টেইলর সুইফটের নতুন অ্যালবাম কভার ‘ভিনাইলে’ আবার মজেছেন ভক্তরা

টেইলর সুইফট মানেই চমক। এ চমক কেবল গানে নয়, ফ্যাশনেও। কারণ, ফ্যাশন আর ভিজ্যুয়ালের মিশেলে ভক্তদের জন্য তিনি প্রায়ই হাজির হন নতুন কিছু নিয়ে। কিছুদিন আগে তো সবাইকে চমকে দিয়ে হুট করেই সেরে ফেলেন বাগ্দান। তবে এবারের গল্প ‘দ্য লাইফ অব আ স্নোগার্লের’। পপ রাজকুমারীর দ্বাদশ অ্যালবামটি আসছে আগামী ৩ অক্টোবর। এই অ্যালবামের কভার ফটোগুলো সোশ্যাল মিডিয়ায় ঝড় তুলেছে সেই গত আগস্ট থেকেই। দীর্ঘদিন ছিলেন লোকচক্ষুর অন্তরালে। দেখা মিলেছে শুধু রেস্টুরেন্ট বা ফ্যামিলি গ্যাদারিংয়ে। তারকার এই নীরব থাকার সিদ্ধান্ত ভাবিয়েছে ভক্তদের। ঝড়ের আগের থমথমে পরিবেশের মতো এরপরই নিয়ে হাজির হন দাপুটে ছবির কভার দেওয়া অ্যালবাম ‘লাইফ অব আ স্নোগার্ল’ নিয়ে।
১৮ আগস্ট সুইফট ঘোষণা দেন বিশেষ ভিনাইল অ্যাডিশনের। শিরোনাম ছিল ‘শাইনি বাগ ভিনাইল কালেকশন’। পরিকল্পনা অনুযায়ী, মাত্র ৪৮ ঘণ্টা থাকার কথা বাজারে। কিন্তু সুইফট ভক্তদের জুড়ি মেলা ভার! মাত্র এক ঘণ্টার মধ্যে সব ভ্যারিয়েন্ট যেমন, উইন্টারগ্রিন-অনিক্স মার্বেলড আর ভায়োলেট শিমার মার্বেলড নিয়ে অ্যালবাম রিলিজের আগেই করে তুললেন হিট।
ছবিতে সুইফট ধরা দিয়েছেন ঝকঝকে বিডেড বডিস্যুটে। সঙ্গে পরেছেন কালো ফিশনেট টাইটস আর রাইনস্টোনে সাজানো অপেরা গ্লাভস। পুরো লুকটিই খুব আবেদনময়ী। চোখে আছে স্মোকি মেকআপ আর ক্ল্যাসিক রেড লিপস। নারীর স্বাধীনতা ও সাহসের প্রতীক হিসেবেই যেন ধরা দিয়েছেন। বলছেন, তিনি বাঁচছেন তাঁর নিজের শর্তে, নিজের মতো করে। ছবিটি তুলেছেন বিখ্যাত ফটোগ্রাফার জুটি মার্ট আলাস আর মার্কাস পিগট।
মজার বিষয় হলো, এর আগেই ১৩ আগস্ট অ্যালবামের প্রথম কভার প্রকাশ করেছিলেন সুইফট। সেখানে তাঁকে দেখা যায় পানিতে আংশিক ডুবে থাকা অবস্থায়। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে রাতারাতি ভাইরাল হয় সেই ছবি। দীর্ঘদিন প্রায় আত্মগোপনে থেকে, এই রূপে সামনে আসায় বেশ অবাকই হন ভক্তরা। পরবর্তী সময় প্রেমিক ট্র্যাভিস কেলসির পডকাস্ট নিউ হাইটসেও চলে কভারের প্রচারণা। বাদ রাখেননি কিছুই।
শোনা যায়, ট্র্যাভিসের উৎসাহেই নাকি এই নতুন রূপ ধারণ করেছেন টেইলর। এ নিয়ে ভক্তদের মধ্যে গুঞ্জনের জন্ম হয়েছে। অনেক বলছেন, সেই চিরাচরিত প্রেমিকারূপী টেইলরকে এই রূপে চেনাই যাচ্ছে না। পপ রাজকুমারীর এই রূপ মানতে নারাজ তাঁরা। তবে যত যা–ই হোক, নতুন কভার নিয়ে এখনো ভক্তদের উচ্ছ্বাস তুঙ্গে। অপেক্ষা করছেন অধীর আগ্রহে। কেউ বলছেন, এটাই তাঁর ক্যারিয়ারের সবচেয়ে সাহসী অধ্যায়। আবার কেউ মনে করছেন, এটা কেবল স্মার্ট মার্কেটিং স্ট্র্যাটেজির একটি অংশ। টেইলর গ্ল্যামার দিয়ে ফর্মে ফিরতে চাইছেন। তবে এত কটাক্ষেও জনপ্রিয়তায় পড়েনি বিন্দুমাত্র প্রভাব।
নিজের কাজ নিয়ে টেইলর করেন আরও স্পষ্ট মন্তব্য। বলেন, তিনি চান গানের সুর এতটাই সংক্রামক হোক যে শুনে বিরক্ত লাগলেও মাথায় বাজতেই থাকবে। চাইলেই কেউ মুছে ফেলতে পারবে না। নেশা ধরিয়ে দেওয়ার মতো সুর।
ইরাস ট্যুর চলাকালেই তৈরি হয়েছে এই অ্যালবাম। ফলে একদিকে শারীরিক ক্লান্তি, অন্যদিকে মানসিক উত্তেজনা—দুটোই ছিল কাজের অংশ। সুইফটকে নতুন করে ভাবিয়েছে প্রতিনিয়ত। দিয়েছে শক্তি ও সাহস। সুইফটের মতে, এ এক নতুন অধ্যায়। টেইলরের সংগীত জীবনের ‘এক যুগ’ উদ্যাপনের উপলক্ষ্য হতে পারে এই অ্যালবাম।
ছবি: ইন্সটগ্রাম হ্যান্ডল