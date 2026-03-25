বাদশাহর দ্বিতীয় বেগম কে এই আবেদনময়ী পাঞ্জাবি সুন্দরী

বাদশার ব্যক্তিজীবন নিয়ে যতটুকু জানা যায়, তিনি এর আগে জেসমিন মাসিহ নামে এক নারীর সঙ্গে বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ ছিলেন এবং পরে তাদের বিচ্ছেদ হয়। ভারতের বেশ কয়েকটি গণমাধ্যম বলছে, পাঞ্জাবি অভিনেত্রী ইশা রিখি -র সঙ্গে তার নতুন করে বিয়ের গুঞ্জন উঠেছে। তবে এই বিয়ের বিষয়ে এখনো পর্যন্ত বাদশাহ বা ইশা রিখি কেউই আনুষ্ঠানিকভাবে নিশ্চিত করেননি। ইশা রিখির সম্পর্কে যা জানা যায়-
চণ্ডীগড়ের বাসিন্দা ইশা রিখি প্রথমে মডেলিং দিয়েই ক্যারিয়ার শুরু করেন। এরপর ধীরে ধীরে পা রাখেন পাঞ্জাবি চলচ্চিত্রে। ২০১৩ সালে ‘জাট বয়েজ পুট জাটান দে’ ছবির মাধ্যমে তার অভিনয়ে অভিষেক ঘটে। প্রথম ছবিতেই তার স্বতঃস্ফূর্ত উপস্থিতি দর্শকের নজর কাড়ে।
এরপর তিনি কাজ করেন ‘হ্যাপি গো লাকি’, ‘মেরে ইয়ার কামিনে’, ‘হোয়াট দ্য জাট!!’ এবং ‘আর্দাস’-এর মতো জনপ্রিয় পাঞ্জাবি ছবিতে। এসব কাজের মাধ্যমে ইন্ডাস্ট্রিতে নিজের জায়গা তৈরি করেন ইশা।
পাঞ্জাবি চলচ্চিত্রের বাইরে ২০১৮ সালে তিনি বলিউডেও কাজ করেন ‘নবাবজাদে’ ছবিতে। যদিও এটি ছিল সীমিত উপস্থিতি, তবুও মূলধারার হিন্দি সিনেমায় তার প্রবেশকে আলাদা করে দেখা হয়।
ইশা রিখি ও বাদশাহর পরিচয় হয় একটি পার্টিতে, এক সাধারণ বন্ধুর মাধ্যমে। প্রথম আলাপেই গান আর সিনেমার পছন্দের মিল তাদের কাছাকাছি নিয়ে আসে। সেখান থেকেই শুরু হয় সম্পর্ক, যা সময়ের সঙ্গে আরও গভীর হয়। জানা যায়, প্রায় চার বছর ধরে তারা বন্ধুত্বের সম্পর্কে ছিলেন।
সম্প্রতি ইশার মা সামাজিক মাধ্যমে কিছু ছবি শেয়ার করেন, যেখানে দেখা যায়—পরিবারের উপস্থিতিতে বিয়ের বিভিন্ন আনুষ্ঠানিকতা পালন করছেন ইশা ও বাদশাহ। লাল সালোয়ার-কামিজে ঐতিহ্যবাহী কনের সাজে ইশা, আর হালকা রঙের কুর্তা ও সাফায় বাদশাহ—ছবিগুলোতে ধরা পড়ে এক আন্তরিক, ব্যক্তিগত মুহূর্ত।
তবে এখনো পর্যন্ত এই বিয়ের বিষয়ে আনুষ্ঠানিকভাবে কিছু জানাননি বাদশাহ বা ইশা রিখি—ফলে বিষয়টি নিয়ে রহস্য ও আগ্রহ দুটোই রয়ে গেছে।
তারকাখ্যাতির আড়ালেও ব্যক্তিগত জীবনকে নিজের মতো করে বাঁচতে চান দুজনেই। ইশা রিখির অভিনয়জীবন আর বাদশাহর সংগীতযাত্রা—দুটি আলাদা জগৎ, যা এখন এক বিন্দুতে এসে মিলেছে। এই সম্পর্ক ও সম্ভাব্য বিয়ে যেন তাদের জীবনের নতুন অধ্যায়ের সূচনা—যেখানে আলোচনার বাইরে থেকেও আছে ভালোবাসা, বোঝাপড়া এবং একসঙ্গে এগিয়ে যাওয়ার গল্প।