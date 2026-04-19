আবার মা হচ্ছেন এই বলিউড ডিভা, দেখুন তাঁর কিউট রিভিল পোস্ট

আবার মা হচ্ছেন বলিউডের এই সময়ের সবচেয়ে জনপ্রিয় তারকা। নিজেই শেয়ার করলেন কিউট রিভিল পোস্ট।
বলিউডে এই সময়ের সবচেয়ে জনপ্রিয় তারকা বলাই যায় তাঁকে। তবে ২০২৪ সালের সেপ্টেম্বরে মা হওয়ার পর থেকে সেদিকেই মনোযোগী দীপিকা পাড়ুকোন। এর মাঝেই আজ রোববার এক কিউট রিভিল পোস্টে জানালেন আবার মা হচ্ছেন তিনি।
বড় সন্তান দুয়া পাড়ুকোন সিং নিজেই প্রেগন্যান্সি কিট হাতে দেখা দিয়েছেন এই ইন্সটাগ্রাম পোস্টে। আর তার পর থেকেই শুরু হয়েছে বাধভাঙা অভিনন্দনের জোয়ার। হবু বাবা, বলিউডের এই সময়ের সবচেয়ে বড় তারকা রণভীর সিং ও হবু মা দীপিকার জন্য অনেক শুভকামনা।
ছবি: ইন্সটাগ্রাম