এলইডি ফেস মাস্ক কিনবেন? ত্বকের যত্নে ব্যবহারের আগে জেনে নিন জরুরি কিছু কথা

ঘরে বসেই সৌন্দর্যচর্চার সুযোগ থাকায় অনেকেই এসব ডিভাইসের দিকে ঝুঁকছেন। কিন্তু দাম দিয়ে একটি এলইডি মাস্ক কিনলেই কি মিলবে ঝলমলে ত্বক? আদৌ কতটা কার্যকর এগুলো? ব্যবহারের ক্ষেত্রে কী কী সতর্কতা মেনে চলা জরুরি?
এলইডি ফেস মাস্ক মূলত একটি নন-ইনভেসিভ স্কিনকেয়ার ডিভাইস। এতে নির্দিষ্ট তরঙ্গদৈর্ঘ্যের আলো ব্যবহার করা হয়, যা ত্বকের বিভিন্ন স্তরে কাজ করে কোষের কার্যক্রমে প্রভাব ফেলতে পারে। এসব ডিভাইসে সাধারণত আলট্রাভায়োলেট বা অতিবেগুনি রশ্মি থাকে না। তবে ইউভি রশ্মি না থাকলেই যে ডিভাইসটি সবার জন্য ঝুঁকিমুক্ত, এমন নয়।
লাল, নীল ও নিয়ার-ইনফ্রারেড, প্রতিটি আলোর তরঙ্গদৈর্ঘ্য আলাদা এবং কাজও আলাদা। কোন আলো আপনার ত্বকের জন্য উপযোগী, তা নির্ভর করে ত্বকের ধরন ও সমস্যার ওপর।
লাল আলো (৬৩০–৬৬০ \B\Bন্যানোমিটার): ত্বকের কোলাজেন তৈরিতে ভূমিকা রাখা ফাইব্রোব্লাস্ট কোষের কার্যক্রমকে উদ্দীপিত করতে পারে লাল আলো। ফলে নিয়মিত ও সঠিক ব্যবহারে সময়ের সঙ্গে ত্বকের সূক্ষ্ম রেখা, বলিরেখা ও অসমতল ভাব কিছুটা কমতে পারে। তবে ফল সাধারণত ধীরে আসে, আর সবার ক্ষেত্রে একই রকম হয় না।
নিয়ার-ইনফ্রারেড আলো (৮৩০–৮৫০ ন্যানোমিটার): সাধারণ লাল আলোর তুলনায় ত্বকের গভীরে পৌঁছাতে পারে এই আলো। এটি কোষের মাইটোকন্ড্রিয়ার কার্যক্রমে প্রভাব ফেলে। মাইটোকন্ড্রিয়া কোষের শক্তি উৎপাদনে ভূমিকা রাখে। তাই ত্বকের দৃঢ়তা ও সূক্ষ্ম রেখার যত্নে নিয়ার-ইনফ্রারেড আলো ব্যবহার করা হয়।
নীল আলো (প্রায় ৪১৫ ন্যানোমিটার): ব্রণ তৈরিতে ভূমিকা রাখা কিছু ব্যাকটেরিয়ার বিরুদ্ধে কাজ করতে পারে নীল আলো। বিশেষ করে হালকা থেকে মাঝারি ধরনের প্রদাহযুক্ত ব্রণের ক্ষেত্রে এটি সহায়ক হতে পারে। তবে ব্ল্যাকহেডস, হোয়াইটহেডস বা গভীর ও বড় আকারের ব্রণের সব ধরনের সমস্যায় এ আলো কার্যকর, এমন প্রমাণ নেই।
এলইডি ফেস মাস্কের কিছু সম্ভাব্য উপকারিতা নিয়ে গবেষণা হয়েছে। বিশেষ করে ব্রণের ক্ষেত্রে লাল ও নীল আলোর ব্যবহার আশাব্যঞ্জক। ২০২৫ সালে প্রকাশিত একটি গবেষণা পর্যালোচনায় ঘরে ব্যবহারের উপযোগী এলইডি ডিভাইসের মাধ্যমে হালকা থেকে মাঝারি ব্রণ কমার সম্ভাবনা পাওয়া গেছে। তবে গবেষণায় অংশগ্রহণকারীর সংখ্যা ছিল সীমিত এবং সব ডিভাইসের কার্যকারিতাও এক রকম নয়।
ত্বকের সূক্ষ্ম রেখা, রুক্ষ ভাব কিংবা বয়সের ছাপ কমানোর ক্ষেত্রেও কিছু গবেষণায় ইতিবাচক ফল পাওয়া গেছে। তবে এসব পরিবর্তন সাধারণত সূক্ষ্ম এবং ধীরে ধীরে দেখা যায়। পেশাদার ক্লিনিকে করা চিকিৎসার মতো দ্রুত বা নাটকীয় ফল ঘরে ব্যবহারের ডিভাইস থেকে আশা করা ঠিক নয়।
তাই এলইডি মাস্ককে নিয়মিত স্কিনকেয়ারের বিকল্প না ভেবে সহায়ক একটি পদ্ধতি হিসেবে বিবেচনা করাই ভালো।
