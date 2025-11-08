শীত না এলেও ত্বক হয়ে উঠছে শুষ্ক, ঘরোয়া যত্নেই ফিরবে দীপ্তি

ত্বকের আসল শক্তি তার উপরের কাঠামোতে। বাইরের এই স্তর যত দৃঢ়, তত কম হয় পানিশূন্যতা। সূর্যমুখী বীজের তেল কিংবা নারকেল তেল এই কাঠামো রক্ষায় চমৎকার কাজ করে। দুটি উপাদানই সহজলভ্য, ত্বকে হালকাভাবে মিশে যায় এবং আর্দ্রতা ধরে রাখে দীর্ঘক্ষণ। রাতে ঘুমানোর আগে কয়েক ফোঁটা নারকেল তেল মেখে রাখলে সকালে ত্বক ঠিক যেন নিজে থেকেই জেগে ওঠে, কোমল আর স্বচ্ছ।
গোসলের সময়েও কিছু বদল আনা যায়। খুব গরম পানি নয়-বরং হালকা উষ্ণ পানিতে দ্রুত স্নান, তারপর টাওয়েল দিয়ে ত্বক আলতো করে মুছে ভেজা অবস্থাতেই ময়েশ্চারাইজার লাগিয়ে নিন। এতে পানির আর্দ্রতা ত্বকে আটকে থাকে, অনেকটা যেমন কোনো ডিজাইনার পোশাকের শেষ স্পর্শে প্রাণ ফিরে আসে। তেমনি ত্বকও পায় নিজের ‘প্রিমিয়াম ফিনিশিং’।
যাদের সময় কম, তারা ঘরোয়া কিছু উপায় বেছে নিতে পারেন। ওটমিল বাথ ত্বককে শান্ত করে, মধুর প্রাকৃতিক গুণ শুষ্কতাকে মোলায়েম করে দেয়, আর আলোভেরা জেল চুলকানি বা জ্বালা ভাব কমায়। ব্যস্ত দিনের শেষে এগুলো যেন ত্বকের জন্য ছোট এক বিশ্রাম। স্লো ফ্যাশনের মতোই, কম উপাদান কিন্তু গভীর প্রভাব।
তবে যত্ন কেবল বাইরে থেকে নয়। পর্যাপ্ত পানি পান, সুষম খাবার, সবুজ শাকসবজি ও মাছ ত্বকের কোষকে ভিতর থেকে পুষ্ট করে। দুধে থাকা ফসফোলিপিড ত্বকের প্রাকৃতিক প্রটেকশন লেয়ারকে মজবুত রাখে। আর ঘরের বাতাস শুষ্ক হয়ে গেলে, পাশে জলভরা বাটি বা হিউমিডিফায়ার রাখলে বাতাসে আর্দ্রতা কিছুটা ফিরে আসে। যেন ত্বকও একটু নিঃশ্বাস নিতে পারে।
তবুও যদি দেখেন চুলকানি, লালভাব বা ফাটল কমছে না। তাহলে দেরি না করে ডার্মাটোলজিস্টের পরামর্শ নিন। কখনো কখনো ত্বক শুধু যত্ন নয়, চিকিৎসাও চায়।
এই ঋতুতে তাই যত্ন নিন একটু অন্যভাবে। ধুলোর ভেতরেও কোমলতার ছোঁয়া রাখুন, রোদে থেকেও সুরক্ষা দিন, আর নিজের ত্বককে সময় দিন এমনভাবে যেন আসছে শীতে ত্বক থাকে প্রশান্ত, উজ্জ্বল ও প্রস্তুত।
ছবি: এআই
সূত্র: স্কিন কেয়ার ডেইলি