্ছে ম্যাচিং লুকে মেকআপ রুমে কার সঙ্গে যেন খুনসুটি করতে। তিনি নিজেই ছবিগুলো শেয়ার করেছেন নিজের সামাজিক মাধ্যমে। তবে ক্যাপশনেই করেছেন রহস্যভেদ। লিখেছেন, একজন হিরোইন, আয়না ও তাঁর লিপস্টিক। আসলে মেকআপ রুমে আয়নার সঙ্গে লিপস্টিক নিয়ে নিজের প্রতিবিম্বের সঙ্গেই ছবি তুলেছেন তিনি। আর নারীমাত্রই জানেন, এই ব্যাপারটি খুব অচেনা বা অস্বাভাবিক নয়। নিজেকে সাজাতে গিয়ে ঘন্টা পার হয়ে যায় নিমিষে আয়নার সামনে। আয়নার অপরদিকে মেয়েটিকে কী সুন্দরই না মনে হয়! অনেক সময় ছবিতে যেন সে ব্যাপারটি আসে না। তাই সেলফ অ্যাডমিরেশনই ভরসা।
ছবি: জয়া আহসানের ইন্সটাগ্রাম