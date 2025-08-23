সব গুঞ্জন পেছনে ফেলে এগিয়ে যাচ্ছেন লাস্যময়ী এই বঙ্গ তনয়া
সব গুঞ্জন পেছনে ফেলে এগিয়ে যাচ্ছেন লাস্যময়ী এই বঙ্গ তনয়া

অভিনেত্রী সুস্মিতা চট্টোপাধ্যায় ইতিমধ্যে নিজের নাম পোক্ত করে ফেলেছেন টালিউড ইন্ডাস্ট্রিতে। সম্প্রতি পরিচালক সৃজিত মুখার্জির সঙ্গে তাঁর কথিত সম্পর্কও আলোচনার কেন্দ্রবিন্দুতে এসেছে। সব মিলিয়ে গুঞ্জনের পারদ এক লাফে চড়ে গেছে অনেকটাই। কিন্তু নিজের ক্যারিয়ার নিয়েই এখন বেশি মনোযোগী সুস্মিতা। পড়াশোনা ইঞ্জিনিয়ারিংয়ে করা হলেও ২০১৯ সালে মডেল হিসেবে ক্যারিয়ার শুরু করা সুস্মিতা দ্রুত ফ্যাশন জগতে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করেছেন। রানওয়েতে থেকে ব্র্যান্ড ক্যাম্পেইন—সবকিছুতেই তার উপস্থিতি লক্ষণীয়। ২০২১ সালে ‘প্রেম টেম’-এর মাধ্যমে বড় পর্দায় অভিষেক এবং পরবর্তী সময়ে ছোট ও বড় পর্দায় একাধিক কাজ তাঁকে টালিউডের আলোচিত মুখে পরিণত করেছে। দক্ষিণ ভারতীয় সিনেমায়ও কাজ করেছেন তিনি। ক্যারিয়ারের শুরুটা যেহেতু মডেলিং দিয়ে, তাই ফ্যাশনের প্রতি বিশেষ ঝোঁক সব সময় রয়েছে তাঁর। অভিনেত্রী সোশ্যাল মিডিয়ায় নিজের নানা লুকের ছবি প্রায়ই শেয়ার করেন ফ্যাশনিস্তা অনুরাগীদের সঙ্গে। চলুন এই লাস্যময়ী বঙ্গ তনয়ার নির্বাচিত কিছু স্টাইলিশ ছবি দেখে আসি।

১/১৩
হল্টারনেক বডিকন ড্রেসের সঙ্গে গোল্ডেন স্টেটমেন্ট জুয়েলারি বেশ নজর কাড়ছে।
২/১৩
নীল স্ট্র্যাপলেস টপ স্কার্টের জুটিতে অন্য রকম সাজে ধরা দিয়েছেন তিনি।
৩/১৩
স্ট্র্যাপলেস ম্যাজেন্টা ড্রেসের সঙ্গে নজর কাড়ছে হেয়ারস্টাইলে যোগ হওয়া ম্যাচিং বো।
৪/১৩
সমুদ্রপাড়ে কালো মনোকিনিতে ফ্রেমবন্দি নায়িকা। হাতের সোনালি ব্যাঙ্গল আর ব্রেসলেট ভিন্ন মাত্রা যোগ করেছে লুকে
৫/১৩
সাটিন ফেব্রিকের সাইড স্লিট লাল গাউনের ব্যাক ডিজাইনে আবেদন যোগ করেছে রুবি পাথরের লেয়ার্ড নেকলেস। লাল লিপস্টিকের যুগলবন্দিতে মোহময়ী সুস্মিতা।
৬/১৩
সমুদ্রপাড়ে আরেকটি বিশেষ লুকে দেখা গেছে অভিনেত্রীকে। স্ট্র্যাপলেস স্লিট গাউনের সঙ্গে হেয়ারস্টাইলে আকর্ষণ কাড়ছে সাদা পাথরের হেডপিস।
৭/১৩
কালো ক্রপ টপের ওপর লেয়ার করেছেন ডেনিম জ্যাকেট। জুটি হয়েছে ডেনিম মিনি স্কার্ট। আকর্ষণ কাড়ছে অভিনেত্রীর রেড লিপ লুক আর পায়ে পরা মোজা।
৮/১৩
সিকুইন–সজ্জিত হল্টারনেক ড্রেসের সঙ্গে আবেদন ছড়ানো গ্লসি ন্যুড মেকআপে অভিনেত্রী।
৯/১৩
ওয়ান শোল্ডার টপের সঙ্গে এই ছোট চুলের হেয়ারস্টাইল বেশ মানিয়েছে সুস্মিতাকে।
১০/১৩
কুশিকাঁটায় বোনা আইভরি টপে শুভ্রতার আবেদন ছড়াচ্ছেন অভিনেত্রী।
১১/১৩
স্ট্রাইপ প্যাটার্নের ওভারসাইজড সাদা-নীল শার্টের সঙ্গে গোলাপি মিনি স্কার্ট পরেছেন তিনি।
১২/১৩
অল ব্ল্যাক লুকে সুস্মিতা। স্লিভলেস স্টেটমেন্ট ব্লাউজের সঙ্গে মনোক্রম আমেজ এনেছে একই রঙের শাড়ি।
১৩/১৩
স্প্যাগেটি স্ট্র্যাপের ডিপ নেক সাদা মিনি ড্রেস পরেছেন। সঙ্গে নিয়েছেন ইতালির ফ্যাশন ব্র্যান্ড ফেন্ডির হ্যান্ডব্যাগ।
প্রকাশ: ২৩ আগস্ট ২০২৫, ০২: ১৫
