ইলন মাস্ককে টপকে বিশ্বের শীর্ষ ধনী হলেন আরেক টেক বিলিয়নিয়ার, দান করে দেবেন নিজের ৯৫ শতাংশ সম্পদ

মার্কিন প্রযুক্তিভিত্তিক কোম্পানি ওর্যাকলের সহপ্রতিষ্ঠাতা ল্যারি এলিসনই এখন বিশ্বের শীর্ষ ধনী ব্যক্তি। ব্লুমবার্গ বিলিয়নিয়ার্স ইনডেক্স অনুযায়ী, শুধু গতকাল ১০ সেপ্টেম্বর, বুধবারেই তাঁর সম্পদ বেড়েছে ১০০ বিলিয়ন ডলার। আর এর ফলে তিনি বহুদিনের শীর্ষ ধনী ব্যক্তির খেতাবধারী, আরেক টেক জায়ান্ট ইলন মাস্ককে টপকে গেছেন।
৮১ বছর বয়সী এলিসন ওর্যাকলের সহপ্রতিষ্ঠাতা। এলিসন এখন ওর্যাকলের সবচেয়ে বড় ব্যক্তিগত শেয়ারহোল্ডার। আর তাঁর কোম্পানির শেয়ার বুধবার পেয়েছে ১৯৯২ সালের পর সবচেয়ে বড় একদিনের বৃদ্ধি। ব্লুমবার্গের হিসাবে, এলিসনের সম্পদ দাঁড়িয়েছে ৩৯৩ বিলিয়ন ডলার, যেখানে মাস্কের সম্পদ ৩৮৫ বিলিয়ন ডলার।
তিনি কীভাবে এখানে পৌঁছালেন
এই যাত্রার শুরু হয়েছিল ১৯৭৭ সালে, যখন এলিসন, বব মাইনার আর এড ওটেস মিলে ক্যালিফোর্নিয়ার সান্তা ক্লারায় সফটওয়্যার ডেভেলপমেন্ট ল্যাবরেটরিজ নামে একটি প্রতিষ্ঠান তৈরি করেন। সিআইএ তাদের চুক্তি দিয়েছিল একটি ডেটাবেজ প্রোগ্রাম বানানোর জন্য, যার কোডনেম ছিল ওর্যাকল।
পাঁচ বছর পর, কোম্পানির নাম হয় ওর্যাকল, যা ১৯৮৬ সালে শেয়ারবাজারে তালিকাভুক্ত হয়। চার দশক ধরে কোম্পানিটি প্রযুক্তিতে নানা সাফল্য দেখিয়েছে।
এলিসন ওর্যাকলে নানা পদে ছিলেন।
১৯৭৮ থেকে ১৯৯৬ পর্যন্ত তিনি প্রেসিডেন্ট ছিলেন। তিনি দুই দফায় চেয়ারম্যানও ছিলেন (১৯৯০ থেকে ১৯৯২ পর্যন্ত)। ১৯৯২ সালে তিনি একটি মারাত্মক সার্ফিং দুর্ঘটনায় পড়েছিলেন। তবে ১৯৯৫ সালে আবার ফিরে আসেন এবং আরও এক দশক কোম্পানিতে সক্রিয় থাকেন। ২০১৪ সালে এলিসন ওর্যাকলের সিইও পদ থেকে সরে দাঁড়ান, তবে বোর্ডের এক্সিকিউটিভ চেয়ারম্যান এবং চিফ টেকনোলজি অফিসার হিসেবে থেকে যান—যা তিনি এখনো ধরে রেখেছেন।
সম্প্রতি কোম্পানিটি জানিয়েছে, তারা চারটি মাল্টিবিলিয়ন ডলারের চুক্তি করেছে এবং আরও অনেকগুলো আসছে শিগগিরই। এর ফলে ওর্যাকলের শেয়ারের দাম বেড়েছে আকাশচুম্বী—আর সেই সঙ্গে বেড়েছে এলিসনের সম্পদ।
কাজের বাইরেও এলিসনের অনেক শখ আছে। ২০১২ সালে তিনি হাওয়াইয়ের ষষ্ঠ বৃহত্তম দ্বীপ লানাই–এর ৯৮ শতাংশ কিনে নেন। তখন তাঁর সম্পদ ছিল মাত্র ৩৬ বিলিয়ন ডলার। এই দ্বীপেই বিল গেটস এবং মেলিন্ডা গেটসের বিয়ে হয়েছিল।
তিনি নৌকা চালনায়ও ভীষণ আগ্রহী।
রাজনীতিতেও এলিসন সক্রিয়। তিনি নিয়মিত রিপাবলিকান ও রক্ষণশীল গ্রুপগুলোকে কোটি কোটি ডলার দান করেছেন। ২০২২ সালে তিনি ১৫ মিলিয়ন ডলার দেন সাউথ ক্যারোলিনার রিপাবলিকান সিনেটর টিম স্কটের প্রেসিডেন্ট প্রার্থিতা তহবিলে। ২০১৫ সালে তিনি মার্কো রুবিওর প্রচারাভিযানেও দান করেন। এলিসনের সাবেক মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক আছে। ২০২৫ সালের জানুয়ারিতে তিনি হোয়াইট হাউসে উপস্থিত ছিলেন, যেখানে ট্রাম্প এআই অবকাঠামো গড়তে নতুন একটি কোম্পানির ঘোষণা দেন। তাঁর সঙ্গে ছিলেন ওপেন এআই সিইও স্যাম অল্টম্যান আর সফটব্যাংক সিইও মাসায়োশি সন।
এলিসন চিকিৎসা গবেষণাতেও দান করেছেন। ২০১৬ সালে তিনি ২০০ মিলিয়ন ডলার দেন ইউনিভার্সিটি অব সাউদার্ন ক্যালিফোর্নিয়া–কে, যাতে একটি ক্যান্সার গবেষণা ও চিকিৎসা কেন্দ্র স্থাপন করা যায়। মৃত্যুর পরেও যেন তাঁর সম্পদ সমাজে প্রভাব ফেলে, সেজন্য ২০১০ সালে তিনি গিভিং প্লেজে সই করেন। এটি বিল গেটসের উদ্যোগ। এখানে বিশ্বের ধনীরা তাদের ৯৫ শতাংশ সম্পদ দান করার অঙ্গীকার করে। তবে সম্প্রতি তিনি জানিয়েছেন যে, এর কিছু অর্থ তিনি নিজের প্রতিষ্ঠিত এলিসন ইন্সটিটিউট অব টেকনোলজিতে ব্যয় করবেন।
এই প্রতিষ্ঠানও মানবকল্যাণে কাজ করে। যেমন নতুন জীবনরক্ষাকারী ওষুধ তৈরি, উচ্চ ফলনশীল ফসল উদ্ভাবন করে খাদ্য সংকট মোকাবিলা, সস্তায় ইনডোর ফার্মিং সিস্টেম তৈরি এবং জলবায়ু পরিবর্তন রোধে নতুন পরিচ্ছন্ন জ্বালানি প্রযুক্তি উন্নয়ন।
