শাহরুখের বিশাল সাম্রাজ্য সামলানো বার্থডে টুইন কে এই কাছের মানুষ পূজা

শাহরুখ খান এখন এক লিজেন্ডের নাম। বিশ্বের সবচেয়ে ধনী অভিনেতা তিনি। বলিউডে অভিনয়ের পাশাপাশি রেড চিলিসের ব্যানারে প্রযোজনা আর কলকাতা নাইট রাইডার্সের সঙ্গে বিপিএল ক্রিকেটের সুবাদে বিশাল সাম্রাজ্য তাঁর। আর এই সাম্রাজ্য সামলাচ্ছেন যিনি এক যুগ ধরে পরম নিষ্ঠা ও নির্ভরতার সঙ্গে, তিনি যে শাহরুখের কাছের মানুষ হবেন সেকথা আর আলাদা করে বলার কিছু নেই। নাম তাঁর পূজা দাদলানি। স্ত্রী গৌরী খান আর কন্যা সুহানার মতো পূজাকেও দেখা যায় শাহরুখের আশেপাশেই। শুধু সিনেমা নির্বাচন, ইভেন্ট আর শিডিউল সামলানো নয়, শাহরুখের স্বাস্থ্যজনিত আর ব্যক্তিগত নানা সমস্যাতেও পূজা তাঁর পাশে থাকেন বলে জানা যায়। তাঁর জন্মদিনও শাহরুখের জন্মদিনের দিন অর্থাৎ আজ ২ নভেম্বর ছিল। চলুন ছবির গল্পে চিনে নিই কিং খানের বার্থডে টুইন এই স্টাইলিশ ম্যানেজারকে।
সূত্র: আই এম ডি বি, টাইমস অব ইন্ডিয়া
ছবি: ইন্সটাগ্রাম