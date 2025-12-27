বয়স ৬০, বিয়ে ০, প্রেমিকা ৬, বিলাসবহুল গাড়ি ১৩, মোট সম্পদ কত
তারকা

বয়স ৬০, বিয়ে ০, প্রেমিকা ৬, বিলাসবহুল গাড়ি ১৩, মোট সম্পদ কত

ষাটে পা দিয়েই দিলেন বলিউডের মোস্ট এলিজিবল ব্যাচেলর। স্কোরকার্ডে দেখাচ্ছে বিয়ে ০, প্রেমিকা ৬, বিলাসবহুল গাড়ি ১৩। প্রশ্ন জাগছে, তাঁর মোট সম্পদ আসলে কত?

বলিউডের মোস্ট এলিজিবল ব্যাচেলর একজনই। ষাটে পা দিয়েই দিলেন সালমান খান। তার পরেও তাঁর চার্ম এক বিন্দুও কমেনি। নিজের চেয়ে ৩০ বছরের ছোট অভিনেত্রীর সঙ্গেও দিব্যি রোমান্স করতে পারেন তিনি পর্দায়। বিয়ে না করলেও সেই প্রথম থেকেই বলিউড আর বলিউডের বাইরের অনেক সুন্দরীর সঙ্গে তাঁর নাম জড়িয়ে আছে। ক্যারিয়ারের শুরুতে জানা যায়, শাহীন জাফরি তাঁর প্রেমিকার নাম। এরপর ইন্ডাস্ট্রিতে এসে মডেল সঙ্গীতা বিজলানির সঙ্গে প্রেমে জড়ান তিনি। এরপর এসেছিলেন আরেক লং টাইম গার্ল ফ্রেন্ড, পাকিস্তানি অভিনেত্রী সোমি আলি।

লম্বা ব্রেক দিয়ে বিশ্বসুন্দরী তারকা ঐশ্বরিয়া রাইয়ের প্রেমে পড়েন তিনি। বেশ তিক্ততার মধ্য দিয়ে শেষ হওয়া এই সম্পর্কের পরে আরেক বলিউড সুন্দরী ক্যাটরিনা কাইফ ধরা পড়েন সালমানের প্রেমজালে। বিভিন্ন সিনেমায় তাঁর চরিত্রের নামও প্রেম। ব্যাপারটা কাকতালীয় কিনা কে জানে! এরপর আবার ব্রেক।

ইদানিং জানা যাচ্ছে তিনি সম্পর্কে জড়িয়েছেন রোমানিয়ান গায়িকা লুলিয়া মান্তুরের সঙ্গে। তবে বিয়ে নিয়ে আপাতত কোনো পরিকল্পনার কথা জানান নি ষাটটি বসন্ত পেরোনো সালমান।

শৌখিন তারকা সালমান খানের আছে বহু বিলাসবহুল ও উচ্চক্ষমতাসপন্ন গাড়ির সংগ্রহ। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য রেঞ্জ রোভার ভোগ, বুলেটপ্রুফ নিসান পেট্রোল, টয়োটা ল্যান্ড ক্রুজার, মার্সিডিজ মেব্যাক জিএলএস ৬০০-এর মতো এসইউভি।

পাশাপাশি মার্সিডিজ বেঞ্জ এস-ক্লাস, আউদি আর এস ৭ আর পোর্শে কায়েন টার্বোর মতো স্পোর্টস ও বিলাসবহুল সেডান। গাড়ির সংখ্যা সময়ের সাথে পরিবর্তিত হয়, কারণ তিনি মাঝে মাঝে নতুন গাড়ি যোগ করেন বা বিক্রি করেন। নিরাপত্তাজনিত হুমকির কারণে তিনি প্রায়ই বুলেটপ্রুফ গাড়ি ব্যবহার করেন। আপাতত তাঁর বিলাসবহুল গাড়ির সংখ্যা ১৩।

এরপরেই সবার মনে যে প্রশ্নটি জাগে তা হলো 'ভাইজান' বলে পরিচিত এই বলিউড তারকার মোট সম্পদের পরিমাণ আসলে কত? ২০২৫ সালের হিসাব অনুযায়ী সালমান খানের আনুমানিক মোট সম্পদের পরিমাণ প্রায় ২,৯০০ কোটি টাকা (প্রায় ৩৫০ মিলিয়ন ডলার)।

এই বিপুল সম্পদ তিনি অর্জন করেছেন সুপারহিট সিনেমা, বিগ বস–এর মতো জনপ্রিয় অনুষ্ঠান সঞ্চালনা, বিভিন্ন ব্র্যান্ডের বিজ্ঞাপন, তার প্রোডাকশন হাউস সালমান খান ফিল্মস আর পোশাকের ব্র্যান্ড বিইং হিউম্যান–এর মাধ্যমে।
তাঁর আয়ের প্রধান উৎস হলো অভিনয়, সিনেমা প্রযোজনা, ব্র্যান্ড এনডোর্সমেন্ট এবং ব্যবসা—যার মধ্যে রয়েছে তার জিম চেইন এ কে ২৭ জিমস ও ফিটনেস সরঞ্জামের ব্র্যান্ড বিইং স্ট্রং।

আয় ও সম্পদের সংক্ষিপ্ত তথ্য

মোট সম্পদ: প্রায় ২,৯০০ কোটি টাকা (প্রায় ৩৫০ মিলিয়ন ডলার)
বার্ষিক আয়: আনুমানিক ২২০ কোটি টাকা (প্রায় ৩০ মিলিয়ন ডলার)
আয়ের উৎস: সিনেমার পারিশ্রমিক (প্রতি ছবিতে ১০০ কোটির বেশি), বিগ বস সঞ্চালনা, থাম্বস আপ, ক্লোরমিন্ট ইত্যাদি ব্র্যান্ডের বিজ্ঞাপন এবং বিভিন্ন বিনিয়োগ
বিলাসবহুল সম্পদ: মুম্বাইয়ের গ্ল্যালাক্সি অ্যাপার্ট্মেন্টসে-এ তার বিখ্যাত ট্রিপ্লেক্স ফ্ল্যাট, পানভেলের অর্পিতা ফার্মস এবং দুবাইয়ের রিয়েল এস্টেট ব্যবসা।

সালমান খানের জনপ্রিয়তা এখনও আকাশচুম্বী। ষাটেও তিনি পুরোদস্তুর নায়ক। তাঁকে নিয়ে আগ্রহের যেমন শেষ নেই, তেমন সালমানের সব গল্প বলতে গেলে রাত পেরিয়ে যাবে। বাকিটুকু না হয় সামনের বছরের জন্য তোলা থাক।

সূত্র: উইকিপিডিয়া, সেলিব্রিটি নেট ওয়ার্থ

ছবি: ইন্সটাগ্রাম

প্রকাশ: ২৭ ডিসেম্বর ২০২৫, ১৬: ২৪
