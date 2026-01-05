হৃত্বিকের ছেলে থেকে শুরু করে বিয়ন্সের মেয়ে, নজর কাড়ছে হলিউড-বলিউডের এই নতুন ১০ স্টারকিড

স্টারকিডদের নিয়ে একটু বেশিই আগ্রহ থাকে সবার। গত বছর সুহানা খান, অনন্যা পাণ্ডে বা ইবরাহিম আলী খানের মতো দ্বিতীয় প্রজনমের জেন-জি তারকারা মাতিয়েছেন বলিউড। এ বছর অবশ্য নতুন স্টারকিডদের নিয়েই আলোচনা বেশি। হৃত্বিক রোশানের দুই ছেলে বাবার সঙ্গে বিয়েতে নেচে ভাইরাল হয়েছে। ভিলেন রজত বেদীর মেয়ে ভেরা বেদীকে সবাই বলছেন নতুন বেবো। এদিকে হলিউডে শাকিরার ছোট দুই ছেলে মায়ের সঙ্গে স্টেজে উঠে নজর কেড়েছে। বিয়ন্সের মেয়ে ব্লু আইভি আর কিম কার্ডাশিয়ানের মেয়ে নর্থ ওয়েস্টের নীরব ফ্যাশন দ্বৈরথও চলতেই থাকে। চলুন হলিউড-বলিউডের নতুন স্টারকিডদেরকে চিনে নিই এক নজরে।
ছবি: ইন্সটাগ্রাম