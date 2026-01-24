টেলর সুইফট ভাঙলেন কিংবদন্তি ক্যারল বেয়ার সেগারের রেকর্ড
সবচেয়ে কম বয়সী নারী শিল্পী হিসেবে নতুন এক মাইলফলক স্পর্শ করলেন পপ সুপারস্টার টেইলর সুইফট।

একের পর এক রেকর্ড গড়েই চলছেন টেলর সুইফট।  সংগীত ইতিহাসে নিজের নাম আরও একবার উজ্জ্বল করলেন এই পপ রাজকুমারী । সবচেয়ে কম বয়সী নারী শিল্পী হিসেবে আমেরিকার মর্যাদাপূর্ণ সংরাইটার্স হল অব ফেমে অন্তর্ভুক্ত হয়েছেন তিনি।

৩৬ বছর বয়সী এই পপ তারকা স্বল্প সময়ের ক্যারিয়ারেই আধুনিক পপ সংগীতের ধারা ও ভাষা আমূল বদলে দিয়েছেন। সংগীত, কথা ও আবেগের সংমিশ্রণে তিনি পপ সংগীতকে নিয়েছেন অনন্য উচ্চতায়। এই অসামান্য সৃষ্টিশীলতার স্বীকৃতি হিসেবেই আগামী জুন মাসে নিউইয়র্কে সংরাইটার্স হল অব ফেম ক্লাবে আনুষ্ঠানিকভাবে তাঁকে এই সম্মাননা প্রদান করা হবে।

এর আগে সংরাইটার্স হল অব ফেমে সবচেয়ে কম বয়সে অন্তর্ভুক্ত হওয়া নারীর রেকর্ডটি ছিল কিংবদন্তি ক্যারল বেয়ার সেগার –এর দখলে। ১৯৮৭ সালে ৪৩ বছর বয়সে ক্যারল এই তালিকায় স্থান পেয়েছিলেন। সেই রেকর্ড এবার ভাঙলেন টেইলর সুইফট।

এই বছর সংরাইটার্স হল অব ফেমে অন্তর্ভুক্ত অন্যান্যদের তালিকাও কম আলোচিত নয়। গ্ল্যাম রক ব্যান্ড কিস–এর প্রতিষ্ঠাতা জিন সিমন্স ও পল স্ট্যানলি সম্মানিত হচ্ছেন তাঁদের কালজয়ী গান ‘রক অ্যান্ড রোল অল নাইট’ ও ‘আই লাভ ইট লাউড’ –এর জন্য।
এ ছাড়া মনোনীতদের মধ্যে আছেন সফট রক তারকা কেনি লগিন্স, অল্টারনেটিভ রকের আইকন অ্যালানিস মরিসেট ও আধুনিক আরঅ্যান্ডবির প্রভাবশালী গীতিকার ও প্রযোজক ক্রিস্টোফার ‘ট্রিকি’ স্টুয়ার্ট।  যাঁর সৃষ্টির তালিকায় রয়েছে রিয়ানার ‘আমব্রেলা’, বিয়ন্সের ‘সিঙ্গেল লেডিস’ ও ‘ব্রেক মাই সোল’–এর মতো হিট গান।

সংরাইটার্স হল অব ফেমের চেয়ারম্যান নাইল রজার্স এক প্রতিবেদনে বলেন, সংগীতশিল্পের ভিত্তি গড়ে ওঠে গীতিকারদের অসামান্য প্রতিভার ওপর। তাঁদের সৃষ্ট গান ছাড়া কোনো রেকর্ডেড গান, কনসার্ট কিংবা শ্রোতাদের সঙ্গে সংযোগ সম্ভব নয়। সব কিছুর সূচনা হয় একটি গান ও তার স্রষ্টা থেকে। এ বছরের তালিকা মূলত সংগীতের বিভিন্ন ঘরানার মধ্যে ঐক্য ও সৃজনশীলতার উদযাপন।

উল্লেখ্য, প্রতি বছর পারফরমার ও ননপারফরমার উভয় শ্রেণিতেই সদস্য অন্তর্ভুক্ত করে সং রাইটার্স হল অব ফেম। চলতি বছরে ননপারফরমার বিভাগে জায়গা পেয়েছেন টেরি ব্রিটেন ও গ্রাহাম লাইল।

প্রকাশ: ২৪ জানুয়ারি ২০২৬, ১৩: ৪৮
