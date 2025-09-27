তিন দিনের গ্লো চ্যালেঞ্জ: প্রতিদিন মাত্র একটি ধাপে উৎসবের আগেই উজ্জ্বল ত্বক

ত্বক খুব সংবেদনশীল, ঋতু পরিবর্তনের সঙ্গে এরও নানা পরিবর্তন ঘটে। তাই কেবল ক্লিনজিং, এক্সফোলিয়েটিং বা মাস্ক ব্যবহার করলেই হবে না। ভালো খাবার, পর্যাপ্ত পানি ও পর্যাপ্ত ঘুমও জরুরি। এবার জেনে নিন এই তিন দিনের গ্লো রুটিনে কী কী করবেন।
সুস্থ ত্বকের প্রথম শর্ত হলো পরিষ্কার রাখা। সারাদিনে ত্বকে জমে থাকা ময়লা ও তেল দূর করতে নিজের ত্বকের ধরন অনুযায়ী মৃদু ফেসওয়াশ বেছে নিন। শুষ্ক ত্বকের জন্য হায়ালুরোনিক অ্যাসিড আর তৈলাক্ত ত্বকের জন্য স্যালিসিলিক অ্যাসিড সমৃদ্ধ ফেসওয়াশ আদর্শ।
ক্লিনজিংয়ের পরে গোলাপজল বা গ্লিসারিনযুক্ত টোনার দিয়ে ত্বক হাইড্রেট করুন। পাশাপাশি প্রতিদিন অন্তত ২-৩ লিটার পানি পান করুন। এটি শরীরের ভেতর থেকে ত্বককে আর্দ্র রাখবে ও উজ্জ্বলতা বাড়াবে।
দ্বিতীয় দিনে ত্বক এক্সফোলিয়েট করুন, যাতে মৃত কোষ দূর হয় ও ত্বক মসৃণ হয়। সংবেদনশীল ত্বকের জন্য মৃদু স্ক্রাবই যথেষ্ট। এক্সফোলিয়েশনের পর একটি পুষ্টিকর সিরাম বা ময়েশ্চারাইজিং শিট মাস্ক লাগান। এতে ত্বক সহজে পুষ্টি শোষণ করবে এবং স্বাভাবিক উজ্জ্বলতা ফিরে পাবে।
দিনের বেলা অবশ্যই উচ্চ এসপিএফযুক্ত সানস্ক্রিন ব্যবহার করুন, যাতে সূর্যের ক্ষতিকর রশ্মি থেকে ত্বক সুরক্ষিত থাকে।
তৃতীয় দিনে রাতে ত্বকের যত্ন নিন। মুখ ভালোভাবে পরিষ্কার করে হালকা সিরাম বা নাইট ক্রিম লাগান। ঘুমের সময় ত্বক নিজে থেকেই মেরামত হয়, তাই ৮ ঘণ্টা নিরবচ্ছিন্ন ঘুম খুব জরুরি। এই বিউটি স্লিপই ত্বকে এনে দেবে স্বাভাবিক গ্লো।
* প্রতিদিন হালকা ফ্রি-হ্যান্ড এক্সারসাইজ করুন।
* অতিরিক্ত চিনিযুক্ত বা প্রক্রিয়াজাত খাবার এড়িয়ে চলুন।
* সব সময় বাইরে যাওয়ার আগে সানস্ক্রিন লাগাতে ভুলবেন না।
তিন দিনের এই সহজ গ্লো চ্যালেঞ্জ মানলে উৎসবের আগেই আপনার ত্বক হবে আরও উজ্জ্বল ও প্রাণবন্ত।
সূত্র: বিউটিলাইন
ছবি: পেকজেলসডটকম ও ইনস্টাগ্রাম