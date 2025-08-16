ভাইরাল বিউটি হ্যাক আসলে কতটা নিরাপদ ও কার্যকর, বিশেষজ্ঞরা যা বলেন

২০২৫ সালের এই সময়ে ইনস্টাগ্রাম এবং ইউটিউবে বেশ কিছু বিউটি হ্যাক ভিডিও ভাইরাল হয়েছে, যেগুলো সত্যিই উজ্জ্বল ও সতেজ ত্বক পাওয়ার জন্য কার্যকর বলে মনে করেন বিশেষজ্ঞরা। কিন্তু প্রশ্ন হলো কোন কৌশল বা উপাদানটি কোন ধরনের ত্বকের জন্য উপকারী তা জানা প্রয়োজন। তাই বিশেষজ্ঞদের পরামর্শ, কৌশলগুলো মেনে চলার আগে নিজের ত্বক সম্পর্কে জানতে হবে।
বলিউড অভিনেত্রী জাহ্নবী কাপুর থেকে শিল্পা শেঠি, অনেকেই সকালে ঘুম থেকে উঠে এক চামচ ঘি খান ত্বকের উজ্জ্বলতার জন্য। ঘি আমাদের শরীরে ভিটামিন এ-এর পরিমাণ বাড়ায়, যা ত্বকের জন্য অত্যন্ত উপকারী। এটি ত্বককে ভেতর থেকে পুষ্টি জোগায় এবং ত্বকের গুণগত মান বজায় রাখে। প্রাকৃতিক ময়েশ্চারাইজার হিসেবে ঘি ত্বকে আর্দ্রতা ধরে রাখে এবং প্রদাহ ও অক্সিডেশনের সমস্যা কমায়।
এই ট্রেন্ডটি টিকটকে শুরু হয়েছিল এবং দ্রুত বিউটি ইনফ্লুয়েন্সারদের মাধ্যমে ছড়িয়ে পড়ে। তারা দাবি করেন, প্রতিদিন একটি কাঁচা রসুনের কোয়া পানির সঙ্গে খেলে ত্বক পরিষ্কার হয়। এমনকি ব্রণও নিরাময় হতে পারে। যদিও এই দাবির পক্ষে কোনো বৈজ্ঞানিক প্রমাণ নেই, তবে রসুন অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট এবং উপকারী উপাদানে ভরপুর। যা ত্বককে আরও স্বাস্থ্যকর ও উজ্জ্বল করে তুলতে পারে।
ত্বকের আর্দ্রতা ফিরিয়ে আনতে অনেক সেলিব্রিটি ‘স্লাগিং’ পদ্ধতি অনুসরণ করেছেন। এই পদ্ধতিতে ত্বকে প্রচুর পরিমাণে ভ্যাসলিন বা অ্যালোভেরা জেল লাগানো হয়। যা আর্দ্রতা ধরে রাখে এবং ক্ষতিগ্রস্ত ত্বকের প্রতিবন্ধকতা মেরামত করে। এর ফলে ত্বক নরম, মসৃণ এবং কোমল হয়। তবে, যাদের ত্বক তৈলাক্ত, তাদের এই ট্রেন্ড এড়িয়ে চলা উচিত। কারণ এটি ত্বকের ছিদ্র বন্ধ করে ব্রণের সমস্যা বাড়াতে পারে।
সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে বেশ কিছু দিন ধরে বরফের এই বিউটি হ্যাকস বেশ জনপ্রিয়। বিউটি ইনফ্লুয়েন্সার থেকে শুরু করে অনেক সেলিব্রিটিদের দেখা যায় সরাসরি ত্বকে বরফের কিউব ব্যবহার করতে। তাদের মতে এটি দারুণ কার্যকর। এই পদ্ধতি মুখের ফোলাভাব কমায়, রক্ত সঞ্চালন বাড়ায় এবং ত্বককে উজ্জ্বল ও পরিষ্কার করে। কিছু নারী ব্রণের লাল ভাব কমাতে বরফ সরাসরি ত্বকে লাগান। তবে, এই পদ্ধতি মিশ্র ও সংবেদনশীল ত্বকের জন্য ক্ষতিকর হতে পারে।
সানস্ক্রিন কনট্যুরিং হলো এমন একটি পদ্ধতি, যেখানে মুখের নির্দিষ্ট অংশে সানস্ক্রিন লাগানো হয় যাতে সেসব অংশ হালকা থাকে, আর বাকি অংশ রোদে ট্যান হয়ে প্রাকৃতিকভাবে কনট্যুরড বা ব্রোঞ্জড লুক দেয়। তবে বিশেষজ্ঞদের মতে এই পদ্ধতি ঝুঁকিপূর্ণ। রোদে ত্বককে অরক্ষিত রাখলে অকাল বার্ধক্য, রোদে পোড়া এবং অনেক ক্ষেত্রে ত্বকের ক্যানসারের ঝুঁকি বাড়তে পারে।
এই পাঁচটি হ্যাক ত্বকের যত্নে ভিন্ন মাত্রা যোগ করতে পারে, তবে সবার ত্বকের ধরন আলাদা। তাই নতুন কোনো পদ্ধতি মেনে চলার আগে ত্বক বিশেষজ্ঞের পরামর্শ নেওয়া উচিত।
ছবি: ইনস্টাগ্রাম