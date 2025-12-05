রাজ-সিমরানের ৩০ বছর: লন্ডনের সড়কে আইকনিক স্ট্যাচু উন্মোচনে স্টাইলিশ লুকে শাহরুখ-কাজল
তারকা

রাজ-সিমরানের ৩০ বছর: লন্ডনের সড়কে আইকনিক স্ট্যাচু উন্মোচনে স্টাইলিশ লুকে শাহরুখ-কাজল

ইতিহাস গড়লেন বলিউডের সর্বকালের সবচেয়ে রোমান্টিক জুটি। রাজ-সিমরানের 'দিলওয়ালে দুলহানিয়া লে যায়েঙ্গে'-র ৩০ বছর উপলক্ষে লন্ডনের সড়কে স্টাইলিশ লুকে আইকনিক স্ট্যাচু উন্মোচন করলেন শাহরুখ খান আর কাজল।

শেয়ার করুন
ফলো করুন

নস্টালজিয়ার আনন্দে ভাসছেন ভক্তরা। বলিউড বাদশার নিজের উচ্ছাসও কিছু কম নয়। ইতিহাস গড়লেন বলিউডের সর্বকালের সবচেয়ে রোমান্টিক জুটি। রাজ-সিমরানের দিলওয়ালে দুলহানিয়া লে যায়েঙ্গের ৩০ বছর উপলক্ষে লন্ডনের সড়কে স্টাইলিশ লুকে আইকনিক স্ট্যাচু উন্মোচন করলেন শাহরুখ খান আর কাজল। কিং খান নিজেই আবেগঘন পোস্ট দিয়েছেন এই ঐতিহাসিক ঘটনা নিয়ে। লন্ডনের লেস্টার স্কোয়ারে বলিউডের সবচেয়ে জনপ্রিয় সিনেমার মাঝে অন্যতম ডিডিএলজে-র ব্রোঞ্জ ভাস্কর্য উন্মোচন করলেন শাহরুখ খান আর কাজল স্টাইলিশ লু্কে।

জনপ্রিয় জুটি রোমান্টিক পোজ রিক্রিয়েট করলেন।
জনপ্রিয় জুটি রোমান্টিক পোজ রিক্রিয়েট করলেন।
ডিডিএলজে-র ব্রোঞ্জ ভাস্কর্য উন্মোচন করলেন শাহরুখ খান আর কাজল স্টাইলিশ লু্কে
ডিডিএলজে-র ব্রোঞ্জ ভাস্কর্য উন্মোচন করলেন শাহরুখ খান আর কাজল স্টাইলিশ লু্কে

এটাই প্রথম ভারতীয় ছবি, যা এই বিখ্যাত আর্ট ট্রেইলে জায়গা পেল। আর এ উপলক্ষে বলিউডের এই জনপ্রিয় জুটি আবারও তাঁদের সেই চেনা রোমান্টিক পোজ রিক্রিয়েট করলেন। কিংবদন্তি সিনেমা দিলওয়ালে দুলহানিয়া লে যায়েঙ্গের (ডিডিএলজে) ৩০ বছর পর রাজ ও সিমরান এবার তাদের সেই লন্ডন শহরেই স্থায়ীভাবে স্মরণীয় হয়ে রইল। হার্ট অব লন্ডন বিজনেস অ্যালায়েন্স-এর সিনস ইন দ্য স্কোয়ার পাবলিক আর্ট ট্রেইলের অংশ হিসেবে লেস্টার স্কোয়ারে স্থাপন করা হয়েছে তাঁদের ব্রোঞ্জের মূর্তি।

বিজ্ঞাপন

শাহরুখ সামাজিক মাধ্যমে এই আলোচিত মূহূর্তের ছবি ও ভিডিও শেয়ার করেছেন। শাহরুখ আর কাজল দুজনেই এসময় তাঁদের সেই বিখ্যাত ভঙ্গিতে ছবি তোলেন, যেটি ভাস্কর্যে ফুটিয়ে তোলা হয়েছে। আকর্ষণীয় ম্যাচিং ফুলস্লিভ ব্লাউজের সঙ্গে পাউডার ব্লু শিফন শাড়িতে কাজল যেন আবারও সিমরান হয়ে উঠেছেন, আর শাহরুখের ওভারকোটে তাঁর চিরচেনা রাজসিক স্টাইল।

শাহরুখ সামাজিক মাধ্যমে এই আলোচিত মূহূর্তের ছবি ও ভিডিও শেয়ার করেছেন
শাহরুখ সামাজিক মাধ্যমে এই আলোচিত মূহূর্তের ছবি ও ভিডিও শেয়ার করেছেন
তাঁরা তাঁদের সেই বিখ্যাত ভঙ্গিতে ছবি তোলেন, যেটি ভাস্কর্যে ফুটিয়ে তোলা হয়েছে
তাঁরা তাঁদের সেই বিখ্যাত ভঙ্গিতে ছবি তোলেন, যেটি ভাস্কর্যে ফুটিয়ে তোলা হয়েছে

শাহরুখের রোদচশমা আর তাঁদের হাতের ছাতা নজর কাড়ছে। এত বছর পরেও অত্যন্ত চার্মিং লাগছে এই এভারগ্রিন জুটিকে।

বিজ্ঞাপন

আবেগঘন পোস্টে শাহরুখ লিখেছেন, আজ লন্ডনের লেস্টার স্কোয়ারে রাজ ও সিমরানের ব্রোঞ্জ মূর্তি উন্মোচন করে দারুণ আনন্দ হচ্ছে। ডিডিএলজে ৩০ বছর পূর্ণ করার এ যেন সেরা উদযাপন। আর গর্ব হচ্ছে যে এই ট্রেইলে প্রথম ভারতীয় চলচ্চিত্র হিসেবে ডিডিএলজে সম্মান পেল।

ফ্যানদের উদ্দেশে তিনি বলেন, যখনই লন্ডনে আসবেন, রাজ ও সিমরানের কাছে এসে দেখা করবেন। ডিডিএলজে-র সঙ্গে আরও নতুন স্মৃতি তৈরি হোক। রাজ-সিমরানের এই দৃশ্যের ছবি ও ভিডিওকে ঘিরে ইন্টারনেট ভেসে গিয়েছে নস্ট্যালজিয়ার আনন্দে।

সূত্র: ফিন্যান্সিয়াল এক্সপ্রেস

ছবি: ইন্সটাগ্রাম

প্রকাশ: ০৫ ডিসেম্বর ২০২৫, ০৫: ০৪
বিজ্ঞাপন