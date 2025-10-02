বিদেশে পূজার কোনো আমেজ নেই: মনোজ প্রামাণিক

শারদীয় দুর্গোৎসব আজ শেষ। এ কদিন মণ্ডপে মণ্ডপে ছিল নানা সাজের প্রতিমা, শঙ্খধ্বনি আর ঢাকের তালে উৎসবের আবহ ছড়িয়ে পড়েছে চারদিকে। এই অপার সৌন্দর্য আর উৎসবের আমেজ দেশের বাইরে থাকলে ম্লান হয় বৈকি। বিদেশে থেকে পূজা মানেই একরকম শূন্যতা, সে কথাই জানালেন তারকা অভিনয়শিল্পী মনোজ প্রামাণিক।
মনোজ প্রামাণিক বলেন, ‘বিদেশে সেভাবে পূজার কোনো আমেজ নেই। আর না থাকাটাই স্বাভাবিক। আমি এখন বুসানে আছি, এখানে পূজার কোনো আয়োজন নেই। শুনেছি সিউলে নাকি পূজা হয়। কিন্তু দেশের মতো সেই প্রাণ নেই। প্রতিদিন সন্ধ্যায় আরতির ধ্বনি, ধূপ-ধুনোর গন্ধ, মণ্ডপে জমে ওঠা মানুষের ভিড়—এগুলো মিস করছি ভীষণ।’
মনোজ জানালেন, দেশে থাকলে পূজা তাঁর কাছে শুধুই ধর্মীয় অনুষ্ঠান নয়, বরং পরিবার আর গ্রামের মানুষের সঙ্গে মিলিত হওয়া। তিনি বলেন, ‘প্রতিবছর পূজার সময় ঢাকা আর গ্রামের বাড়ি—দুই জায়গাতেই ঘোরা হয়। সবার সঙ্গে দেখা হওয়া, গল্প, আড্ডা সবকিছুই দারুণ লাগে। পূজা মানেই আমার কাছে অভূতপূর্ব মিলনমেলা। এবার বিদেশে আছি, তাই এই আনন্দ থেকে পুরোপুরি বঞ্চিত।’
পূজার স্মৃতি তাঁকে আবেগতাড়িত করে। মনোজের কাছে পূজার সবচেয়ে প্রিয় মুহূর্ত হলো প্রতিমা বিসর্জনের আগে নদীতে নৌকাভ্রমণ। নস্টালজিক ভঙ্গিতে তিনি বললেন, ‘গ্রামে প্রতিমা বিসর্জনের আগে প্রতিমা নদীতে নিয়ে যাওয়া হয়। প্রতিমার নৌকার পাশে আমরা আরেকটা নৌকায় বসে যাই। সেই যাত্রাটাই আমার কাছে বিশেষ। তারপর ঘাটে এসে বিসর্জন দেওয়া হয়। এই পুরো সময়টা আমার কাছে পূজার সবচেয়ে সুন্দর স্মৃতি।’
বিদেশের পূজা আর দেশের পূজার ফারাক অনেক; মনোজের কণ্ঠে সেই আক্ষেপ স্পষ্ট। দেশে থেকে পূজা মানেই প্রাণবন্ত আবহ, আত্মীয়স্বজনের সঙ্গে একাত্ম হওয়া, ভক্তদের সঙ্গে দেখা। আর বিদেশে সেই উচ্ছ্বাস নেই বলেই যেন উৎসবও ফিকে লাগে। ‘দেশে থাকলে পূজার পুরো সময়টা উৎসবমুখর থাকে। বিদেশে অবশ্য পড়াশোনার জন্য থাকতে হচ্ছে, কিন্তু পূজার আনন্দকে হৃদয়ে বয়ে চলেছি।’
মনোজ প্রামাণিকের চোখে পূজা মানে শুধু ধর্মীয় আচার নয়, বরং শিকড়ের টান, গ্রামের নদী, প্রতিমা বিসর্জনের রঙিন স্মৃতি আর পরিবার-বন্ধুদের সঙ্গে অদম্য আনন্দ ভাগাভাগি। অবশেষে সবার জন্য শুভকামনা জানিয়ে বললেন, কলুষতা ভুলে সবাই যেন ভালোবাসার আলিঙ্গনে আঁকড়ে ধরে সবাইকে—এই তাঁর প্রার্থনা।