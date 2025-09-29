এআই ট্রেন্ডে পূজার সাজ: ঐতিহ্য আর প্রযুক্তির অনবদ্য মেলবন্ধন

গুগল জেমিনাইয়ের ন্যানো ব্যানানা এআই এবার দুর্গাপূজার সবচেয়ে বড় ট্রেন্ড হয়ে উঠেছে। সোশ্যাল মিডিয়ায় ঝড় তোলা এই ফিচারের মাধ্যমে এখন সবাই বানাচ্ছেন এআই দিয়ে তৈরি শাড়ি পরা পোর্ট্রেট। ব্যবহারকারীরা শুধু নিজেদের ছবি আপলোড করছেন জেমিনাই অ্যাপে, সঙ্গে লিখে দিচ্ছেন পছন্দের পুজো লুক। কয়েক সেকেন্ডের মধ্যেই তৈরি হচ্ছে একেবারে দেবীর মতো ব্যাকড্রপ, নাটকীয় আলো-ছায়া আর উৎসবের আবহে ভরপুর ফেস্টিভ পোর্ট্রেট। ফলে সোশ্যাল ফিড ভরে যাচ্ছে আধুনিক দুর্গা-লুকের এআই পোর্ট্রেট ছবিতে, যা দেখে মনে হবে প্রত্যেকেই যেন একেকজন দেবী।
দুর্গাপূজার জাদুটা একেবারেই আলাদা—অন্য কোনো উৎসবের সঙ্গে এর তুলনা চলে না। ঢাকের তাল, শিউলি ফুলের ঘ্রাণ, ঝলমলে প্যান্ডেল আর সেই চিরন্তন ছয় গজের শাড়িতে একাকার থাকে পূজার আসল আবেগ।
প্রতি শরতে শাড়ি যেন হয়ে ওঠে উৎসবের প্রাণ। অষ্টমীর অঞ্জলির জন্য সাদা-লাল শাড়ি থেকে শুরু করে রাতের প্যান্ডেল হপিংয়ে সোনালি জরির সিল্ক—শাড়ি শুধু পোশাক নয়, পূজার উৎসবের অংশ। এতে মিশে থাকে ঐতিহ্য, নস্টালজিয়া আর একেবারে স্টেটমেন্ট-মেকিং স্টাইল।
এ বছর দুর্গাপূজার জাদুতে একেবারে ডিজিটাল টুইস্ট এনেছে গুগল জেমিনাইয়ের (Google Gemini) ন্যানো ব্যানানা এআই (Nano Banana AI)। ইনস্টাগ্রামে যখন ভিনটেজ শিফন এডিট আর গরবা-ইনস্পায়ার্ড লুক ট্রেন্ড করছিল, এখন সোশ্যাল মিডিয়া মাতাচ্ছে এআই–পাওয়ারড দুর্গাপূজা শাড়ি পোর্ট্রেট। দেবীর মতো ব্যাকড্রপ, নাটকীয় আলো-ছায়া আর লাল পাড়ের সুতি বা সোনালি জরির কাজ করা সিল্ক শাড়ি—সবই সম্ভব, তাও ট্রায়াল রুমে না ঢুকেই।
ট্রেন্ডটা একেবারেই সহজ, কিন্তু ভীষণ সংক্রামক। আপনার যা দরকার, তা হলো শুধু জেমিনাই অ্যাপ আর একটু কল্পনা। তবে হ্যাঁ প্রম্পটটা ঠিকঠাক মতো হতে হবে। তাহলেই গুগল জেমিনাই এআই ব্যবহার করে খুব সহজেই নিজেকে সাজিয়ে নিতে পারেন পূজার সাজে। প্রম্পট যাতে ঠিকঠাক মতো হয়, সে জন্য ৫টা প্রম্পট দেওয়া হলো আপনাদের জন্য।
এই দুর্গাপূজায় সাজগোজ মানেই শুধু ফ্যাশন নয়, বরং শাড়িকে উদ্যাপন করা—যা চিরন্তন শক্তি আর স্টাইলের প্রতীক। বাস্তবে পরুন কিংবা ডিজিটাল টুইনে ছয় গজি ঐতিহ্যে নিজেকে মুড়িয়ে ফেলুন, শাড়ি থেকে যাবে পুজো ফ্যাশনের একক রানি হিসেবে। আর এখন এআইয়ের সিনেম্যাটিক টাচ যোগ হওয়ায় আপনার ফেস্টিভ লুক হবে একেবারেই সহজ—শুধু একটা প্রম্পটে কয়েক সেকেন্ডেই তৈরি হবে দেবীর মতো পোর্ট্রেট।
এই দুর্গাপূজায় প্রযুক্তি আর ঐতিহ্যের এই মিলন যেন এক নতুন দিগন্ত খুলে দিয়েছে। হাতে গোনা কয়েকটি প্রম্পটেই তৈরি হচ্ছে একেকটি দেবীর মতো সাজ, যা শাড়িকে আরও আধুনিক অথচ আবেগময়ভাবে সামনে নিয়ে আসছে। বাস্তব কিংবা ভার্চুয়াল—শাড়ির আবেদন যে কখনো কমে না, বরং সময়ের সঙ্গে তা আরও বহুমাত্রিক হয়ে ওঠে, এই এআই ট্রেন্ড তারই প্রমাণ। পূজার আবহে তাই বলা যায়, শাড়ি শুধু পোশাক নয়, এটি শক্তি, স্টাইল আর আত্মপরিচয়ের উৎসব।
ছবি: পুজা লুক