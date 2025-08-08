ল্যাভেন্ডার শাড়ির একান্ত মুহূর্ত আর শিশুদের সঙ্গে ভাবনার অন্যরকম জন্মদিন

জন্মদিন সবার কাছেই খুব স্পেশাল। আর তারকাদের জন্মদিনের উদযাপনটাও হয় ঝলমলে। অভিনেত্রী আশনা হাবিব ভাবনা আবার এই স্রোতের বাইরেই থাকেন। তিনি বলছিলেন, ইন্ডাস্ট্রিতে যেমন জাঁকজমকের সঙ্গে জন্মদিন পালিত হয়, তিনি বেশ কয়েক বছর ধরেই সে ধারা থেকে দূরে আছেন। নিজের মতো করে পরিবার আর নিজের সঙ্গে একান্ত মুহূর্ত উপভোগ করে কাটান তিনি এই বিশেষ দিনটি। এবার জন্মদিনে ভাবনাকে দেখা গেল চোখজুড়ানো ল্যাভেন্ডার শাড়িতে নিজের সঙ্গেই সময় কাটাতে। সেই লুকের কিছু ছবি তিনি ভাগ করে নিয়েছেন অনুরাগীদের সঙ্গে। এদিকে তিনি সবসময় নিজে শিশুদের অনুরাগী। যেকোনো সেলিব্রেশনেই তাই ছুটে যান শিশুদের কাছেই। এবার জন্মদিনের আনন্দ ভাবনা শেয়ার করেছেন এসওএস শিশুপল্লী আর ছায়াতল বাংলাদেশের এক ঝাঁক কচিকাঁচার সঙ্গে। চলুন তবে এই অভিনেত্রীর অন্যরকম জন্মদিনের সুন্দর মুহূর্তগুলো এক নজরে দেখে নিই।তা
ছবি: ভাবনার ইন্সটাগ্রাম