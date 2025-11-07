ক্যাটরিনা-ভিকি, কিয়ারা-সিড, পরিণীতি রাঘব: দেখুন ২০২৫-এ কোন কোন বলিউড তারকা নতুন মা-বাবা হলেন

বলিউডের জনপ্রিয় দম্পতি কিয়ারা আডভানি ও সিদ্ধার্থ মালহোত্রা ২০২৫ সালের ১৫ জুলাই কন্যাসন্তানের জন্ম উদ্যাপন করেন। তারা সামাজিক মাধ্যমে সুখবরটি শেয়ার করেন, আর ভক্তরা অভিনন্দনের বন্যায় ভাসিয়ে দেন কমেন্ট সেকশন।
আরবাজ খান ও তার স্ত্রী শুরা খান ২০২৫ সালের ৫ অক্টোবর এক কন্যাসন্তানের সমা-বাবা হন। এটি আরবাজের দ্বিতীয় সন্তান হলেও শুরার প্রথম মাতৃত্ব। আরবাজ নিজের বাবা হওয়ার আনন্দের উচ্ছসিত প্রকাশ করেন ইনস্টাগ্রামে।
ক্রিকেটার কেএল রাহুল ও অভিনেত্রী আথিয়া শেঠি ২০২৫ সালের ২৪ মার্চ কন্যাসন্তানের মা-বাবা হন। এই দম্পতি তাদের মেয়ের নাম রাখেন ইভারা।
অভিনেত্রী সাগরিকা গাটগে ও সাবেক তারকা ক্রিকেটার জহির খান ২০২৫ সালের ১৬ এপ্রিল এক পুত্রসন্তানকে স্বাগত জানান। শিশুটির নাম রাখা হয়েছে ফতেহ সিং খান। তারা সংবাদটি প্রকাশ্যে জানালে ভক্তদের শুভেচ্ছায় ভরে যায় সামাজিক মাধ্যম।
কাভি খুশি কাভি গম-এর ছোট পু চরিত্রের জন্য বিখ্যাত অভিনেত্রী মালভিকা রাজ ও প্রণব বাগ্গা ২০২৫ সালের ২৩ আগস্ট কন্যাসন্তানকে স্বাগত জানান। জন্মের ৪০ দিন পর তারা সামাজিক মাধ্যমে মেয়ের নাম প্রকাশ করেন। দশেরা উপলক্ষে তাঁরা জানা়ন, শিশুটির নাম মাহারা।
বলিউড অভিনেত্রী পরিণীতি চোপড়া ও তুখোড় তরুণ রাজনীতিক রাঘব চাড্ডা মাত্র দুই সপ্তাহ আগেই নতুন মা-বাবা হয়েছেন। তাঁদের ছেলে হয়েছে
অভিনেত্রী গওহর খান ও তার স্বামী জায়েদ দারবার ২০২৫ সালে তাদের দ্বিতীয় সন্তানের জন্মের খবর জানান। তারা সামাজিক মাধ্যমে পরিবারের এই নতুন সদস্যের আগমনের সংবাদ শেয়ার করেন, এবং ভক্তরা শুভেচ্ছার বার্তায় ভরে দেন তাদের পেজ।
ক্যাটরিনা কাইফ আর ভিকি কৌশল আজ ৭ নভেম্বর যোগ দিলেন নতুন প্যারেন্টস ক্লাবে। তাঁদের ছেলে হয়েছে আর সে বার্তা দিয়েছেন তাঁরা ইন্সটাগ্রামে।
সূত্র ও ছবি: ইন্সটাগ্রাম