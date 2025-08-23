সব গুঞ্জন পেছনে ফেলে এগিয়ে যাচ্ছেন লাস্যময়ী এই বঙ্গ তনয়া

অভিনেত্রী সুস্মিতা চট্টোপাধ্যায় ইতিমধ্যে নিজের নাম পোক্ত করে ফেলেছেন টালিউড ইন্ডাস্ট্রিতে। সম্প্রতি পরিচালক সৃজিত মুখার্জির সঙ্গে তাঁর কথিত সম্পর্কও আলোচনার কেন্দ্রবিন্দুতে এসেছে। সব মিলিয়ে গুঞ্জনের পারদ এক লাফে চড়ে গেছে অনেকটাই। কিন্তু নিজের ক্যারিয়ার নিয়েই এখন বেশি মনোযোগী সুস্মিতা। পড়াশোনা ইঞ্জিনিয়ারিংয়ে করা হলেও ২০১৯ সালে মডেল হিসেবে ক্যারিয়ার শুরু করা সুস্মিতা দ্রুত ফ্যাশন জগতে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করেছেন। রানওয়েতে থেকে ব্র্যান্ড ক্যাম্পেইন—সবকিছুতেই তার উপস্থিতি লক্ষণীয়। ২০২১ সালে ‘প্রেম টেম’-এর মাধ্যমে বড় পর্দায় অভিষেক এবং পরবর্তী সময়ে ছোট ও বড় পর্দায় একাধিক কাজ তাঁকে টালিউডের আলোচিত মুখে পরিণত করেছে। দক্ষিণ ভারতীয় সিনেমায়ও কাজ করেছেন তিনি। ক্যারিয়ারের শুরুটা যেহেতু মডেলিং দিয়ে, তাই ফ্যাশনের প্রতি বিশেষ ঝোঁক সব সময় রয়েছে তাঁর। অভিনেত্রী সোশ্যাল মিডিয়ায় নিজের নানা লুকের ছবি প্রায়ই শেয়ার করেন ফ্যাশনিস্তা অনুরাগীদের সঙ্গে। চলুন এই লাস্যময়ী বঙ্গ তনয়ার নির্বাচিত কিছু স্টাইলিশ ছবি দেখে আসি।