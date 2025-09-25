বলিউড ডে ট্রেন্ডিং: ২০২৫ সালে ফ্যাশনজগতে আলো ছড়ানো সেরা ৫ বলিউড তারকা

বলিউড শুধু সিনেমার জন্য নয়, ফ্যাশনের জন্যও পৃথিবীর নজর কাড়ে! আর আজ বলিউড ডে, মানে পুরো গ্ল্যাম, স্টাইল এবং তারকাদের ফ্যাশন স্টেটমেন্টের বড় উদ্যাপন। ২০২৫ সালের বলিউড ফ্যাশন দৃশ্যপটে দাপট দেখাচ্ছে—আলিয়া ভাটের সরল কিন্তু মার্জিত মিনিমালিজম, দীপিকা পাড়ুকোনের পরিপূর্ণ ক্লাসি লুক, কিয়ারা আদভানির মিশ্রণধর্মী ফিউশন ব্রাইডাল স্টাইল আর রণবীর সিংয়ের সাহসী নিরীক্ষার্ধমী পোশাক। সব মিলিয়ে এখন ফ্যাশনজগতে আলো ছড়াচ্ছেন তাঁরা। শুধু সিনেমার রেড কার্পেট নয়, এয়ারপোর্ট থেকে সোশ্যাল মিডিয়ার স্টাইল পোস্ট পর্যন্ত, এই তারকারাই সেট করছে ২০২৫ সালের ট্রেন্ড।
এবার দেখা যাক কার স্টাইল এখন ভাইরাল হয়ে সোশ্যাল মিডিয়ায় ঝড় তুলছে। রণবীর সিংয়ের রঙিন, এক্সপেরিমেন্টাল আউটফিট শুধু মেইনস্ট্রিম ফ্যাশনকে নয়, নতুন জেনারেশনের স্টাইল সেন্সকেও প্রভাবিত করছে। আলিয়া ভাটের মিনিমাল লুক ফলোয়ারদের শিখিয়েছে কীভাবে সহজ, আরামদায়ক ও ক্লাসি ফ্যাশন একসঙ্গে করা যায়। দীপিকা পাড়ুকোনের এলিগ্যান্ট গ্ল্যাম এবং কিয়ারা আদভানির ফিউশন ব্রাইডাল স্টাইল শুধু কনফারেন্স, ইভেন্ট বা পার্টি নয়, প্রতিটি রেড কার্পেট মুহূর্তকে করেছে সোশ্যাল মিডিয়ার ট্রেন্ডিং টপিক। এর বাইরেও ২০২৫-এর এই বলিউড ফ্যাশন লিস্ট দেখিয়ে দিচ্ছে কে সত্যিকারের স্টাইল আইকন এবং কে ইনস্টাগ্রাম হ্যান্ডল থেকে রিয়েল লাইফ পর্যন্ত সবার নজর কাড়ছে।
বলিউড ডেতে দেখে নেওয়া যেতে পারে ফ্যাশনজগতে জ্যোতি ছড়ানো পাঁচজন সেরা বলিউড তারকাকে।
২০২৫ সালের মেট গালায় কিয়ারা আদভানি তাঁর গর্ভাবস্থার ঘোষণা দিয়ে এক নতুন ফ্যাশন ইতিহাস রচনা করেন। তিনি গৌরব গুপ্তের ডিজাইন করা কালো গাউনে সোনালি রঙে দুটি হার্টের আকৃতি ছিল, যা মা ও শিশুর সম্পর্ককে প্রতিফলিত করে। গাউনের সাদা ট্রেন্ড এবং সোনালি ডিটেলস তাঁর মাতৃত্বের প্রতীক হিসেবে কাজ করেছে। এই ডিজাইন গর্ভাবস্থার প্রতি তাঁর শ্রদ্ধা এবং ভালোবাসা প্রকাশ করে। ‘স্লিপিং বিউটিজ: রিঅ্যাকওয়েকেনিং ফ্যাশন’ থিমের এই অনুষ্ঠানে তিনি গৌরব গুপ্তের করা গাউন পরে মাতৃত্ব ও নারী শক্তিকে উদ্যাপন করেছেন। শাহরুখ খান, প্রিয়াঙ্কা চোপড়া, দিলজিৎ দোসাঞ্জের সঙ্গে তাঁর উপস্থিতি শুধু বলিউডের ভুবনমাতানো সাফল্য নয়, ভারতীয় বলিউড ঐতিহ্যের উজ্জ্বল মুহূর্ত হিসেবে চিহ্নিত হয়েছে।
