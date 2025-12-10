বিয়ের আগে ব্রাইডসমেইডদের জন্য আমলকী শট রুটিন: মাত্র ৩ দিনে সতেজ ও উজ্জ্বল ত্বক

বিয়ের মৌসুম ত্বকের এই চাহিদা থেকেই জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে আমলকী শট রুটিন ডার্মাটোলজিস্টরা বলছেন, বিয়ের আগে দ্রুত ‘গ্লো প্রেপ’-এর জন্য এটি এখন সবচেয়ে স্মার্ট ও সহজ উপায়গুলোর একটি।
আমলকীকে আদা, পুদিনা, জিরা, গোলমরিচ ও কালো লবণ দিয়ে ব্লেন্ড করে বানানো হয় একটি ছোট কনসেনট্রেটেড ডিটক্স শট। অনেকেই হালকা মিষ্টির জন্য এতে মধু বা গুড় যোগ করেন।
১. প্রাকৃতিক ভিটামিন সি-র শক্তি
ডার্মাটোলজিস্টরা জানিয়েছেন, আমলকী হলো ভিটামিন সি-র অন্যতম শক্তিশালী প্রাকৃতিক উৎস। যা কমলা-লেবুর চেয়েও অনেক বেশি। এটি ত্বকে দ্রুত অ্যান্টি-অক্সিডেন্ট সাপোর্ট দেয়, কোলাজেন রিপেয়ার বাড়ায় এবং ত্বককে উজ্জ্বল দেখাতে সাহায্য করে।
২. দ্রুত ডিটক্স-কমে মুখের ফোলাভাব
আমলকী হজম ও গাট ফাংশন উন্নত করে। ফলে কমে ফোলাভাব, মুখ দেখায় বেশি রিল্যাক্সড—যা বিয়ের আগে ব্রাইডসমেইডদের জন্য দারুণ একটি বোনাস।
৩. অ্যান্টি-ইনফ্ল্যামেটরি প্রভাব
এর প্রাকৃতিক অ্যান্টি-ইনফ্ল্যামেটরি গুণ ত্বকের হালকা পাফিনেস ও ডালনেস কমাতে সাহায্য করে।
একবারে ২০ মিলি-র বেশি খাবেন না।
খালি পেটে খেলে শোষণ ক্ষমতা থাকে সবচেয়ে ভালো।
এসিডিটি বা গ্যাস্ট্রাইটিস থাকলে খালি পেটে নেবেন না।
কিডনি-সংক্রান্ত সমস্যায় ভুগলে বেশি ভিটামিন সি-তে অস্বস্তি হতে পারে।
যাদের অনিয়ন্ত্রিত ডায়াবেটিস রয়েছে, তারা মধু বা মিষ্টি যোগ করা এড়িয়ে চলবেন।
তিন দিনে বড় কোনও স্ট্রাকচারাল পরিবর্তন না এলেও কিছু দৃশ্যমান ফল মিলতে পারে—
* মুখের ফোলাভাব কমে যাওয়া
* ত্বকে এক ধরনের তাৎক্ষণিক সতেজতা ও হালকা গ্লো
* হজম ভালো হওয়ায় ত্বক কিছুটা পরিষ্কার দেখানো
* ত্বক নরম ও হাইড্রেটেড মনে হওয়া
তবে আরও চোখে পড়ার মতো উজ্জ্বলতা চাইলে এই রুটিন অন্তত ৭ দিন চালিয়ে যাওয়ার পরামর্শ দেন ডার্মাটোলজিস্টরা।
যাদের হাতে সময় কম, তাদের জন্য এটি একটি চমৎকার কুইক-স্টার্ট স্কিন ব্রাইটেনিং রিচুয়াল। ব্যস্ত ব্রাইডসমেইডদের জন্য এটি হতে পারে কম সময়ের ভেতর ত্বককে রিফ্রেশ করে তোলার স্মার্ট উপায়।
বিয়ের আগে আমলা শট কেন উপকারী?
হজম ঠিক রাখে, ফোলাভাব কমায়, অ্যান্টি-অক্সিডেন্ট সাপোর্ট দিয়ে ত্বকে আনে মৃদু উজ্জ্বলতা।
কত দিনে ফল দেখা যায়?
৩ দিনে হালকা সতেজতা ও গ্লো, আর পরিষ্কার-উজ্জ্বল লুকের জন্য প্রায় ৭ দিন।
কীভাবে নিতে হবে?
২০ মিলির বেশি নয়, খালি পেটে নেওয়া সবচেয়ে ভালো।
কারা খালি পেটে নেবেন না?
অ্যাসিডিটি, গ্যাস্ট্রাইটিস, কিডনি সমস্যা বা অনিয়ন্ত্রিত ডায়াবেটিস থাকলে সতর্কতা জরুরি।
ছবি: এআই