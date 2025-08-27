ইয়েস বলেছেন টেইলর সুইফট, ফুলের বাগানে পপ রাজকুমারীর ফেইরিটেল এনগেজমেন্ট
অবশেষে সব প্রতীক্ষার অবসান ঘটিয়ে ফুলের বাগানে অত্যন্ত রোমান্টিকভাবেই পপ রাজকুমারী টেইলর সুইফটকে প্রোপোজ করেছেন প্রেমিক ট্রাভিস কেলসি। আর টেইলর বলেছেন ইয়েস। দুজনেই জয়েন্ট ইন্সটাগ্রাম পোস্ট দিয়ে সবার সঙ্গে শেয়ার করেছেন এই বহুলপ্রতীক্ষিত বাগদানের চোখজুড়ানো সব ছবি। আজ ২৬ আগস্ট এক বটানিক্যাল গার্ডেনে গোলাপের সমারোহে ভালোবাসার পথে আরো এক ধাপ এগোলেন এই সময়ের সবচেয়ে জনপ্রিয় কাপল। টেইলর সুইফটের বিশাল সাইজের হীরার আংটি আর দুজনের অত্যন্ত নজরকাড়া লুকও এখন তুমুল আলোচনায়। মাত্র কিছুক্ষণ হয় এই খবর বেরিয়েছে। আর এর মধ্যেই ট্রেন্ডিং ইয়ের শীর্ষে এখন পপ রাজকুমারী আর আমেরিকান ফুটবলের রাজপুত্রের বাগদানের গল্প। টেইলর সুইফত অবশ্য মজা করে পোস্টে লিখেছেন, তোমাদের ইংরেজি শিক্ষিকার সঙ্গে জিম টিচারের বিয়ে হচ্ছে। নিজেদের দুজনকেই এমন কৌতুকময় নাম দিয়েছেন তিনি আনন্দে ভেসে যাওয়া ভক্তদের সুখবর দিতে গিয়ে। এখন অপেক্ষা তাঁদের বিয়ের। চলুন ছবিতে দেখে নিই টেইলর সুইফট আর ট্রাভিস কেলসির বাগদানের কিছু সুন্দর মুহূর্ত।

হাঁটু গেড়ে এভাবেই টেইলর সুইফটকে প্রপোজ করেছেন ট্রাভিস কেলসি
টেইলর আর ট্রাভিস দুজনেই একসঙ্গে ইন্সটাগ্রাম এই বাগদানের ছবি পোস্ট করেছেন

কালো টিশার্টে দারুণ স্টাইলিশ হেয়ারকাট দেখা যাচ্ছে ট্রাভিসের। এদিকে সাদাকালো স্ট্রাইপড ড্রেস পরেছেন টেইলর
ফুলের বাগানে এমন প্রেমময় পোজে ফ্রেমবন্দী হয়েছেন এই সময়ের সবচেয়ে জনপ্রিয় কাপল
দুই বছরের প্রেমের সম্পর্কে এক অপরের শক্তি হয়ে উঠেছেন তাঁরা।
টেইলর সুইফটের বিশাল হীরার এনগেজমেন্ট রিং নিয়েও অনেক কথা হচ্ছে। সে গল্পে না হয় পরে আসা যাক

ছবি: টেইলর সুইফটের ইন্সটাগ্রাম

প্রকাশ: ২৬ আগস্ট ২০২৫, ১৮: ১৩
