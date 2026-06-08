ফেস মাস্ক হিসেবে পদ্মপাতা: দাবদাহে চীনের এই বিউটি ট্রেন্ড দেখে অবাক নেটিজেনরা

সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ছড়িয়ে পড়া একটি ভিডিও থেকেই মূলত শুরু হয় এই আলোচনা। ভিডিওটিতে দেখা যায়, চীনের সিচুয়ান অঞ্চলের দুই নারী বাইক চালানোর সময় মুখে বড় পদ্মপাতা পরে আছেন। পাতায় ছোট করে চোখ ও নাকের জন্য ছিদ্র করা হয়েছে, যেন শ্বাস নেওয়া ও রাস্তা দেখা যায়। ভিডিওটি পোস্ট হওয়ার পরপরই তা ভাইরাল হয়ে যায়। অনেকেই এটিকে মজার ট্রেন্ড হিসেবে দেখলেও, এর পেছনে রয়েছে তীব্র গরম থেকে বাঁচার বাস্তব চেষ্টাও।
চীনে সাম্প্রতিক বছরগুলোতে তাপমাত্রা অস্বাভাবিকভাবে বেড়েছে। হিটওয়েভের কারণে অনেক শহরে মানুষ দিনের বেলায় বাইরে বের হতে হিমশিম খাচ্ছে। এমন পরিস্থিতিতে বড় আকারের পদ্মপাতা সূর্যের তাপ থেকে মুখ ঢাকার একটি সহজ ও সস্তা উপায় হয়ে উঠেছে।
পদ্মপাতার একটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য হলো এটি প্রশস্ত, পুরু এবং ভেতরে আর্দ্রতা ধরে রাখতে পারে। ফলে সরাসরি রোদ কিছুটা আটকে দেয় এবং সাময়িক ঠান্ডা অনুভূতি দেয়। অনেকে এটিকে “ন্যাচারাল কুলিং মাস্ক” বলেও অভিহিত করছেন।
ভিডিও ভাইরাল হওয়ার পর অনেকেই প্রশ্ন তুলেছেন, পদ্মপাতা কি সত্যিই সানস্ক্রিনের কাজ করতে পারে?
বিশেষজ্ঞদের মতে, পদ্মপাতায় কিছু শীতল বৈশিষ্ট্য থাকলেও এটি কখনোই সানস্ক্রিনের বিকল্প নয়। ভারতীয় গণমাধ্যমে প্রকাশিত এক প্রতিবেদনে মুম্বাইয়ের চর্মরোগ বিশেষজ্ঞ ডা. শারিফা চাউসে বলেন, পদ্মপাতা হয়তো সাময়িক ছায়া দিতে পারে, কিন্তু এটি ত্বককে অতিবেগুনি রশ্মি থেকে বৈজ্ঞানিকভাবে সুরক্ষা দিতে সক্ষম নয়।
গবেষণায় দেখা গেছে, পদ্মফুল ও পদ্মপাতা বিভিন্ন কসমেটিকস ও ভেষজ পণ্যে ব্যবহৃত হয়। এতে ত্বককে শান্ত রাখা ও কিছু অ্যান্টি-অক্সিডেন্ট বৈশিষ্ট্য থাকতে পারে। তবে দীর্ঘসময় রোদে থাকার ক্ষেত্রে সানস্ক্রিনের বিকল্প হিসেবে এটি নিরাপদ নয়।
আজকের সোশ্যাল মিডিয়ার যুগে যেকোনো ব্যতিক্রমী দৃশ্য মুহূর্তেই ট্রেন্ডে পরিণত হয়। পদ্মপাতার মুখোশও ঠিক তেমনই এক ঘটনা। কেউ এটি ব্যবহার করছেন গরম থেকে বাঁচতে, আবার কেউ শুধুই ভাইরাল ভিডিও বানানোর জন্য।
তবে এই ট্রেন্ডকে অনেকে “ইকো-ফ্যাশন” হিসেবেও দেখছেন। কারণ এতে নেই কোনো প্লাস্টিক, নেই কৃত্রিম উপাদান। প্রকৃতির একটি সাধারণ উপাদান দিয়েই তৈরি হচ্ছে অস্থায়ী সুরক্ষা।
পদ্মপাতার এই ভাইরাল ট্রেন্ড হয়তো কয়েকদিন পর হারিয়ে যাবে। কিন্তু এটি আমাদের একটি বিষয় মনে করিয়ে দেয় প্রকৃতির কাছেই অনেক সময় সবচেয়ে সহজ সমাধান লুকিয়ে থাকে। প্রযুক্তিনির্ভর এই যুগেও মানুষ কখনও কখনও ফিরে যায় গাছের ছায়া, পাতার শীতলতা আর প্রকৃতির সরল উপায়ের কাছে।
আর তাই, চীনের রাস্তায় মুখে পদ্মপাতা পরে ঘুরে বেড়ানো মানুষদের ছবি শুধু একটি মজার ইন্টারনেট ট্রেন্ড নয়; এটি এক ধরনের সময়ের প্রতিচ্ছবি, যেখানে মানুষ গরমের বিরুদ্ধে লড়াই করছে সৃজনশীলতা আর প্রকৃতিকে সঙ্গে নিয়েই।
সূত্র: চায়না ইনসাইডার
ছবি: চায়না ইনসাইডার