মাদুরোর নো ওয়ার ইয়েস পিস গানে নাচানাচির ভাইরাল ভিডিও, দেখুন স্টাইলিশ লুকে ট্রাম্পকে বুড়ো আঙুল দেখানো যত ড্যান্স মুভ

সারা বিশ্ব এখন ভেনেজুয়েলার প্রেসিডেন্ট নিকোলাস মাদুরোকে তুলে নেওয়া মার্কিন অভিযান আর তার পরিণতির দিকে তাকিয়ে আছে। ভেনেজুয়েলার কারাকাসে ভাইরাল হওয়া একটি নাচের ভিডিও থেকে শুরু হয়ে ঘটনাটি সাম্প্রতিক বছরগুলোর অন্যতম নাটকীয় ভূরাজনৈতিক উত্তেজনায় রূপ নেয়।
ভেনেজুয়েলার প্রেসিডেন্ট নিকোলাস মাদুরো যুক্তরাষ্ট্রের ভেনেজুয়েলার একটি ডকে হামলার কয়েক দিন পর নো ওয়ার ইয়েস পিস অর্থাৎ যুদ্ধ নয়, শান্তি চাই কথাটি বারবার বলা একটি রিমিক্স গানে প্রকাশ্যে নাচ করেন।
এই নাচকে ওয়াশিংটন প্রকাশ্য চ্যালেঞ্জ হিসেবে দেখেছে বলে জানা যায়
দ্য নিউ ইয়র্ক টাইমস–এর উদ্ধৃত সূত্র অনুযায়ী, যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প ও তাঁর উপদেষ্টারা টেলিভিশনে দেখানো এই দৃশ্যকে ক্যারিবীয় অঞ্চলে বাড়তে থাকা সামরিক উত্তেজনার সময়ে উপহাস হিসেবে দেখেন।
কয়েক দিনের মধ্যেই যুক্তরাষ্ট্র গোপনে রাতের বেলা একটি অভিযান চালায়। কারাকাস শহর অন্ধকারে ডুবে যায়, সামরিক স্থাপনায় হামলা হয়, এবং হঠাৎ এক অভিযানে মাদুরো ও তাঁর স্ত্রী সিলিয়া ফ্লোরেসকে আটক করা হয়। পরে তাঁদের নিউ ইয়র্কে নিয়ে যাওয়া হয়। পরে প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প ঘোষণা দেন, মাদুরোর অনুপস্থিতিতে ওয়াশিংটন ভেনেজুয়েলার দায়িত্ব নেবে এবং বিশেষভাবে দেশটির তেল অবকাঠামোর ওপর নজর দেবে।
কারাকাসের নাচের মঞ্চ থেকে নিউ ইয়র্কের একটি কারাগার—এটি সেই গল্প, যেখানে প্রতীক, চ্যালেঞ্জ এবং ক্ষমতার সংঘর্ষ ঘটেছে। শান্ত ভাব দেখানোর জন্য করা একটি মুহূর্তই হয়তো মধ্যরাতের সেই অভিযানের কারণ হয়ে দাঁড়ায়। তবে যাই হোক, স্টাইলিশ লুকে মাদুরোর দারুণ ড্যান্স মুভ কিন্তু নাচানাচির জন্য বারবার নজর কাড়া মার্কিন প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পকে ছাড়িয়ে গিয়েছে।
সূত্র: দ্য নিইয়র্ক পোস্ট
ছবি: ইন্সটাগ্রাম