২০২৫ সালের নবরাত্রীতে জাহ্নবী কাপুর তাঁর ফ্যাশনের মধ্য দিয়ে উৎসবকে রাঙিয়ে দেন। তিনি বিভিন্ন শাড়ি, লেহেঙ্গা আর স্যুট পরে নিজেকে স্টাইল আইকন হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করেছেন। টিশু অনিয়ন পিঙ্ক পাট্টু পাভদাই ডিজাইন থেকে শুরু করে হ্যান্ডপেইন্টেড ফ্লোরাল আনারকলি, লিনেন লেহেঙ্গা ও নিওন শারারা—প্রতিটি পোশাক তাঁর আধুনিক ও সাহসী ফ্যাশন সেন্সকে ফুটিয়ে তুলেছে। মণীশ মালহোত্রা প্যাস্টেল রঙের শাড়ি এবং গোল্ডেন টিশু লেহেঙ্গা যোগ করেছে ক্লাসি গ্ল্যামার। জাহ্নবীর এই স্টাইলের পরিসর শুধু রেড কার্পেটে সীমাবদ্ধ ছিল না; বরং সোশ্যাল মিডিয়ায়ও ভাইরাল হয়ে উৎসবের ফ্যাশন ট্রেন্ডকে নতুন মাত্রা দিয়েছে।
২০২৫ সালের মেট গালা-তে শাহরুখ খান তাঁর প্রথম উপস্থিতিতে ফ্যাশনজগতে এক নতুন ইতিহাস রচনা করেন। ‘টেইলরড ফর ইউ’ থিমে তিনি সব্যসাচী মুখার্জির ডিজাইন করা একটি কালো স্যুট পরেন, যা ব্ল্যাক ড্যান্ডিজমের প্রতি শ্রদ্ধার প্রতীক। এই পোশাকের মধ্যে ছিল একটি লম্বা কোট, সিল্ক শার্ট, স্যুট প্যান্ট এবং একটি স্যাটিন কামারবন্ধ। অলংকরণে ছিল সোনালি চেইন আর ইংরেজি কে আকৃতির পেনড্যান্ট; ১৮ ক্যারেট সোনার তৈরি বাঘের মাথার কাঠি এবং হীরা ও টুরমালিনে সজ্জিত অন্যান্য গয়না। এই স্টাইল তাঁর কিং খান ইমেজকে আরও শক্তিশালী করে এবং ভারতীয় ফ্যাশনকে আন্তর্জাতিক মঞ্চে তুলে ধরতে সহায়ক হয়েছে।
২০২৫ সালজুড়েই ফ্যাশনজগতে ঝলক দেখিয়েছেন প্রিয়াঙ্কা চোপড়া। মেট গালায় রেড কার্পেটে তিনি বালমেইঁয়ের পোলকা ডটেড গাউন, স্লিম বেল্ট, সিল্ক ব্লেজার এবং বুলগারির ২৪১ ক্যারেটের এমারেল্ড নেকলেসে আলো ছড়ান। নিউইয়র্ক ফ্যাশন উইকে তিনি পরেন র্যালফ লরেনের পেইজলি প্রিন্টেড স্কার্ট সেট; যেটায় আধুনিক ও ক্লাসিকের দেখা মেলে। উৎসব মৌসুমে রঙিন শাড়ি, লেহেঙ্গা ও স্যুটে তিনি ঐতিহ্যকে টুইস্ট করে নিজেকে স্টাইল আইকন প্রমাণ করেন। দৈনন্দিন স্ট্রিট স্টাইলেও সিম্পল, ক্লাসি লুকের মাধ্যমে প্রিয়াঙ্কা তাঁর ফ্যাশন সেন্সের আধিপত্য দেখান। ২০২৫ সালে তাঁর স্টাইল যেন পুরো বলিউড এবং সোশ্যাল মিডিয়ায় ট্রেন্ডসেট করেছেন।
২০২৫ সালে ঐশ্বরিয়া রাই একেবারে ফ্যাশন আইকন হয়ে উঠেছেন। কান ফিল্ম ফেস্টিভ্যালের প্রথম দিনে তিনি পরেন মনীষ মালহোত্রার হাতে বোনা বেনারসি শাড়ি, যেখানে ছিল সোনালি ও রুপালি জরির সূক্ষ্ম কাজ। এ ছাড়া তিনি পরেন ৫০০ ক্যারেটের মোজাম্বিক রুবি ও হীরার নেকলেস। এই ঝলমলে সাজ তাঁকে দেয় অনন্য মাত্রা। দ্বিতীয় দিনে গৌরব গুপ্তের কালো গাউন আর সিলভার বেনারসি কেপে তিনি উপস্থিত হয়ে ‘কর্মণ্যেবাধিকারস্তে মা ফলেষু কদাচন’ শ্লোকের মাধ্যমে ভারতীয় ঐতিহ্যকে আন্তর্জাতিক মঞ্চে ফুটিয়ে তোলেন। প্রতিটি লুকে ঐশ্বরিয়া দেখিয়েছেন কীভাবে আধুনিক ফ্যাশন আর ভারতীয় সংস্কৃতির সুন্দর মিশ্রণ করা যায়। তাঁর এই স্টাইল ২০২৫ সালে ফ্যাশন দুনিয়ায় আলো ছড়িয়েছে এবং ফ্যাশনপ্রেমীদের জন্য এক নতুন প্রেরণা হয়ে উঠেছেন।
ছবি: ইন্সটাগ্রাম হ্যান্ডল