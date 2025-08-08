ল্যাভেন্ডার শাড়ির একান্ত মুহূর্ত আর শিশুদের সঙ্গে ভাবনার অন্যরকম জন্মদিন
তারকা

ল্যাভেন্ডার শাড়ির একান্ত মুহূর্ত আর শিশুদের সঙ্গে ভাবনার অন্যরকম জন্মদিন

শেয়ার করুন
ফলো করুন

জন্মদিন সবার কাছেই খুব স্পেশাল। আর তারকাদের জন্মদিনের উদযাপনটাও হয় ঝলমলে। অভিনেত্রী আশনা হাবিব ভাবনা আবার এই স্রোতের বাইরেই থাকেন। তিনি বলছিলেন, ইন্ডাস্ট্রিতে যেমন জাঁকজমকের সঙ্গে জন্মদিন পালিত হয়, তিনি বেশ কয়েক বছর ধরেই সে ধারা থেকে দূরে আছেন। নিজের মতো করে পরিবার আর নিজের সঙ্গে একান্ত মুহূর্ত উপভোগ করে কাটান তিনি এই বিশেষ দিনটি। এবার জন্মদিনে ভাবনাকে দেখা গেল চোখজুড়ানো ল্যাভেন্ডার শাড়িতে নিজের সঙ্গেই সময় কাটাতে। সেই লুকের কিছু ছবি তিনি ভাগ করে নিয়েছেন অনুরাগীদের সঙ্গে। এদিকে তিনি সবসময় নিজে শিশুদের অনুরাগী। যেকোনো সেলিব্রেশনেই তাই ছুটে যান শিশুদের কাছেই। এবার জন্মদিনের আনন্দ ভাবনা শেয়ার করেছেন এসওএস শিশুপল্লী আর ছায়াতল বাংলাদেশের এক ঝাঁক কচিকাঁচার সঙ্গে। চলুন তবে এই অভিনেত্রীর অন্যরকম জন্মদিনের সুন্দর মুহূর্তগুলো এক নজরে দেখে নিই।তা

১/১২
ল্যাভেন্ডার শাড়িতে একান্ত মুহূর্তে চোখ জুড়াচ্ছেন ভাবনা
ল্যাভেন্ডার শাড়িতে একান্ত মুহূর্তে চোখ জুড়াচ্ছেন ভাবনা
শাড়ি: বিশ্বজিৎ মজুমদার, ফটোগ্রাফি: তামিম আহমেদ
বিজ্ঞাপন
২/১২
সাদা ও সবুজ পাথরের ম্যাচিং চুল ও নেকপিস। ব্রাউন শেডের খোলার চুলের হালকা ওয়েভি স্টাইল আর সফট গ্ল্যাম মেকওভারে মোহনীয় লাগছেন তিনি
সাদা ও সবুজ পাথরের ম্যাচিং চুল ও নেকপিস। ব্রাউন শেডের খোলার চুলের হালকা ওয়েভি স্টাইল আর সফট গ্ল্যাম মেকওভারে মোহনীয় লাগছেন তিনি
মেকওভার: সুমন রাহাত, ফটোগ্রাফি: তামিম আহমেদ
বিজ্ঞাপন
৩/১২
নট দেওয়া ম্যাচিং স্লিভলেস ব্লাউজের ব্যাকলেস ডিজাইনে বেড়েছে আকর্ষণ
নট দেওয়া ম্যাচিং স্লিভলেস ব্লাউজের ব্যাকলেস ডিজাইনে বেড়েছে আকর্ষণ
ফটোগ্রাফি: তামিম আহমেদ
৪/১২
এসওএস পল্লীর শিশুদের সঙ্গে জন্মদিনের আনন্দ ভাগ করে নিচ্ছেন ভাবনা
এসওএস পল্লীর শিশুদের সঙ্গে জন্মদিনের আনন্দ ভাগ করে নিচ্ছেন ভাবনা
৫/১২
এ উপলক্ষে সাজানো হয়েছে বেলুন ও ব্যানার দিয়ে
এ উপলক্ষে সাজানো হয়েছে বেলুন ও ব্যানার দিয়ে
৬/১২
বার্থডে গার্ল ভাবনা
বার্থডে গার্ল ভাবনা
৭/১২
সুযোগ পেলেই শিশুদের কাছে ছুটে যান। সময় কাটান ভাবনা
সুযোগ পেলেই শিশুদের কাছে ছুটে যান। সময় কাটান ভাবনা
৮/১২
শিশুদের সঙ্গে মজার সময় পার করেছেন ভাবনা জন্মদিনে
শিশুদের সঙ্গে মজার সময় পার করেছেন ভাবনা জন্মদিনে
৯/১২
ছায়াতল বাংলাদেশের শিশুরা এভাবেই জড়িয়ে ধরে স্বাগত জানায় ভাবনাকে
ছায়াতল বাংলাদেশের শিশুরা এভাবেই জড়িয়ে ধরে স্বাগত জানায় ভাবনাকে
১০/১২
হটপিংক আউটফিট আর স্টাইলিশ রোদচশমায় ভাবনা সেখানকার শিশুদের মাঝে যেন মধ্যমণি
হটপিংক আউটফিট আর স্টাইলিশ রোদচশমায় ভাবনা সেখানকার শিশুদের মাঝে যেন মধ্যমণি
১১/১২
মজার সব খেলায় মেতে ওঠে শিশুরা তাঁর সঙ্গে
মজার সব খেলায় মেতে ওঠে শিশুরা তাঁর সঙ্গে
১২/১২
শিশুদের সবার সঙ্গে কেক কেটে জন্মদিনের আনন্দ ভাগ করে নেন ভাবনা
শিশুদের সবার সঙ্গে কেক কেটে জন্মদিনের আনন্দ ভাগ করে নেন ভাবনা

ছবি: ভাবনার ইন্সটাগ্রাম

প্রকাশ: ০৮ আগস্ট ২০২৫, ০৫: ৪৯
বিজ্ঞাপন