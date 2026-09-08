শুধু পোশাকেই নয়, সত্যিকারের সাহসী অভিনেত্রী বাঁধন

জনপ্রিয় অভিনেত্রী বাঁধনের ব্যক্তিত্ব আর জীবনে সাহসের ছাপ সুস্পষ্ট। ন্যক্কারজনক রাজনৈতিক হামলার শিকার হয়েছেন এই অভিনেত্রী ভেনিসে। এ নিয়ে বয়ে যাচ্ছে নিন্দার ঝড়।
জনপ্রিয় অভিনেত্রী বাঁধনের ব্যক্তিত্ব আর জীবনে সাহসের ছাপ সুস্পষ্ট। ২৪-এর ছাত্র-জনতার আন্দোলনে সম্মুখ সমরে থকে তিনি তার প্রমাণ দিয়েছেন। দেশে সেবামূলক, নারী ও শিশুদের জন্য কল্যাণমুখী নানা সংস্থার সঙ্গে যুক্ত এই অভিনেত্রী। আবার সেইসঙ্গে দেশি শাড়ির ব্র্যান্ড অ্যাম্বাসেডর বলা যায় বাঁধনকে। দেশি ফ্যাশনের বিভিন্ন আয়োজনে তিনি থাকেন। বাঁধন এখন ইতালির ভেনিস শহরে। যোগ দিয়েছেন ভেনিস চলচ্চিত্র উৎসবে। প্রথম বাংলাদেশি চলচ্চিত্র হিসেবে এই উৎসবের অরিজিন্তো ক্যাটাগরিতে ওয়ার্ল্ড প্রিমিয়ার শো হয়েছে রুবাইয়াত হোসেন নির্মিত এই সিনেমাটির। সবসময়ের মতো বাঁধন দেশি শাড়িতে নিজেকে সাজিয়ে দ্য ডিফিকাল্ট ব্রাইড সিনোর পরিচালক ও কলাকুশলীদের সঙ্গে সেলিব্রেট করেছেন এই অর্জন। সামাজিক মাধ্যমে তুমুল আলোচনায় সেই ছবিগুলো। এরই মাঝে ন্যক্কারজনক রাজনৈতিক হামলার শিকার হলেন এই অভিনেত্রী ভেনিসে। আর এ নিয়ে বয়ে যাচ্ছে নিন্দার ঝড়। সকলেই বাঁধনের সঙ্গে সংহতি প্রকাশ করছেন, তাঁর পাশে দাঁড়াচ্ছেন, হামলার ভিডিও ও বাঁধনের লাইভ শেয়ার করছেন। সবাই বলছেন, এভাবে বাঁধনকে দমানো বা নিরস্ত করা যাবে না। বলা যায়, শুধু পোশাকে নয়। বরঞ্চ সত্যিকারের সাহসী এই অভিনেত্রী। বাঁধনের ব্যক্তিত্ব আরও আকর্ষণীয় হয়ে ফুটে ওঠে তাঁর বৈচিত্র্যময় আর নিজস্ব ফ্যাশন স্টেটমেন্টের মাঝে। এবারে তবে ইন্সটাগ্রাম থেকে পাওয়া নানা লুকের ছবিতে অভিনেত্রীর বৈচিত্র্যময় ফ্যাশন সেন্সের কিছু ঝলক দেখে নেওয়া যাক।
ছবি: ইন্সটাগ্রাম