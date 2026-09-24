ফ্যাশন স্টেটমেন্ট যখন পাওয়ার প্লে: জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদে বিশ্বনেতারা কে কী পরলেন
তারকা

ফ্যাশন স্টেটমেন্ট যখন পাওয়ার প্লে: জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদে বিশ্বনেতারা কে কী পরলেন

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বিশ্বের নানা প্রান্ত থেকে নেতারা এসেছেন নিউইয়র্কে। জাতিসংঘের ৮১তম সাধারণ পরিষদের উচ্চপর্যায়ের অধিবেশন ঘিরে শহরজুড়ে এখন ব্যস্ততা। ২২ থেকে ২৮ সেপ্টেম্বরের এই আয়োজনে অংশ নিচ্ছেন প্রায় ১৩০ দেশের রাষ্ট্র ও সরকারপ্রধান আর সেই সঙ্গে ফার্স্টলেডি, রাজপরিবারের সদস্য ও সরকারের প্রভাবশালী সদস্যরা। আর এই পাওয়ারফুল বিশ্বনেতাদের ফ্যাশনেও কিন্তু প্রবলভাবে প্রকাশিত হচ্ছে তাঁদের পাওয়ার প্লে। কেউ নজর কাড়ছেন ভাইব্র্যান্ট সব রঙে। কারও ড্যাপার ফ্যাশন স্টেটমেন্টে মিনিমালিজম আর আভিজাত্যের মিশেল। তবে বলতেই হয়, কে কী পরে নিজেকে উপস্থাপন করেছেন, তা কিন্তু তাঁদের পুরো ব্যক্তিত্ব, বক্তব্য ও ইমেজেরই প্রতিনিধিত্ব করে। তাই এর গুরুত্ব কোনো অংশে কম নয়। চলুন দেখে আসি জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদে বিশ্বনেতারা কে কী পরলেন।

