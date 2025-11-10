মামদানির উগান্ডায় জমি আছে কিন্তু গাড়ি নেই, কত টাকার মালিক নিউইয়র্কের নতুন মেয়র

শেষ কবে কোনো রাজনীতিককে নিয়ে এত আলোচনা আর উচ্ছাস চলেছে, তা সত্যিই মনে পড়ছে না কারোই। মার্কিন প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পের দুশ্চিন্তা বাড়িয়ে দিয়ে ডেমোক্র্যাট প্রার্থী জোহরান মামদানি ঐতিহাসিক জয় পেয়েছেন নিউইয়র্কের মেয়র নির্বাচনে। বিশ্বজুড়েই সাড়া ফেলে দিয়েছেন এই তরুণ মেয়র। আর সেই সঙ্গে আরও একটি প্রসঙ্গ চলে আসছে সকলের মনে। আর তা হলো মামদানির মোট সম্পদের পরিমাণ। সবাই জানতে চায়, মামদানি আসলে কত ধনী। তবে অবাক করার মতো ব্যাপার হচ্ছে, এই তরুণ রাজনীতিক যে খুব বেশি সম্পদশালী তা কিন্তু নয়।
ফোর্বস রিপোর্ট বলছে, তিনি ২ লাখ ডলারের মালিক, বাংলাদেশি টাকায় যা ২ কোটি চারলাখের কিছু বেশি। এদিকে তাঁর প্রতিদ্বন্বী হিসেবে নির্বাচনে অংশ নেওয়া অ্যান্ড্রু কুয়োমো ১০ মিলিয়ন ডলারের সম্পদ আছে বলে ফোর্বস জানায়। এর সঙ্গে জানা যায়, ২০১৮ সালে মার্কিন নাগরিক হওয়ার পর ২০২০ সালে জেতা স্টেট অ্যাসেম্বলি সিটের বিপরীতে মামদানি বছরে ১ লাখ ৪২ হাজার মার্কিন ডলার স্যালারি পান। তাঁর বর্তমান ফ্ল্যাটের ভাড়া ২ হাজার দুইশ পঞ্চাশ ডলার।
নিজের গাড়িও নেই মামদানির। সাবওয়েসহ বিভিন্ন গণপরিবহনে যাতায়াত করেন তিনি। তবে মজার বিষয় হলো, ছোট বয়সে উগান্ডায় হিট র্যাপ গান গেয়ে এখনও তা থেকে রয়্যালটি পাচ্ছেন তিনি।
২০২৩ সালে তাঁর দেওয়া সম্পদের হিসাব অনুযায়ী, এই তরুণ মেয়রের চার একর চমি আছে উগান্ডার জিঞ্জায়। লেক ভিক্টোরিয়ার পাশে অবস্থিত এই জমির মূল্য দেড় থেকে আড়াই লাখ টাকা। অবশ্য এখন নিউইয়র্কের মেয়র হিসাবে তিনি ২ লাখ ৬০ হাজার ডলার স্যালারি পাবেন। থাকবেন মেয়রের জন্য বরাদ্দ বিলাসবহুল গ্রেসি ম্যানসনে।
উল্লেখ্য, ১৯৯১ সালে উগান্ডার কাম্পালায় জন্ম নেওয়া জোহরান মামদানি ছোট বয়সেই বাবা-মায়ের সঙ্গে নিউইয়র্কে আসেন। ম্যানহাটানের ব্যাঙ্ক স্ট্রিট নামের বেশ ভালো এক প্রাইভেট স্কুলে তাঁর পড়াশোনা শুরু মার্কিন মুলুকে। এরপর ব্রঙ্কস হাই স্কুল অব সায়েন্স থেকে স্নাতক করেন তিনি। এরপর আফ্রিকানা স্টাডিজ ইন পড়েন বোডুইন কলেজে।
সূত্র: ফোর্বস, টাইমস অব ইন্ডিয়া
ছবি: ইন্সটাগ্রাম