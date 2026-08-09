মহাতারকার মহীরূহ হওয়া সহজ নয়, ১২টি ছবিতে দেখুন মেসির বাবাকে নিয়ে নানা জানা-অজানা গল্প

বিশ্ব ফুটবলের সবচেয়ে পরিচিত মুখ লিওনেল মেসি। মাঠে তাঁর বাঁ পায়ের জাদু, রেকর্ড, বিশ্বকাপ জয় কিংবা পারিবারিক জীবন—সবই ভক্তদের আগ্রহের বিষয়। কিন্তু মেসির জীবনের জার্নিতে এমন একজন মানুষ আছেন, যাঁকে ছাড়া এই গল্পটি হয়তো অন্য রকম হতে পারত। তিনি তাঁর সদ্য প্রয়াত বাবা হোর্হে মেসি। ছেলের মতো বিশ্বজুড়ে তারকা হয়ে ওঠেননি তিনি। মাঠে গোলও করেননি। কিন্তু মেসির ফুটবলার হয়ে ওঠার পথের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ মানুষ এই হোর্হেই। ছোট্ট রোজারিও থেকে ১৩ বছর বয়সী ছেলেকে স্পেনে নিয়ে যাওয়া, চিকিৎসার খরচ জোগাড় করা থেকে শুরু করে পেশাদার ক্যারিয়ারের নানা গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্তে ছেলের পাশে ছিলেন তিনি। তাঁকে ছাড়া লিওনেল মেসির জীবনের গল্পটি হয়তো অন্য রকম হতে পারত। বেশ কিছুদিন বিভিন্ন শারীরিক সমস্যায় ভুগে গতকাল ৮ আগস্ট ৬৮ বছরের হোর্হে মেসি মারা গিয়েছেন। তবে মহাতারকার মহীরূহ হয়ে ওঠার কঠিন পথ চলায় তাঁর জীবনের অনেক অধ্যায় আমরা অনেকেই জানি না।
ছবি: ইন্সটাগ্রাম