তারকা

হৃত্বিকের ছেলে থেকে শুরু করে বিয়ন্সের মেয়ে, নজর কাড়ছে হলিউড-বলিউডের এই নতুন ১০ স্টারকিড

স্টারকিডদের নিয়ে একটু বেশিই আগ্রহ থাকে সবার। গত বছর সুহানা খান, অনন্যা পাণ্ডে বা ইবরাহিম আলী খানের মতো দ্বিতীয় প্রজনমের জেন-জি তারকারা মাতিয়েছেন বলিউড। এ বছর অবশ্য নতুন স্টারকিডদের নিয়েই আলোচনা বেশি। হৃত্বিক রোশানের দুই ছেলে বাবার সঙ্গে বিয়েতে নেচে ভাইরাল হয়েছে। ভিলেন রজত বেদীর মেয়ে ভেরা বেদীকে সবাই বলছেন নতুন বেবো। এদিকে হলিউডে শাকিরার ছোট দুই ছেলে মায়ের সঙ্গে স্টেজে উঠে নজর কেড়েছে। বিয়ন্সের মেয়ে ব্লু আইভি আর কিম কার্ডাশিয়ানের মেয়ে নর্থ ওয়েস্টের নীরব ফ্যাশন দ্বৈরথও চলতেই থাকে। চলুন হলিউড-বলিউডের নতুন স্টারকিডদেরকে চিনে নিই এক নজরে।

নর্থ ওয়েস্ট:বয়স ১৩

কিম কার্ডাশিয়ানের মেয়ে নর্থ ওয়েস্ট এখন সারাক্ষণই লাইমলাইটে থাকে। এখানে দেখা যাচ্ছে তাকে হিপহপ স্টাইলে
শোরা সিদ্দিকি: বয়স ১৫

বলিউডের নওয়াজুদ্দিন সিদ্দিকির মেয়ে শোরা সিদ্দিকীকে দারুণ লাগছে ডেনিম অন ডেনিম লুকে
রেহান রোশান: বয়স ১৯

বাবা হৃত্বিক রোশানের সঙ্গে বিয়েতে নেচে তুমুল ভাইরাল এখন রেহান। এখানে তাকে অল ব্ল্যাক লুকে দেখা যাচ্ছে
হৃদান রোশান: বয়স ১৭

ভাইয়ের চেয়ে আরেকটু বেশি লাজুক হলেও অত্যন্ত গুড লুকিং কিড বলা যায় হৃদানকে। পরেছে একেবারে ক্যাজুয়াল জিনস, টিশার্ট , স্কার্ফ আর পাফার জ্যাকেট
আরিয়ানা চৌধুরী: বয়স ১৭

মিষ্টি আর সফট লুকের জন্য বেশ নজর কাড়ে মহিমা চৌধুরীর মেয়ে আরিয়ানা। এখানে তাঁকে দেখা যাচ্ছে মেরুন টপ আর হাই ওয়েস্টেড অফ হোয়াইট ট্রাউজার্সে
ভেরা বেদি: বয়স ১৮

আগের দিনের কারিনা কাপুর বা বেবোর কথা মনে করিয়ে দিয়ে এ বছরের সবচেয়ে আলোচিত বলিউড স্টারকিড এই কালো সিম্পল টপের লুকে ভেরা বেদি। খলনায়ক রজত বেদির মেয়ে তিনি
আরাধ্য বচ্চন: বয়স ১৪

অভিষেক বচ্চন আর ঐশ্বরিয়া রাইয়ের মেয়ে আরাধ্য প্রায়ই দেখা দেয় চোখজুড়ানো এথনিক লুকে
ব্লু আইভি: বয়স ১৩

ব্লু আইভি যে বিয়ন্সের মেয়ে তা বলে দিতে হয় না। কার্লস খুলে রাখা লুকে সে পরেছে রয়েল ব্লু স্ট্র্যাপলেস গাউন
শিলোহ জোলি: বয়স ১৬

শোড়শী শিলো মা অ্যাঞ্জেলিনা জোলির মতোই স্নিগ্ধ সুন্দর। এখানে আপডু আর স্লিভলেস গাউনের লুকে দেখা যাচ্ছে তাকে
সাশা পিকে: বয়স ১২

শাকিরা আর ফুটবল তারকা পিকের বড় ছেলে সাশাকে দেখা যাচ্ছে ল্যাভেন্ডার স্যুটে
ছবি: ইন্সটাগ্রাম

প্রকাশ: ০৫ জানুয়ারি ২০২৬, ১২: ০০