১. ত্বকের ধরন বুঝে আলো বেছে নিন: মেছতা, হাইপারপিগমেন্টেশন বা সহজে কালো দাগ পড়ার প্রবণতা থাকলে নিজের সিদ্ধান্তে এলইডি মাস্ক ব্যবহার শুরু করবেন না। বিশেষ করে গাঢ় ত্বকে দৃশ্যমান আলোর প্রভাবে হাইপারপিগমেন্টেশন বা ত্বকের কালচে দাগ বাড়ার আশঙ্কা থাকতে পারে। তাই কোন তরঙ্গদৈর্ঘ্য আপনার জন্য উপযোগী, তা চর্মরোগ বিশেষজ্ঞের কাছ থেকে জেনে নিন।
২. ওষুধ ব্যবহারে সতর্ক থাকুন: কিছু অ্যান্টিবায়োটিক, রেটিনয়েডসহ নির্দিষ্ট ওষুধ ত্বককে আলোর প্রতি বেশি সংবেদনশীল করে তুলতে পারে। যাঁরা এ ধরনের ওষুধ ব্যবহার করছেন, তাঁদের আগে চিকিৎসকের পরামর্শ নেওয়া জরুরি। লুপাসের মতো আলোক-সংবেদনশীলতাসংশ্লিষ্ট রোগ থাকলেও সতর্ক থাকতে হবে। গর্ভাবস্থায় ব্যবহারের আগে চিকিৎসকের সঙ্গে কথা বলুন।
৩. চোখের সুরক্ষা নিশ্চিত করুন: এলইডি মাস্ক ব্যবহারের সময় চোখের সুরক্ষাকে অবহেলা করা যাবে না। বিশেষ করে নিয়ার-ইনফ্রারেড আলো খালি চোখে দেখা যায় না। তাই এটি ব্যবহারের সময় চোখের স্বাভাবিক পলক ফেলার প্রতিক্রিয়ার ওপর নির্ভর করা ঠিক নয়। ডিভাইসের সঙ্গে দেওয়া চোখের সুরক্ষাব্যবস্থা বা নির্ধারিত গগলস ব্যবহার করুন। শুধু চোখ বন্ধ করে রাখাই যথেষ্ট ধরে নেবেন না।
৪. মান যাচাই করে কিনুন: বাজারে বিভিন্ন দামের এলইডি ফেস মাস্ক পাওয়া যায়। বেশি দাম মানেই ভালো মান, এমন নয়। কেনার আগে ডিভাইসটির আলোর তরঙ্গদৈর্ঘ্য, নিরাপত্তা-সংক্রান্ত তথ্য, প্রস্তুতকারক প্রতিষ্ঠানের পরিচয়, ওয়ারেন্টি এবং বিক্রয়-পরবর্তী সেবা সম্পর্কে জেনে নিন। এফডিএ-ক্লিয়ার্ড (FDA-cleared) লেখা থাকলে সেটির সত্যতা যাচাই করুন। মনে রাখবেন, এ ধরনের ক্লিয়ারেন্স মানেই কাঙ্ক্ষিত ফল পাওয়ার নিশ্চয়তা নয়।
৫. ব্যবহারের সময়সীমা মেনে চলুন: একেকটি ডিভাইসের ব্যবহারবিধি একেক রকম। কোনো কোনো মাস্ক সপ্তাহে তিন থেকে পাঁচ দিন, প্রতিবার ১০ থেকে ২০ মিনিট ব্যবহারের নির্দেশ দিতে পারে। তবে এই সময়সীমা সব ডিভাইসের জন্য প্রযোজ্য নয়। প্রস্তুতকারকের নির্দেশনা মেনে চলুন। বেশি সময় ব্যবহার করলেই যে দ্রুত ফল পাওয়া যাবে, তা নয়।
এলইডি মাস্ক একবার ব্যবহার করেই দৃশ্যমান পরিবর্তন এনে দেবে, এমন প্রত্যাশা করা ঠিক নয়। নিয়মিত ব্যবহারে কিছু ক্ষেত্রে চার থেকে ১২ সপ্তাহের মধ্যে ব্রণের উন্নতি দেখা যেতে পারে। সূক্ষ্ম রেখা বা ত্বকের গঠনে পরিবর্তন আসতেও সময় লাগে। আবার সবার ত্বকে একই ফল পাওয়া যায় না।
ব্যবহারের সময় ত্বকে জ্বালাপোড়া, অস্বস্তি, অতিরিক্ত শুষ্কতা বা অস্বাভাবিক প্রতিক্রিয়া দেখা দিলে ডিভাইসটি বন্ধ করুন। সমস্যা থাকলে চর্মরোগ বিশেষজ্ঞের পরামর্শ নিন।
সবশেষে মনে রাখতে হবে, সুন্দর ত্বকের জন্য দামি গ্যাজেটই একমাত্র সমাধান নয়। নিয়মিত সানস্ক্রিন ব্যবহার, ত্বকের ধরন অনুযায়ী ক্লিনজার ও ময়েশ্চারাইজার বেছে নেওয়া এবং প্রয়োজন অনুযায়ী চিকিৎসা নেওয়াই স্কিনকেয়ারের মূল ভিত্তি। এলইডি ফেস মাস্ক সেই রুটিনে যুক্ত হতে পারে, তবে তা ব্যবহারের আগে নিজের ত্বকের প্রয়োজন ও নিরাপত্তাকে গুরুত্ব দেওয়াই সবচেয়ে জরুরি।