গরমে আরাম আর আভিজাত্য দুটাই মিলবে বিজেন্সের পূজা কালেকশনে

দেশীয় অনলাইনভিত্তিক ফ্যাশন ব্র্যান্ড বিজেন্স মূলত সমসাময়িক ট্রেন্ড আর বাঙালিয়ানার মেলবন্ধন ঘটিয়ে তৈরি করেছে তাদের নিজস্ব ফ্যাশন ঘরানা। আরামদায়ক কাপড়ের ব্যবহার, আধুনিক কাটিংয়ের নকশা এবং শাড়ি ও গয়নায় ঐতিহ্যের ছোঁয়া। সব মিলিয়ে বিজেন্স তরুণ প্রজন্ম থেকে শুরু করে সব বয়সী ফ্যাশনিস্তাদের কাছে বেশ জনপ্রিয়। উৎসবকে কেন্দ্র করে বিজেন্সের ঝাঁপিতে থাকে আলাদা রকমের বৈচিত্র্যময় সব কালেকশন। সোশ্যাল মিডিয়ায় তাদের উপস্থিতি যেমন দৃশ্যমান, তেমনি ফ্যাশনপ্রেমীদের মাঝে তাদের নাম পেয়েছে এক আলাদা পরিচিতি।
সামনে আসছে দুর্গাপূজা। আর এই উৎসবের আনন্দে সাজগোজ তো চাই-ই। তবে এবার বাড়তি চ্যালেঞ্জ হয়ে দাঁড়িয়েছে গরম। তাই এই আবহাওয়া মাথায় রেখে আরামদায়ক পাতলা সুতি কাপড়ে বিজেন্সের এবারের আয়োজন একদিকে যেমন স্বস্তি দেবে, তেমনি রাখবে উৎসবের আমেজ। দেবীপক্ষ শুরু হয়ে গেলেও দশমী পর্যন্ত অনেককেই অফিস করতে হয়। অফিসের পর আবার ঠাকুর দেখা, বন্ধুদের সঙ্গে আড্ডা কিংবা নিমন্ত্রণ রক্ষা-সব মিলিয়ে পোশাকে চাই এমন এক ছোঁয়া, যা সারাদিনের জন্য মানানসই হয়। বিজেন্স তাই এবারের কালেকশনে এনেছে অফিস-টু-ফেস্টিভ আউটওয়ার,যা সারাদিন শেষে নতুন করে সাজগোজের ঝামেলা ছাড়াই পরা যাবে।
জেনজিদের জন্য রয়েছে ট্রেন্ডি শর্ট টপস, আরামদায়ক লং কাফতান, আবার যারা থ্রি-পিসে খুঁজে পান স্বাচ্ছন্দ্য, তাঁদের জন্যও রয়েছে শর্ট প্যাটার্নের নতুন সব ডিজাইন।
শাড়িপ্রেমীদের জন্য বিজেন্সে থাকছে উজ্জ্বল অথচ স্নিগ্ধ রঙের সুতি ও হালকা কাপড়ের শাড়ি, যা পূজার প্রতিটি দিনেই মানাবে। তাদের জনপ্রিয় কালেকশনে যুক্ত হয়েছে নতুন কয়েকটি নাম। সুতি ভাইবের সেমিসিল্ক শাড়িগুলো ব্লক ছাপে তৈরি, যা দৈর্ঘ্যে সাড়ে ১৩ হাত। হালকা অথচ উৎসবে মানানসই এই শাড়িগুলো দিনে কিংবা সন্ধ্যায় যেকোনো আয়োজনে সহজেই মানিয়ে যাবে। তাদের কালেকশনে আরও থাকছে প্রিমিয়াম হাফসিল্কের শাড়ি, যেখানে ভরাট ব্লকের ছাপ এক অনন্য টেক্সচার এনেছে। কাপড়ে খানিকটা অসমানভাবে বসা এই ছাপই এর মূল বৈশিষ্ট্য, যা একদিকে ঐতিহ্যকে মনে করিয়ে দেয়, আবার অন্যদিকে আধুনিক ফ্যাশনের আমেজ দেয়।
গয়নায়ও বিজেন্স রেখেছে অভিনবত্ব। একসময় জনপ্রিয় হলেও সময়ের সঙ্গে হারিয়ে যাওয়া মাটির গয়নার ট্রেন্ড এবার নতুন রূপে হাজির করেছে তারা। ধাতব নকশার সঙ্গে মাটির বিডসের অনন্য সংমিশ্রণে বিজেন্স ফিরিয়ে আনতে চাইছে সেই পুরনো আবেদন। তাদের এবারের পূজোয় আসছে 'নকুলদানা' দুল। এটি ছোট দৈর্ঘ্যে তৈরি এবং এতে আর্টিফিশিয়াল পার্ল বসানো রয়েছে এতে। পুরোনো আবেদনকে আধুনিকতার ছোঁয়ায় নতুনভাবে হাজির করার প্রয়াস বলা যায়। এছাড়াও নতুন সংযোজন 'অদিতি' নামের গয়না,যা এবারের পুজোর সাজে দেবে এক স্বকীয় মাত্রা। এ ছাড়া নিয়মিত সংগ্রহের আকর্ষণীয় গয়নাও থাকছে এই আয়োজনে।
নারীদের জন্য কেবল শাড়িই নয়, রয়েছে কুর্তির সংগ্রহও। আরামদায়ক সুতির কাপড়ে ব্লক ছাপে তৈরি নতুন কুর্তিগুলোতে রয়েছে দু'পাশে পকেট। শুধু নারীদের জন্য নয়, পুরুষদের জন্যও আছে তাদের বিশেষ আয়োজন। তাদের আরামদায়ক সুতি কাপড়ে নতুন ডিজাইনের পাঞ্জাবি ভিন্ন মাত্রা যোগ করেছে। যুগলদের জন্য মিলিয়ে পড়ার শাড়ি ও পাঞ্জাবির সেটও থাকছে এ বছরের পূজার কালেকশনে।
পুরুষদের জন্য এবারের আয়োজনের বিশেষ আকর্ষণ হল পাঞ্জাবি। সুতি কাপড়ে স্ক্রিন প্রিন্টে তৈরি করা সব নকশা,যা একদম হালকা, নরম আর আরামদায়ক। যাঁরা পূজার সময় অফিস-পরবর্তী আয়োজনেও মানানসই কিছু খুঁজছেন, তাদের জন্য এই পাঞ্জাবি হতে পারে দারুণ এক বিকল্প। আরাম, ফ্যাশন এবং সারাদিন মানিয়ে নেওয়ার সহজতা,সবই একসঙ্গে এনে দিয়েছে এই পোশাকে।
পূজা মানেই আনন্দ, রঙ আর সাজের উৎসব। সেই আনন্দকে আরও রঙিন আর স্মরণীয় করে তুলতে বিজেন্সের এবারের আয়োজন নিঃসন্দেহে হতে পারে সেরা সঙ্গী। আরামদায়ক অথচ আভিজাত্যে ভরপুর পোশাক, যুগের সঙ্গে মানানসই গয়না আর বৈচিত্র্যময় ডিজাইনের ছোঁয়া,সব মিলিয়ে বিজেন্স এই পূজায় দিয়েছে স্টাইল আর কমফোর্টের এক অনন্য মেলবন্ধন। বিজেন্সের এই বিশেষ আয়োজনের পোশাক ও অনুষঙ্গ পাওয়া যাবে তাদের অফিসিয়াল ফেসবুক পেজ এবং নির্দিষ্ট আউটলেটে।