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বিতর্কিত বক্তব্য দেওয়ার সময় মার্কিন প্রেসিডেন্ট দোনাল্ড ট্রাম্প পরেছেন মিডনাইট ব্লু স্যুট, সাদা শার্ট আর লাল টাই। মার্কিন পতাকার কোটপিন আছে সঙ্গে
বিতর্কিত বক্তব্য দেওয়ার সময় মার্কিন প্রেসিডেন্ট দোনাল্ড ট্রাম্প পরেছেন মিডনাইট ব্লু স্যুট, সাদা শার্ট আর লাল টাই। মার্কিন পতাকার কোটপিন আছে সঙ্গে
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বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান পরেছেন উইন্টার ব্লু স্যুট, সাদা শার্ট ও বারগ্যান্ডি টাই। তাঁর সহধর্মিণী ডা. জুবাইদা রহমান আছেন সঙ্গে ফুশিয়া গোলাপি সালওয়ার কামিজ, ওড়না ও ম্যাচিং ব্যাগের লুকে। জাতিসংঘ মহাসচিবের আমন্ত্রণে ব্রেকফাস্টের আয়োজনে গিয়েছেন তাঁরা এখানে
বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান পরেছেন উইন্টার ব্লু স্যুট, সাদা শার্ট ও বারগ্যান্ডি টাই। তাঁর সহধর্মিণী ডা. জুবাইদা রহমান আছেন সঙ্গে ফুশিয়া গোলাপি সালওয়ার কামিজ, ওড়না ও ম্যাচিং ব্যাগের লুকে। জাতিসংঘ মহাসচিবের আমন্ত্রণে ব্রেকফাস্টের আয়োজনে গিয়েছেন তাঁরা এখানে
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জাতিসংঘ মহাসচিব আন্তোনিও গুতেরেস সম্মেলনের দিন পরেছেন কালো স্যুট। নজর কাড়ছে হালকা নীল টাই
জাতিসংঘ মহাসচিব আন্তোনিও গুতেরেস সম্মেলনের দিন পরেছেন কালো স্যুট। নজর কাড়ছে হালকা নীল টাই
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বেলজিয়ামের রানি ম্যাথিল্ড ম্যারি ক্রিস্টিন এবার তুমুল আলোচনায় এসেছেন উজ্জ্বল সবুজ মনোক্রোম প্যান্ট স্যুটের ফ্যাশনেবল লুকে। সঙ্গে মানানসই লম্বা দুল ও ক্লাচ।
বেলজিয়ামের রানি ম্যাথিল্ড ম্যারি ক্রিস্টিন এবার তুমুল আলোচনায় এসেছেন উজ্জ্বল সবুজ মনোক্রোম প্যান্ট স্যুটের ফ্যাশনেবল লুকে। সঙ্গে মানানসই লম্বা দুল ও ক্লাচ।
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পিনস্ট্রাইপের স্যুট, মেরুন প্রিন্টেড টাই, ব্যাকব্রাশ করা চুল ও স্টাইলিশ দাড়ির লুকে নজর কেড়েছেন সিরিয়ার প্রেসিডেন্ট আল শারা। তবে ভাইরাল হয়েছেন তিনি অধিবেশনে বসে বসে বোর হয়ে ইন্সটাগ্রাম ব্রাউজ করে।
পিনস্ট্রাইপের স্যুট, মেরুন প্রিন্টেড টাই, ব্যাকব্রাশ করা চুল ও স্টাইলিশ দাড়ির লুকে নজর কেড়েছেন সিরিয়ার প্রেসিডেন্ট আল শারা। তবে ভাইরাল হয়েছেন তিনি অধিবেশনে বসে বসে বোর হয়ে ইন্সটাগ্রাম ব্রাউজ করে।
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শক্তিশালৈ বক্তব্যে ঝড় তুলেছেন ফ্রান্সের প্রেসিডেন্ট ইম্যানুয়েল মাখোঁ। পরেছেন মিডনাইত ব্লু ফিটেড স্যুট ও ম্যাচিং টাই।
শক্তিশালৈ বক্তব্যে ঝড় তুলেছেন ফ্রান্সের প্রেসিডেন্ট ইম্যানুয়েল মাখোঁ। পরেছেন মিডনাইত ব্লু ফিটেড স্যুট ও ম্যাচিং টাই।
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প্রথা অনুযায়ী প্রথমেই বক্তব্য দেন ব্রাজিলের প্রেসিডেন্ট লুলা ডে সিলভা। উইন্টার ব্লু স্যুটের সঙ্গে কাল-হলুদ-সবুজ ডুরে টাইয়ে আছে সাম্বা আমেজ
প্রথা অনুযায়ী প্রথমেই বক্তব্য দেন ব্রাজিলের প্রেসিডেন্ট লুলা ডে সিলভা। উইন্টার ব্লু স্যুটের সঙ্গে কাল-হলুদ-সবুজ ডুরে টাইয়ে আছে সাম্বা আমেজ
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ঝড় তুলেছেন, যুদ্ধ চলাকালে মার্কিন মুলুকে এসে বক্তব্য দিয়ে ইতিহাস রচেছেন ইরানের প্রেসিডেন্ট মাসুদ পেজেশকিয়ান। পরেছেন অল ব্ল্যাক স্যুট আর ইরানের পতাকার কোটপিন। হাতেএকাধিক আংটি দেখা যাচ্ছে
ঝড় তুলেছেন, যুদ্ধ চলাকালে মার্কিন মুলুকে এসে বক্তব্য দিয়ে ইতিহাস রচেছেন ইরানের প্রেসিডেন্ট মাসুদ পেজেশকিয়ান। পরেছেন অল ব্ল্যাক স্যুট আর ইরানের পতাকার কোটপিন। হাতেএকাধিক আংটি দেখা যাচ্ছে
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স্পেনের সুপার স্টাইলিশ প্রেসিডেন্ট পেদ্রো সানচেজ পরেছেন ডার্ক টিল ব্লু সুইট আর সমুদ্র সবুজ টাই।
স্পেনের সুপার স্টাইলিশ প্রেসিডেন্ট পেদ্রো সানচেজ পরেছেন ডার্ক টিল ব্লু সুইট আর সমুদ্র সবুজ টাই।
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জর্ডানের রাজা আব্দুল্লাহ নিজের দেশের কোটপিন সহযোগে পরেছেন মিডনাইট ব্লু স্যুট আর বারগ্যান্ডি টাই
জর্ডানের রাজা আব্দুল্লাহ নিজের দেশের কোটপিন সহযোগে পরেছেন মিডনাইট ব্লু স্যুট আর বারগ্যান্ডি টাই
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তুর্কিয়ের প্রেসিডেন্ট রেজেপ তারদেপ এরদোয়ান পরেছেন মিডনাইট ব্লু স্যুট, নিজ দেশের পতাকার কোটপিন আর সোনালি টাই
তুর্কিয়ের প্রেসিডেন্ট রেজেপ তারদেপ এরদোয়ান পরেছেন মিডনাইট ব্লু স্যুট, নিজ দেশের পতাকার কোটপিন আর সোনালি টাই
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মার্কিন ফার্স্টলেডি মেলানিয়াকে দেখা গেল খোলা সোনালি চুল, সাদা শার্ট, উইন্টার ব্লু স্যুট আর সাদা স্কার্ফে
মার্কিন ফার্স্টলেডি মেলানিয়াকে দেখা গেল খোলা সোনালি চুল, সাদা শার্ট, উইন্টার ব্লু স্যুট আর সাদা স্কার্ফে
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ডাচ রানি কুইন ম্যাক্সিমা পরেছেন আকাশ নীল প্যান্ট স্যুট আর লম্বা লহরের মালা
ডাচ রানি কুইন ম্যাক্সিমা পরেছেন আকাশ নীল প্যান্ট স্যুট আর লম্বা লহরের মালা
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ইউক্রেনের প্রেসিডেন্ট ভলোদিমির জেলেনস্কি এসেছেন পরিপাটি দাড়ি আর অল ব্ল্যাক লুকে
ইউক্রেনের প্রেসিডেন্ট ভলোদিমির জেলেনস্কি এসেছেন পরিপাটি দাড়ি আর অল ব্ল্যাক লুকে
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সৌদি ক্রাউন প্রিন্স মোহাম্মদ বিন সালমান ট্র্যাডিশনাল আরব লুকেই এসেছেন
সৌদি ক্রাউন প্রিন্স মোহাম্মদ বিন সালমান ট্র্যাডিশনাল আরব লুকেই এসেছেন
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তুর্কিয়ের ফার্স্ট লেডি এমিন এরদোয়ান পরেছেন ট্র্যাডিশনাল কালো ক্লোক ও পেইল পিংক হেড গিয়ার
তুর্কিয়ের ফার্স্ট লেডি এমিন এরদোয়ান পরেছেন ট্র্যাডিশনাল কালো ক্লোক ও পেইল পিংক হেড গিয়ার
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পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী শেহবাজ শরীফ পরেছেন একটু অন্যরকম বেইজ-ধূসর স্যুট, হালকা নীল শার্ট ও কফি কালারের টাই
পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী শেহবাজ শরীফ পরেছেন একটু অন্যরকম বেইজ-ধূসর স্যুট, হালকা নীল শার্ট ও কফি কালারের টাই

সূত্র: আল জাজিরা, এনপিআর

ছবি: ইন্সটাগ্রাম

প্রকাশ: ২৪ সেপ্টেম্বর ২০২৬, ১১: ৪৪
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