চলে গেলেন গানের পাখি আশা, রেখে গেলেন চিরস্মরণীয় স্টাইল স্টেটমেন্ট
তারকা

শেয়ার করুন
ফলো করুন

ভারতের কিংবদন্তি সঙ্গীতশিল্পী আশা ভোসলে মারা গিয়েছেন। ৯২-এ এসে চলে গেলেন এই গানের পাখি। আসলে তারুণ্যে ভরপুর এই অশীতিপর কিশোরীকে দেখে মনেই হতো না মেঘে মেঘে এতটা বেলা চলে গিয়েছে। বয়সজনিত জটিলতা আর চেস্ট ইনফেকশনের কাছে অবশেষে হার মানলেন তিনি। বড়বোন বিখ্যাত গায়িকা লতা মঙ্গেশকরের বিশাল ভাবমূর্তির পাশাপাশি নিজের স্বকীয় গায়কী আর স্টাইল স্টেটমেন্ট নিয়েই তিনি রাজত্ব করেছেন লাখো হৃদয়ে। চলে তো গেলেন সময়ের নিয়মে। কিন্তু আশা ভোসলে রেখে গেলেন তাঁর অসংখ্য আইকনিক গান আর চিরস্মরণীয় স্টাইল স্টেটমেন্ট। া

১/১৭
সাদামাটা শাড়ির সাজেই তাঁকে দেখা যেত সবসময়
২/১৭
এইতো কিছুদিন আগেও র‍্যাম্পে হেটেছেন জমকালো পাড়ের এই অফ হোয়াইট শাড়ি পরে
৩/১৭
লাল পেড়ে গরদের শাড়িতে প্রয়াত স্বামী ও প্রখ্যাত সঙ্গীত পরিচালক রাহুল দেব বর্মণের সঙ্গে আশা
৪/১৭
বয়সের ভারে নুয়ে পড়েন নি কখনও। কী সুন্দর লাগছে তাঁকে সোনালি কলকা বুটি ও পাড়ের আকাশি শাড়ির সঙ্গে ন্যুড লিপস, মুক্তার স্টাড, ম্যাচিং মালা আর মেরুন টিপে
৫/১৭
মেরুন ব্লাউজ আর নেভি ব্লু শাড়ির লুকে নজর কাড়ছে হাতভর্তি রেশমি চুড়ি
৬/১৭
সোনালি ব্লাউজ আর ফিরোজা শাড়িতে প্রচ্ছদকন্যা আশা। সবসময়ই তিনি ছিলেন এক রেবেল
৭/১৭
নীল খুব প্রিয় ছিল আশার। এখানেও আকাশ নীল শাড়িতে দেখা যাচ্ছে তাঁকে
৮/১৭
নাতনি জানাইয়ের সঙ্গে ম্যাচিং গোলাপি শাড়িতে আশা । সঙ্গে লম্বা সোনার হার।
৯/১৭
প্রায়ই জানাইয়ের সঙ্গে মিলিয়ে সাজতেন তিনি। খুব প্রিয় ছিল তাঁর কাছে এই নাতনি
১০/১৭
লতা মঙ্গেশকরসহ আশারা ৫ ভাইবোনের ছবি। এখানেও তিনি নীল শাড়িতে
১১/১৭
হলুদ ফুল গুঁজেছেন আশা খোলা চুলে। পরেছেন লাল পাড়ের বাসন্তী শাড়ি
১২/১৭
অনারারি ডক্টরেট ডিগ্রি লাভের সময় ঝলমলে সমাবর্তন গাউনে আশা। সঙ্গে অফ হোয়াইট ট্র্যাডিশনাল শাড়ি
১৩/১৭
শিফনও পরেতেন আশা। এখানে ফুলেল প্রিন্টের সাদা শাড়ির সঙ্গে গোলাপি ব্লাউজ আর সাদা পাথরের গয়না পরেছেন তিনি
১৪/১৭
খোঁপার সাদা ফুলের গাজরার খুব স্নিগ্ধ লাগছে লাল পাড় আঁচলের ক্রিমরঙা শাড়ির সাজে আশাকে
১৫/১৭
এত বয়সেও তাঁর অভিজাত ও আকর্ষণীয় স্টাইল ধরে রেখেছিলেন তিনি
১৬/১৭
লাইভ পারফরম্যান্সেও নজর কাড়তেন স্টাইলিশ সব লুকে।
১৭/১৭
শাড়ি ছাড়া কেউ দেখেনি তাঁকে কখনও। ট্র্যাডিশন আর আধুনিকতার মিশেলে আশার ফ্যাশনের কোনও তুলনা হয় না
ছবি: ইন্সটাগ্রাম

প্রকাশ: ১২ এপ্রিল ২০২৬, ০৯: ১৭
