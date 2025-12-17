ভাইরাল ছবিতে মেসির আম্বানি-দর্শন, উপহার পেলেন ১.২ মিলিয়ন ডলারের সুইস ঘড়ি
ভাইরাল ছবিতে মেসির আম্বানি-দর্শন, উপহার পেলেন ১.২ মিলিয়ন ডলারের সুইস ঘড়ি

লিওনেল মেসির দেখা পান নি কলকাতার আশাহত দর্শকেরা। বহু দাম দিয়ে টিকেট কিনে প্রিয় ফুটবল লিজেন্ডকে দেখতে না পেয়ে প্রবল হট্টগোল হয়। মাঠ ছেড়ে চলে যান মেসি। ব্যাপার গড়ায় থানা-পুলিশ আর গ্রেফতার পর্যন্ত। এদিকে এমন অধরা তারকাকে একেবারে নিজেদের হাতের মুঠোয় পেয়ে গিয়েছেন ভারতের বিখ্যাত ধনী পরিবার। আম্বানিদের কথাই বলছি। অর্থই সকল ক্ষমতার উৎস, ভাইরাল ছবিগুলো দেখে বলছেন সবাই। ভারত সফরের অংশ হিসেবে লিওনেল মেসি, লুই সুয়ারেজ আর রড্রিগো ডে পল আম্বানিদের জামনগরের সাম্রাজ্যে আলোচিত পশু অভয়ারণ্য ভান্তারার মন্দিরে আরতি করেছেন। তাঁদের এ সকল আনুষ্ঠানিকতার ছবি এখন রীতিমতো ভাইরাল। এদিকে আম্বানিদের ছোট ছেলে অনন্ত আম্বানির ঘড়ির বিষয়ে শৌখিনতার সম্পর্কে অনেকেই জানেন। তিনি ভান্তারায় মন্দিরে মেসিকে উপহার দিয়েছেন এক্সক্লুসিভ রিচার্ড মিল ঘড়ি। অবশ্যই তা লিমিটেড এশিয়া এডিশনের। আর দাম ১.২ মিলিয়ন ডলার। চলুন কিছু ঝলক দেখে আসি মেসির এই আম্বানি-দর্শনের। সাদা

১/১৪
মেসিরা গিয়েছেন আম্বানিদের জামনগরের ভান্তারায়। সঙ্গে আছেন অনন্ত আম্বানি আর তাঁর স্ত্রী রাধিকা
২/১৪
ভাইরাল এই ছবিতে আম্বানি দম্পতির সঙ্গে আরতি করতে দেখা যাচ্ছে মেসি ও তাঁর দলকে
৩/১৪
মেসি আর অনন্ত জয়ধ্বনি দিচ্ছেন একসঙ্গে।
৪/১৪
গণেশ পূজার সময় মেসির স্যুট আর অনন্তের বাঘের এমবেলিশমেন্টের কালো প্রিন্স কোট নজর কাড়ছে
৫/১৪
মেসিরা একসঙ্গে এভাবেই পোজ দিয়েছেন মূর্তির সামনে
৬/১৪
সব আনুষ্ঠানিকতাই সম্পন্ন করেছেন মেসি নিয়ম রক্ষা করে
৭/১৪
উত্তরীয় পরিয়ে কপালে টিকা লাগিয়ে বরণ করা হয় মেসিদেরকে
৮/১৪
এই লুকেই ফুটবলে কিক করতে দেখা যাচ্ছে মেসিকে সাদা স্নিকার্স পায়ে
৯/১৪
পুরোহিত আশীর্বাদ করছেন মেসি ও অনন্তকে
১০/১৪
বাঘে-ছাগলে নাকি এক ঘাটে পানি খায় আম্বানিরা চাইলে। মেসিকে যে গোট বলা হয় তা নিশ্চয়ই জানেন। অবশ্য তার অর্থ আলাদা
১১/১৪
জামনগরের ভান্তারার এই বিশ্ববিখ্যাত পশু অভয়ারণ্যে মেসি আপ্লুত হচ্ছেন সাদা সিঙ্ঘের শাবুকদের দেখে
১২/১৪
রাজকীয় ভঙ্গীর সিংহটিকে দেখে মুগ্ধ মেসি
১৩/১৪
জিরাফটিকে আদর করছেন ফুটবল লিজেন্ড
১৪/১৪
এদিকে জানা যাচ্ছে, এদিন ঘড়িপ্রেমী অনন্ত আম্বানি ১.২ মিলিয়নের লিমিটেড এডিশন রিচার্ড মিল ঘড়ি
ছবি: ইন্সটাগ্রাম

প্রকাশ: ১৭ ডিসেম্বর ২০২৫, ০৫: ২৪
