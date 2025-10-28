বদমাশ নামে রেস্তোরাঁ খুলেছেন এই সুন্দরী অভিনেত্রী, ঝালমুড়ি পাওয়া যাচ্ছে মাত্র ৫৫০ টাকায়

এই সুন্দরী অভিনেত্রী এখন শুধু পর্দার তারকা নন, তিনি রেস্তোরাঁর মালিকও। ২০০৬ সালে অভিনয়ে যাত্রা শুরু করে'মহাদেব' ও 'নাগিন'-এর মতো জনপ্রিয় ধারাবাহিকের মাধ্যমে তিনি টেলিভিশনের অন্যতম পরিচিত মুখ হয়ে ওঠেন। বলিউড আর টালিউডের সিনেমায়ও মৌনী রায়ের উপস্থিতি উজ্জ্বল।
োতবে অভিনয়ের পাশাপাশি খাবার-দাবার নিয়েও তিনি খুবই আগ্রহী। ফুডি যাকে বলে। আর স্ট্রিটফুড বেশি ভালোবাসেন এই বং সুন্দরী। ২০২৩ সালে তিনি রেস্তোরাঁ ব্যবসা শুরু করেন। ভারতের বেঙ্গালুরুর সারজাপুর ও মুম্বাইয়ের আন্ধেরিতে খোলেন তাঁর রেস্তোরাঁ বদমাশ। বর্তমানে সারা ভারতে তাঁর ছয়টিরও বেশি শাখা আছে।
বদমাশ-এর বিশেষত্ব হলো এর সাজসজ্জা । এর জনপ্রিয় একটি শাখা আছে কলকাতাতেও।
মেনুতে রয়েছে বিভিন্ন রকম নিরামিষ ও আমিষ ভারতীয় খাবার, যার দাম সাধারণত ৪০০ থেকে ১০০০ টাকার মধ্যে। ঐতিহ্যবাহী মিষ্টি যেমন শাহি টুকরা ও গোলাপজামের দাম ৫০০ টাকা করে। এছাড়া এখানে পাওয়া যায় জৈন-বান্ধব খাবার যেমন টমেটো তুলসি শোরবা ও পালং-নারকেল শোরবা — দুটিরই দাম ৫০০ টাকা। সবচেয়ে আলোচিত আইটেমগুলির একটি হলো অ্যাভোকাডো ভেল , যার দাম ৬৫০ টাকা। মৌনী বলেন, “আমি অ্যাভোকাডো আর ঝালমুড়ি দুটোই খুব ভালোবাসি, তাই আমরা দুটো মিশিয়ে অ্যাভোকাডো ভেল বানিয়েছি।”রেস্তোরাঁর বিশেষ পানীয় 'মৌনিলিশাস' (Mounilicious)-এর দাম ৮০০ টাকা। এটি শসা, কিউই, লেবু, এল্ডারফ্লাওয়ার ও স্পার্কলিং ওয়াটারের মিশ্রণ।
মৌনী বলেন, “আমি মিষ্টি বা ডেজার্ট পছন্দ করি না, তাই ওরা আমার জন্য একটা ড্রিঙ্ক বানিয়েছে—'মৌনিলিশাস'। এটা দারুণ, কিন্তু মিষ্টি নয়।”
মেনুর অন্যান্য জনপ্রিয় খাবারের মধ্যে আছে মসলা চিনাবাদাম, মসলা পাপড়, ক্রিস্পি কর্ন ও সেভ পুরি, পেঁয়াজের পাকোড়া আর চিংড়ি (প্রায় ১০০০ টাকা)। তবে সবচেয়ে জনপ্রিয় হচ্ছে বদমাশ-এর ঝালমুড়ি। দাম মাত্র ৫৫০ টাকা।
মৌনী জানান, তাঁর স্বামী সুরজ নাম্বিয়ার ও তাঁর বন্ধুদের উৎসাহেই তিনি এই ব্যবসায় আসেন। তাঁরা তাঁকে যুক্ত করেন তাঁদের কোম্পানির সঙ্গে, যা ভারতের সম্ভাবনাময় খাদ্য ও পানীয় কোম্পানিগুলোর একটি।
মৌনী বলেন, “যখনই কোথাও যেতাম, আমি বই, কফি আর ক্রোয়াসোঁ নিয়ে ক্যাফেতে বসতে ভালোবাসতাম। তখনই ভাবতাম নিজের একটা ক্যাফে খোলার। তখন সম্ভব হয়নি, কিন্তু আমার স্বামী আর তাঁর বন্ধুদের জন্যই আজ আমি রেস্তোরাঁর মালিক হতে পেরেছি।” বদমাশের খাবারের অনুপ্রেরণা নিয়ে তিনি বলেন, “আমি ভারতীয় খাবার ভালোবাসি। কাজের জন্য যেখানেই যাই, ভারতীয় খাবার খুঁজি। বেঙ্গালুরু আর মুম্বাইতে ভালো ভারতীয় রেস্তোরাঁ খুব কম, তাই বদমাশ-এর মতো জায়গা খুলে ভালো কিছু করতে পেরেছি।”
সূত্র: দ্য ইকোনমিক টাইমস
ছবি: ইন্সটাগ্রাম